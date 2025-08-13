ENTREVISTA ¬ La Reforma Electoral debe limitar a poderes fácticos, dice exconsejero

Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero del IFE consideró que la reforma electoral debe limitar a los poderes fácticos que intervenían en el proceso.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), aseguró que la Reforma Electoral que promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe ser flexible para transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) y generar una estructura que no sea tan costosa como la actual.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el también exdiputado federal señaló que la reforma no debe buscar desarticular al INE, sino establecer de manera clara para garantizar su óptima operación.

"Desde la izquierda se quiere un INE más flexible, con una estructura no tan costosa. No se trata de desarticular al INE, debe tener una estructura necesaria de funcionarios para realizar su trabajo, pero debe ser la estructura necesaria", dijo el especialista.

Esta reforma que está en vigor fue producto del Pacto por México y mucho de los elementos que tiene hoy en día fueron parte de esa negociación del PRI, Acción Nacional y el PRD, donde los beneficios que obtuvo el PAN fueron a cambio de la Reforma Energética, expuso.

"¿Cuál sería el sello distintivo de una reforma electoral promovida desde la izquierda? Debe ser una reforma que atienda a las principales cuestiones electorales, pero además debe ser una reforma que promueva mecanismos de democracia directa o participativa", dijo.

Además, destacó que otra propuesta desde la izquierda es cómo darle un tratamiento o limitación a los poderes fácticos, pues en los procesos electorales no sólo intervienen los partidos políticos, sino que lo hacen, indebidamente, poderes fácticos empresariales, transnacionales y hasta del crimen organizado. Por ello, agregó, la Reforma Electoral debe hacer frente a la influencia de los poderes fácticos indebida para lograr con ellos que las elecciones sean más equitativas y auténticas.

"Si me dijeran sintetiza cuáles eran las características del sistema electoral, yo diría poderes fácticos, sin limitación alguna, actúan en procesos electorales financiando indebidamente a los candidatos que desean respaldar. Una fiscalización a modo de partidos y candidatos, un financiamiento público que favorece las fuerzas mayoritarias y un mecanismo de nombramiento de consejeros y magistrados en donde los acuerdos cupulares entre los partidos definen esos nombramientos", expresó.