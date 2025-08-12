¿La reelección de AMLO? “Mucha ciencia ficción”, responde la Presidenta a opositores

Algunos opositores aseguraron que la iniciativa de Reforma Electoral que será presentada por la Presidenta Claudia Shienbaum tiene el propósito de permitir la reelección de AMLO en el 2030.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este martes a los señalamientos de la oposición que afirman que la Reforma Electoral tiene el objetivo de abrir la puerta a la reelección de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), algo que calificó como "ciencia ficción".

Hace unos días, la periodista y exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Pagés, sostuvo que la iniciativa que será presentada por la mandataria incluye reformas que permitirán que el expresidente pueda competir de nuevo para ocupar el cargo en el 2030.

Al ser cuestionada sobre estas declaraciones, la Jefa del Poder Ejecutivo se limitó a responder: "Yo creo que [las y los opositores] ven mucha ciencia ficción, mucha ciencia ficción".

La respuesta de la Presidenta Sheinbaum a las hipótesis de opositores que plantean una posible reelección de AMLO se da un día después de que instalara la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, misma que estará encargada de consultar a la ciudadanía para diseñar la iniciativa.

Sheinbaum promete debate abierto y participación de todos en Reforma Electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum prometió que habrá un diálogo abierto con todos los sectores de la sociedad y que "todo está a discusión" para diseñar la iniciativa de Reforma Electoral que presentará el próximo año.

Todas y todos están convocados a participar en la construcción de la reforma electoral; abordaremos temas como la representación en las cámaras de Diputados y Senadores, así como el financiamiento a partidos políticos. Todo está a discusión a través de foros para consolidar… pic.twitter.com/xio7DfdlTO — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 12, 2025

Explicó que para recopilar las propuestas de la ciudadanía, la Comisión Presidencial llevará a cabo foros de consulta en todas las entidades del país, además de que se habilitará una plataforma web para que las y los mexicanos puedan participar a través de Internet.

En dichas consultas se convocará a la ciudadanía en general, a las comunidades indígenas, a las organizaciones de migrantes, a los partidos políticos, a las instituciones educativas, a las organizaciones civiles, a analistas políticos, así como a órganos electorales administrativos y judiciales.