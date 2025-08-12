Bonifacia, mujer mazahua, pasó más de 3 años presa; hoy está libre gracias a amnistía

Dulce Olvera

11/08/2025 - 9:23 pm

El Poder Judicial del Estado de México concede amnistía a Bonifacia, mujer mazahua acusada de asesinar a su marido

Gracias a una amnistía otorgada por el Poder Judicial del Edomex, Bonifacia, mujer mazahua que pasó más de tres años en prisión, logró recuperar su libertad.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México (Edomex) otorgó amnistía a Bonifacia, una adulta mayor mazahua, quien en 2021 fue acusada de homicidio a su pareja, quien, dijo, la golpeó durante 15 años.

La amnistía considera que la mujer de 66 años fue sentenciada a más de ocho años de prisión sin un traductor de su lengua ni perspectiva de género, y sin tomar en cuenta que vivió en pobreza extrema, con rezago educativo (no sabe leer ni escribir) y fue víctima de violencia sexual y patrimonial.

“Tras el análisis de su caso, se acreditaron violaciones graves a sus derechos humanos, así como su condición de persona no reincidente y sin riesgo de violencia futura”, informó el Poder Judicial del Edomex.

La Comisión de Derechos Humanos del Edomex agregó que cuando se dieron los hechos, motivo de la detención de Bonifacia, ella no contaba con los conocimientos básicos ni comprendía sobre leyes o procedimientos legales, y no contó con intérprete de su lengua, lo que impactó en su derecho de acceso igualitario a la justicia.

Este 11 de agosto, después de tres años y siete meses adaptándose a vivir en el Penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Bonifacia recuperó su libertad.

Al salir sonriente, la originaria de la comunidad de Los Hoyos, Villa de Allende, declaró a la prensa que busca seguir trabajando en el campo.

“Le doy gracias a Dios que ahorita pues ya voy saliendo y le pido a Dios que esté bien, que no me enferme, para salir adelante. Yo soy agricultora y eso es lo que pienso hacer, sembrar, escarbar”, dijo Bonifacia. Respecto al caso, comentó: "no pasó esto por querer pensar y hacerlo, te digo, yo le aguanté 15 años de puros golpes”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Edomex, Myrna A. García Morón, afirmó que no sólo se libera a una mujer campesina, mazahua, que fue violentada y discriminada desde su infancia, sino que también se da esperanza a otras mujeres indígenas que, como la señora Bonifacia, han sido tratadas con prejuicios e indiferencia en sus procesos penales.

“Hay días en que la ley se viste de humanidad y hoy es uno de ellos. Que la historia recuerde este día no como una excepción, sino como el principio de una nueva regla, la de la justicia con rostro de mujer de lengua indígena y de dignidad inquebrantable.[...] cada vez que una indígena es reconocida como víctima del sistema y no solo como victimaria de un delito, se ensancha el horizonte de un Estado más igualitario, más plural y más justo”, expresó la funcionaria pública.

Lo dice el reportero

+ Sección

+ Sección

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

