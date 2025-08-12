Las lluvias frenan operaciones en AICM y afectan Metrobús T2; reabren Metro Hangares

Autoridades de transporte y del aeropuerto trabajan para restablecer la movilidad tras las afectaciones que dejaron las lluvias durante la madrugada.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Las intensas lluvias que azotaron la Ciudad de México durante la madrugada de este martes provocaron afectaciones importantes en el transporte de la capital del país.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) detuvo sus operaciones por varias horas, el Metrobús suspendió su ruta a la Terminal 2 y la estación Hangares de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que había cerrado por acumulación de agua, ya se encuentra en servicio.

Lluvias detienen vuelos en el AICM

Las autoridades del AICM ordenaron el cierre de operaciones de aterrizaje y despegue a partir de las 2:13 horas debido a los encharcamientos provocados por la lluvia en el área operativa.

Se estimaba que el cierre se mantendría hasta las 6:00 horas aproximadamente, mientras personal trabaja en el desalojo del agua para recuperar la capacidad de operación con seguridad.

"Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas y se estima permanezcan así hasta las 6:00 horas, aproximadamente", informaron en sus redes sociales.

#AIBJInforma

— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 12, 2025

El AICM recomendó a las y los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

Cierran estación Hangares por lluvia

La estación Hangares de la Línea 5, que permaneció cerrada durante las primeras horas de la mañana, reanudó su servicio tras concluir los trabajos de limpieza y revisión.

"Al momento se abre la estación Hangares, todas las estaciones de la Línea 5 se encuentran ofreciendo servicio. La circulación de los trenes es continua", reportó el Metro en su cuenta de X.

Una hora antes, publicó un aviso de que la estación Hangares de la Línea 5 permanecería cerrada hasta nuevo aviso debido a la acumulación de agua en el exterior. Mientras, el resto de la línea operaba con normalidad.

#AvisoMetro: Al momento se abre la estación Hangares, todas las estaciones de la Línea 5 se encuentran ofreciendo servicio. La circulación de los trenes es continua.

Metrobús suspende acceso a Terminal 2

La Línea 4 del Metrobús suspendió el servicio hacia la Terminal 2 del AICM por anegamientos en la zona.

El servicio hacia el aeropuerto solo se ofrece desde San Lázaro hasta la Terminal 1.

La afectación se mantenía hasta las 5:42 horas, según el último reporte del organismo.