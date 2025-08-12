El AICM reanuda todas sus operaciones; la FES Aragón suspende clases por inundaciones

Redacción/SinEmbargo

12/08/2025 - 7:50 am

El AICM informó que tras varias horas de suspensión debido a las intensas lluvias que azotaron a la CdMx, las operaciones aéreas se restablecieron por completo.

La suspensión de operaciones en el AICM debido a las intensas lluvias que azotaron a la CdMx este martes afectó a cerca de 19 mil 500 pasajeras y pasajeros.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que tras varias horas de suspensión debido a las intensas lluvias que azotaron la capital, las operaciones aéreas se restablecieron en su totalidad a las 11:00 horas de este martes.

La terminal aérea recordó que se cerraron todas las operaciones de aterrizaje y despegue a partir de las 02:13 horas a causa de las fuertes precipitaciones que se registraron en el Valle de México durante la madrugada.

Luego de casi cuatro horas de suspensión, a las 06:00 horas las operaciones se reanidaron parcialmente tras la reapertura de la pista 05 Izquierda–23 Derecha.

El AICM reportó que las operaciones de aterrizaje y despegue se restablecieron por completo a las 11:00 horas de este martes con la reapertura de la pista 05 derecha–23 izquierda.

De acuerdo con datos del aeropuerto, la suspensión de operaciones ocasionada por las intensas lluvias que se reportaron en la CdMx provocaron que 16 vuelos fueran desviados, tres cancelados y 120 presentaran demoras, lo que afectó a alrededor de 19 mil 500 pasajeros.

Finalmente, la terminal aérea recomendó a las y los usuarios mantenerse en contacto con su aerolínea, además de mantenerse atentos a los avisos meteorológicos que se publiquen en fuentes oficiales.

FES Aragón suspende clases debido a inundaciones

Autoridades de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinaron suspender las clases este martes debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que se registraron en la CdMx.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, antes Twitter, la institución educativa explicó que la acumulación de agua en el interior y el exterior del plantel dificultan el acceso del alumnado y personal docente, por lo que se ordenó la suspensión de actividades.

La FES Aragón informó que se llevan a cabo las labores necesarias para atender la situación y reparar los daos ocasionados por las inundaciones.

Lluvias frenan operaciones en AICM y afectan al Metro y Metrobús

Las intensas lluvias que azotaron a la CdMx durante la madrugada de este martes provocaron que el AICM suspendiera todas sus operaciones por varias horas, además de que servicio del Metrobús y del Metro se vio afectado en las estaciones cercanas a la terminal aérea.

Debido a las inundaciones causadas por las precipitaciones se suspendió el servicio en la ruta del Metrobús a la Terminal 2, mientras que la estación Hangares de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) fue cerrada debido a la acumulación de agua

Lluvias detienen vuelos en el AICM

Las autoridades del AICM ordenaron el cierre de operaciones de aterrizaje y despegue a partir de las 2:13 horas debido a los encharcamientos provocados por la lluvia en el área operativa.

Se estimaba que el cierre se mantendría hasta las 06:00 horas aproximadamente, mientras personal trabaja en el desalojo del agua para recuperar la capacidad de operación con seguridad.

"Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas y se estima permanezcan así hasta las 6:00 horas, aproximadamente", informaron en sus redes sociales.

Cierran estación Hangares por lluvia

La estación Hangares de la Línea 5, que permaneció cerrada durante las primeras horas de la mañana, reanudó su servicio tras concluir los trabajos de limpieza y revisión.

"Al momento se abre la estación Hangares, todas las estaciones de la Línea 5 se encuentran ofreciendo servicio. La circulación de los trenes es continua", reportó el Metro en su cuenta de X.

Una hora antes, publicó un aviso de que la estación Hangares de la Línea 5 permanecería cerrada hasta nuevo aviso debido a la acumulación de agua en el exterior. Mientras, el resto de la línea operaba con normalidad.

Metrobús suspende acceso a Terminal 2

La Línea 4 del Metrobús suspendió el servicio hacia la Terminal 2 del AICM por anegamientos en la zona.

El servicio hacia el aeropuerto solo se ofrece desde San Lázaro hasta la Terminal 1.

La afectación se mantenía hasta las 5:42 horas, según el último reporte del organismo.

