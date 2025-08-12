Juez procesa a detenidos por caso Fernandito; les cumplimentan otra orden de captura

Los tres integrantes de la familia acusados de secuestrar y matar a Fernandito por una deuda de su madre podrían ser sentenciados a una pena de hasta 140 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal del Estado de México.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó ayer que los tres integrantes de una familia detenidos por el asesinato del niño Fernandito fueron vinculadas a proceso por delitos relacionados con la desaparición de personas, además de que se ejecutó una segunda orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro que cause la muerte.

Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N” están señalados como los presuntos responsables de privar de la libertad al menor de cinco años de edad, a quien posteriormente le causaron la muerte, debido a que su madre no pudo pagar una deuda de mil pesos.

A través de un comunicado, la dependencia mexiquense informó que en una audiencia celebrada el 11 de agosto en los juzgados de Nezahualcóyotl, la autoridad judicial, es decir, un Juez vinculó a proceso a las tres personas acusadas de secuestrar al menor por su probable participación en delitos vinculados con la desaparición de personas.

Tras analizar las pruebas aportadas, el órgano jurisdiccional determinó iniciar el proceso judicial contra los tres integrantes de la familia que secuestró al pequeño Fernandito y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva contra las y el señalado.

#AProceso. En audiencia celebrada en los Juzgados de Nezahualcóyotl, el Órgano Jurisdiccional vinculó a proceso a Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, quienes son investigados por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición de persona, en agravio de un niño… pic.twitter.com/mNJAmvcACI — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 12, 2025

En un segundo comunicado, la Fiscalía del Estado de México compartió que se cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra las tres personas implicadas en el homicidio del pequeño Fernandito, esto por su probable responsabilidad en el delito de secuestro que cause la muerte.

De acuerdo con lo establecido en el Código Penal del Estado de México, las personas declaradas culpables del delito de secuestro que causa la muerte pueden ser sentenciadas a una pena de hasta 140 años de prisión, mientras que en el caso de delitos vinculados a la desaparición la pena máxima es de hasta 20 años de cárcel.

Fernandito murió por golpe en la cabeza durante su secuestro, revela Fiscalía del Edomex

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de México, el niño Fernandito murió a causa de un traumatismo craneoencefálico (un golpe en la cabeza) entre el 31 de julio y 2 de agosto, periodo durante el que permaneció privado de la libertad en la casa de la familia detenida, localizada en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz.

#Detenidos. Agentes de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron orden de aprehensión en reclusión por el delito de secuestro que cause la muerte en agravio de un niño de cinco años, contra tres integrantes de una familia identificados como Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”,… pic.twitter.com/PRldfe4CMj — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 12, 2025

Tras privar de la vida al pequeño de cinco años, las tres personas señaladas envolvieron su cuerpo con sábanas, lo introdujeron en bolsas de plástico y en costales, para finalmente intentar esconder sus restos entre basura que se encontraba en el patio del inmueble.

Según la relatoría de los hechos establecida por autoridades mexiquenses, los días 30 de julio, 1 y 2 de agosto la madre del menor se presentó en la vivienda de sus captores para pedir que le devolvieran a su hijo, sin embargo, Lilia “N” le respondió: “Hasta que me pagues te lo voy a regresar”.

Sin embargo, el 1 de agosto los acusados le indicaron a la mujer que habían entregado al pequeño Fernandito a su padre, mientras que el 2 de agosto aseguraron que estaba con su abuela materna, pero ambas afirmaciones fueron falsas.