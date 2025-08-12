Adidas se disculpa por plagio de calzado oaxaqueño; Jara aborda tema con artesanos

Redacción/SinEmbargo

11/08/2025 - 10:28 pm

Adidas se disculpó luego de ser acusada de apropiación cultural por los huaraches "Oaxaca Slip-On", réplica del calzado tradicional de Villa Hidalgo de Yalálag.

Además de ofrecer disculpas por el diseño de sus huaraches "Oaxaca Slip On", Adidas se ofreció a colaborar con la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo de Yalálag.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Adidas ofreció disculpas este lunes luego de ser acusada de apropiación cultural tras lanzar sus huaraches "Oaxaca Slip-On", los cuales son una réplica de los diseños de calzado tradicional que se usa en una localidad de la sierra oaxaqueña.

Además de disculparse en un comunicado enviado a The Associated Press (AP), la marca alemana manifestó su intención de colaborar con la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo de Yalálag mediante un “diálogo respetuoso que honre su legado cultural”.

“Adidas reconoce y valora la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México y el significado de su patrimonio artesanal”, indica el mensaje enviado por la subgerente de Relaciones con los Medios, Julia Dusemond.

Gobernador de Oaxaca se reúne con artesanos

Por su parte, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se reunió este lunes con artesanas y artesanos de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag para dialogar acerca de las acciones que emprenderán por la réplica no autorizada de su calzado tradicional que hizo Adidas con sus huaraches "Oaxaca Slip On".

En dicha reunión también estuvieron presentes el Presidente Municipal de la localidad, Eric Ignacio Fabián, y la Directora del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), Karina Luján.

"Vamos a acompañar a la comunidad, respetando su autonomía y las decisiones que se determinen en asamblea. Siempre vamos a trabajar para defender y preservar la cultura y patrimonio que se transmiten de generación en generación", señaló el Gobernador de Oaxaca en su cuenta de X, antes Twitter.

Previamente, el mandatario oaxaqueño indicó que tuvo contacto directo con la marca Adidas y con el diseñador Willy Chavarría para pedir que se suspendiera de inmediato la promoción de los huaraches "Oaxaca Slip On" y que reconocieran que se apropiaron indebidamente del diseño.

"Para nosotros, es un gran logro haber coadyuvado a que la empresa y el diseñador reconocieran su error y asumieran su responsabilidad. La empresa ha hecho pública su decisión de dialogar con la comunidad y reparar el daño", apuntó Jara.

