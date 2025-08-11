Brugada presenta iniciativa de Ley para impulsar Sistema Público de Cuidados en CdMx

Redacción/SinEmbargo

11/08/2025 - 5:53 pm

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada , presentó su iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados para erradicar la división sexual del trabajo.

El Sistema Público de Cuidados de la CdMx, propuesto por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, tiene como objetivos reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado, así como erradicar la división sexual del trabajo.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, presentó este lunes su iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados, la cual tiene como propósito erradicar la división sexual del trabajo, reconocer el valor de las tareas de cuidadores y garantizar el cuidado como un derecho humano en la capital.

"Llegó la hora de que en esta Ciudad de México podamos combatir esa división sexual del trabajo que ha propiciado históricamente grandes desigualdades, en este caso de género, que han puesto a la mujer como la responsable de tareas de cuidado y han propiciado que tenga un retroceso histórico en muchas áreas”, destacó la mandataria capitalina.

El Sistema Público de Cuidados para la capital tendrá como objetivos reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado, así como erradicar la división sexual del trabajo, ya que esto representa un mecanismo que propicia la desigualdad.

La iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados, presentada por la Jefa de Gobierno de la CdMx, propone reformas a la Constitución Política de la capital, las cuales buscan erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres en las tareas de cuidado.

Dicho proyecto propone modificar el artículo 9 de la Constitución capitalina para reconocer el derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado como un derecho humano “universal, ineludible, interdependiente, indivisible e indispensable para la sostenibilidad de la vida y la sociedad”.

También se establece que los trabajos domésticos o de cuidado no remunerados son productivos, esenciales para la reproducción social, generadores de valor económico y bienestar colectivo, por lo que su realización no debe estar determinada por roles de género y debe distribuirse entre las personas, el gobierno, el sector privado y la sociedad.

