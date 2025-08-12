VIDEO ¬ "¡Ya bájese!": Una mujer insulta y agrede a pasajeros; la llaman “Lady Combi”

La mujer protagonizó un conflicto en la combi al exigir cerrar la ventana y acusar a un pasajero de violencia. Su actitud agresiva y amenazas contra los demás usuarios quedaron grabadas.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Un video viral captó una fuerte discusión entre una mujer, que fue apodada “Lady Combi”, y varios pasajeros dentro de una unidad del transporte público en la autopista México-Puebla, en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex), luego de que ella le pidiera a un hombre cerrar la ventana y éste se negara.

La mujer, visiblemente molesta, comienza a reclamarle al pasajero y lo acusa de violencia de género, asegurando que lo meterá a la cárcel si la golpea.

En la grabación que circula desde hace unos días se le escucha decir: “¡Deje de estarme molestando, deje de estarme molestando” mientras se levanta para agredir al hombre con un sombrero que llevaba.

Él, sin embargo, mantiene la calma y continúa grabando la escena. Mientras, los pasajeros intentan intervenir y una mujer le dice: “A la que van a bajar es a usted, señora. Vaya a terapia”.

Pese a los llamados a que se calme, “Lady Combi” insiste en que ella no está haciendo nada malo y califica a la pasajera de “pinche machista”, además de reiterar que está siendo víctima de violencia.

El altercado sube de tono cuando la mujer amenaza repetidamente con llamar a la patrulla.

Los pasajeros le piden al chofer detener la combi y bajar a la mujer, pero ella se niega y continúa acusando al pasajero de haberle provocado heridas en la boca y de ser el agresor. "¡Ya bájese, por favor!", exigieron los presentes.

Los testigos aseguraban que tenían todo grabado y que la mujer fue quien inició la agresión física, mientras ella sostenía que era la víctima y que el hombre la estaba golpeando.

En varios momentos, “Lady Combi” usó lenguaje ofensivo, amenazante y trató de intimidar a quienes la confrontaron.

El chofer finalmente decidió detenerse para evitar mayores problemas. No obstante, se desconoce si continuó el recorrido. En tanto, los pasajeros expresaron su molestia por la situación y la actitud hostil de la mujer.