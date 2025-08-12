La Fiscalía de Veracruz confirma que tortura causó muerte de maestra Irma Hernández

Redacción/SinEmbargo

12/08/2025 - 9:09 am

La Fiscalía de Veracruz confirmó que Irma Hernández Cruz fue víctima de tortura tras ser secuestrada por negarse a pagar extorsión, lo que ocasionó su muerte.

Hasta el momento hay cuatro personas detenidas por estar presuntamente vinculadas con el secuestro y asesinato de la maestra Irma Hernández; se trabaja para identificar a otros posibles implicados, informó la Fiscalía de Veracruz.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó el lunes que Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista del municipio de Álamo, fue víctima de tortura tras ser secuestrada por presuntamente negarse a pagar una extorsión a un grupo criminal, lo que ocasionó su muerte.

En conferencia de prensa, las autoridades veracruzanas presentaron los avances en la investigación por el asesinato de la docente, quien, inicialmente se dio a conocer, perdió la vida por un infarto provocado por la violencia extrema a la que fue sometida por sus captores.

De acuerdo con el informe de la dependencia, gracias a las labores coordinadas de las fuerzas federales y estatales fue posible obtener los datos necesarios para solicitar la aprehensión de cuatro personas por su probable participación en la privación de la libertad de la maestra.

Los señalados fueron identificados como Jeana Paola "N", Octavio "N", Victor Manuel "N" y José Eduardo "N", a quienes se les vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Hasta el momento, permanecen en prisión preventiva.

Según la Fiscalía de Veracruz, las cuatro personas mencionadas presuntamente secuestraron y torturaron a la maestra Irma Hernández.

"La privación de la libertad de la víctima fue llevada a cabo por dos o más personas, de manera violenta y con el propósito de obtener un beneficio, alterando su salud por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, lo cual ocasionó su muerte", explicó.

Finalmente, la FGE afirmó que hay avances considerables para poder identificar y localizar a otros presuntos implicados en el secuestro y asesinato de la docente.

Por otra parte, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), recordó hoy que la dependencia veracruzana es la que lleva este asunto. "Les toca a ellos. Ellos han estado dando los resultados y nosotros les vamos a pedir que por favor nos amplíen en todo lo posible para que ustedes tengan esa información", dijo en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Irma Hernández Cruz, maestra jubilada que trabajaba como taxista, fue secuestrada mientras conducía su taxi el pasado 17 de julio en el centro del municipio de Álamo por un grupo de sujetos armados que presuntamente pertenecen a un grupo del crimen organizado al que la mujer se negó a pagar derecho de piso.

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
