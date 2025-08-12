La Segob recibe visita del Senador republicano Bernie Moreno y una delegación de EU

Redacción/SinEmbargo

11/08/2025 - 10:59 pm

El Senador republicano Bernie Moreno visita la Segob

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, informó que el Senador republicano Bernie Moreno realizó una visita a la dependencia federal junto a una comitiva del Gobierno de Estados Unidos.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Bernie Moreno, Senador republicano de Estados Unidos (EU), realizó una visita a la Secretaría de Gobernación (Segob), donde sostuvo un encuentro con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, junto a otros funcionarios mexicanos.

A través de redes sociales, Rodríguez reveló la información de esta reunión con el legislador de Ohio, quien arribó junto a una delegación del Gobierno estadounidense.

"Recibimos en la Secretaría de Gobernación al Senador de Ohio, Bernie Moreno, y a delegación del Gobierno de EU. Trabajamos de forma coordinada por el bienestar de nuestras naciones", apuntó la Secretaria en su cuenta de X (antes Twitter).

En el encuentro también estuvo presente Sergio Salomón Céspedes, Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

Si bien no se dieron a conocer detalles sobre la reunión, reportes indican que el Senador hispano tiene como objetivo sostener conversaciones sobre temas de gran importancia para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, incluido el tráfico de fentanilo.

Esta visita a México por parte del legislador republicano sería la primera de tres que tiene planeadas realizar a diferentes partes de América Latina, donde sostendría encuentros con autoridades y funcionarios.

