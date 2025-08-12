Adidas se disculpa por plagio de calzado oaxaqueño; Jara aborda tema con artesanos

Además de ofrecer disculpas por el diseño de sus huaraches "Oaxaca Slip On", Adidas se ofreció a colaborar con la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo de Yalálag.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Adidas ofreció disculpas este lunes luego de ser acusada de apropiación cultural tras lanzar sus huaraches "Oaxaca Slip-On", los cuales son una réplica de los diseños de calzado tradicional que se usa en una localidad de la sierra oaxaqueña.

Además de disculparse en un comunicado enviado a The Associated Press (AP), la marca alemana manifestó su intención de colaborar con la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo de Yalálag mediante un “diálogo respetuoso que honre su legado cultural”.

“Adidas reconoce y valora la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México y el significado de su patrimonio artesanal”, indica el mensaje enviado por la subgerente de Relaciones con los Medios, Julia Dusemond.

4. ⁠Recibimos una comunicación del presidente municipal y su cabildo con solicitudes muy concretas. 5. ⁠A partir de ahí, establecimos comunicación directa con la empresa y solicitamos la suspensión inmediata de la promoción y el reconocimiento del origen cultural del diseño… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) August 11, 2025

Gobernador de Oaxaca se reúne con artesanos

Por su parte, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se reunió este lunes con artesanas y artesanos de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag para dialogar acerca de las acciones que emprenderán por la réplica no autorizada de su calzado tradicional que hizo Adidas con sus huaraches "Oaxaca Slip On".

En dicha reunión también estuvieron presentes el Presidente Municipal de la localidad, Eric Ignacio Fabián, y la Directora del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), Karina Luján.

"Vamos a acompañar a la comunidad, respetando su autonomía y las decisiones que se determinen en asamblea. Siempre vamos a trabajar para defender y preservar la cultura y patrimonio que se transmiten de generación en generación", señaló el Gobernador de Oaxaca en su cuenta de X, antes Twitter.

Nos reunimos con artesanas y artesanos de Villa Hidalgo Yalalag, el presidente municipal Eric Ignacio Fabián, y la directora General del INDAUTOR, Karina Luján, para dar seguimiento a la réplica del patrón tradicional de sus huaraches. De la mano del @GobiernoMX, vamos a… pic.twitter.com/QAbqMrVmwq — Salomón Jara Cruz (@salomonj) August 11, 2025

Previamente, el mandatario oaxaqueño indicó que tuvo contacto directo con la marca Adidas y con el diseñador Willy Chavarría para pedir que se suspendiera de inmediato la promoción de los huaraches "Oaxaca Slip On" y que reconocieran que se apropiaron indebidamente del diseño.