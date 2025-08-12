Las lluvias frenan operaciones en AICM; cierran Metro Hangares y Metrobús Terminal 2

Autoridades de transporte y del aeropuerto trabajan para restablecer la movilidad tras las afectaciones que dejaron las lluvias durante la madrugada.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Las intensas lluvias que azotaron la Ciudad de México durante la madrugada de este martes provocaron afectaciones importantes en el transporte de la capital del país.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió sus operaciones por varias horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cerró la estación Hangares de la Línea 5, y el Metrobús reportó suspensión parcial del servicio en la Línea 4 hacia la Terminal 2.

Lluvias detienen vuelos en el AICM

Las autoridades del AICM ordenaron el cierre de operaciones de aterrizaje y despegue a partir de las 2:13 horas debido a los encharcamientos provocados por la lluvia en el área operativa.

Se estimaba que el cierre se mantendría hasta las 6:00 horas aproximadamente, mientras personal trabaja en el desalojo del agua para recuperar la capacidad de operación con seguridad.

El AICM recomendó a las y los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas y se estima permanezcan así hasta las 6:00 horas, aproximadamente.

Cierran estación Hangares por lluvia

Por su parte, el STC informó que la estación Hangares de la Línea 5 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido a la acumulación de agua en el exterior.

La medida, señalaron, se tomó como precaución para garantizar la seguridad de las personas usuarias. El resto de la línea opera con normalidad.

Metrobús suspende acceso a Terminal 2

La Línea 4 del Metrobús suspendió el servicio hacia la Terminal 2 del AICM por anegamientos en la zona.

El servicio hacia el aeropuerto solo se ofrece desde San Lázaro hasta la Terminal 1.

La afectación se mantenía hasta las 5:42 horas, según el último reporte del organismo.