La Segob recibe visita del Senador republicano Bernie Moreno y una delegación de EU

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, informó que el Senador republicano Bernie Moreno realizó una visita a la dependencia federal junto a una comitiva del Gobierno de Estados Unidos.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Bernie Moreno, Senador republicano de Estados Unidos (EU), realizó una visita a la Secretaría de Gobernación (Segob), donde sostuvo un encuentro con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, junto a otros funcionarios mexicanos.

A través de redes sociales, Rodríguez reveló la información de esta reunión con el legislador de Ohio, quien arribó junto a una delegación del Gobierno estadounidense.

"Recibimos en la Secretaría de Gobernación al Senador de Ohio, Bernie Moreno, y a delegación del Gobierno de EU. Trabajamos de forma coordinada por el bienestar de nuestras naciones", apuntó la Secretaria en su cuenta de X (antes Twitter).

Recibimos en @SEGOB_mx al senador de Ohio, @berniemoreno, y a delegación del gobierno de EE.UU. Trabajamos de forma coordinada por el bienestar de nuestras naciones. 🇲🇽🇺🇸 @Claudiashein @arturomedinap @SergioSalomonC pic.twitter.com/9FNNyi1d3A — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 12, 2025

En el encuentro también estuvo presente Sergio Salomón Céspedes, Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

Si bien no se dieron a conocer detalles sobre la reunión, reportes indican que el Senador hispano tiene como objetivo sostener conversaciones sobre temas de gran importancia para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, incluido el tráfico de fentanilo.

Esta visita a México por parte del legislador republicano sería la primera de tres que tiene planeadas realizar a diferentes partes de América Latina, donde sostendría encuentros con autoridades y funcionarios.