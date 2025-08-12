Sheinbaum pide a Pemex revisar si hay contratos con empresarios acusados de sobornos

Redacción/SinEmbargo

12/08/2025 - 11:37 am

Sheinbaum ordena investigar corrupción en Pemex.

Artículos relacionados

El Departamento de Justicia de EU acusó a dos empresarios mexicanos de pagar sobornos en efectivo y artículos de lujo a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021. Uno de ellos ya fue detenido; el otro está prófugo y vinculado al crimen organizado.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum  Pardo ordenó una investigación sobre posibles contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculados a dos empresarios mexicanos acusados en Estados Unidos de pagar sobornos millonarios a funcionarios de la empresa estatal entre 2019 y 2021.

“Hay que revisar si hay contratos con estas personas. Ya pedimos información a Pemex y al Gobierno de Estados Unidos”, declaró la mandataria federal durante su conferencia matutina.

La titular del Ejecutivo también instruyó a la Secretaría Anticorrupción y a la Fiscalía General de la República (FGR) a intervenir en caso de hallarse nexos con los contratos.

Uno de los acusados, Mario Alberto Ávila Lizárraga, se encuentra prófugo y fue candidato del Partido Acción Nacional al Gobierno de Campeche.

“Vale la pena hablar del empresario prófugo porque fue militante del PAN, trabajó en Pemex y está acusado por corrupción. Hoy es buscado por el Gobierno de Estados Unidos”, destacó la Presidenta Sheinbaum Pardo.

La acusación formal, presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, señala que Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, ambos residentes en Texas, ofrecieron al menos 150 mil dólares en efectivo, relojes de lujo y artículos de diseñador para manipular licitaciones y obtener contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

+ Sección

Galileo

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
1

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
2

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

3

Excandidato del PAN ligado a Calderón-Mouriño es acusado en EU de sobornos en Pemex

La Fiscalía de Veracruz confirmó que Irma Hernández Cruz fue víctima de tortura tras ser secuestrada por negarse a pagar extorsión, lo que ocasionó su muerte.
4

La Fiscalía de Veracruz confirma que tortura causó muerte de maestra Irma Hernández

La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la sentencia que otorgó la absolución y libertad a Israel Vallarta, informó hoy Alejandro Gertz Manero.
5

La FGR apelará absolución de Vallarta; "es una obligación defender a víctimas", dice

La tristeza de López Obrador
6

La tristeza de López Obrador

Claudia Sheinbaum dijo que los expresidentes del IFE-INE y la oposición podrán participar en el debate de la Reforma Electoral, “pero igual que los demás”.
7

Expresidentes del IFE-INE pueden participar en la Reforma pero no son especiales: CSP

Mercado de San Juan en la Ciudad de México. Fotografía de Arturo Daen
8

DATOS ¬ Sí hay más dinero, comemos más carne. Pero los mexicanos nos alimentamos mal

La fachada de la casa de la familia de Dulce, la niña asesinada en Chalco, Edomex, por una supuesta deuda.
9

Dulce, niña de Chalco, Edomex, es asesinada por presunta deuda que tenía su familia

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
10

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

El Poder Judicial del Estado de México concede amnistía a Bonifacia, mujer mazahua acusada de asesinar a su marido
11

Bonifacia, mujer mazahua, pasó más de 3 años presa; hoy está libre gracias a amnistía

Agoniza la reforma electoral de Peña-PRIAN
12

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

La Presidenta Sheinbaum calificó como "ciencia ficción" los señalamientos de la oposición que afirman que la Reforma Electoral permitirá la reelección de AMLO.
13

¿La reelección de AMLO? “Mucha ciencia ficción”, responde la Presidenta a opositores

Gentrificación en pueblo originario
14

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

Lluvias afectan AICM, Metro y Metrobús en CdMx.
15

Las lluvias frenan operaciones en AICM y afectan Metrobús T2; reabren Metro Hangares

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum ordena investigar corrupción en Pemex.
1

Sheinbaum pide a Pemex revisar si hay contratos con empresarios acusados de sobornos

La Presidenta Sheinbaum calificó como "ciencia ficción" los señalamientos de la oposición que afirman que la Reforma Electoral permitirá la reelección de AMLO.
2

¿La reelección de AMLO? “Mucha ciencia ficción”, responde la Presidenta a opositores

La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la sentencia que otorgó la absolución y libertad a Israel Vallarta, informó hoy Alejandro Gertz Manero.
3

La FGR apelará absolución de Vallarta; "es una obligación defender a víctimas", dice

Claudia Sheinbaum dijo que los expresidentes del IFE-INE y la oposición podrán participar en el debate de la Reforma Electoral, “pero igual que los demás”.
4

Expresidentes del IFE-INE pueden participar en la Reforma pero no son especiales: CSP

La Fiscalía de Veracruz confirmó que Irma Hernández Cruz fue víctima de tortura tras ser secuestrada por negarse a pagar extorsión, lo que ocasionó su muerte.
5

La Fiscalía de Veracruz confirma que tortura causó muerte de maestra Irma Hernández

Lluvias afectan AICM, Metro y Metrobús en CdMx.
6

Las lluvias frenan operaciones en AICM y afectan Metrobús T2; reabren Metro Hangares

Mercado de San Juan en la Ciudad de México. Fotografía de Arturo Daen
7

DATOS ¬ Sí hay más dinero, comemos más carne. Pero los mexicanos nos alimentamos mal

El Senador republicano Bernie Moreno visita la Segob
8

La Segob recibe visita del Senador republicano Bernie Moreno y una delegación de EU

Adidas se disculpó luego de ser acusada de apropiación cultural por los huaraches "Oaxaca Slip-On", réplica del calzado tradicional de Villa Hidalgo de Yalálag.
9

Adidas se disculpa por plagio de calzado oaxaqueño; Jara aborda tema con artesanos

Una familia que circulaba en la autopista Puebla-Atlixco vivió una escena de terror cuando hombres armados los amenazaron por no cederles el paso.
10

VIDEO ¬ Una familia es amenazada por hombres armados en la autopista Puebla-Atlixco

El tema de la violencia política en razón de género y el uso que han comenzado a darle algunos políticos pretextos para censurar a periodistas y ciudadanos que expresan a través de redes sociales o medios de comunicación su opinión.
11

#PuntosYComas ¬ La última moda: acusar “violencia política de género” para censurar

El Poder Judicial del Estado de México concede amnistía a Bonifacia, mujer mazahua acusada de asesinar a su marido
12

Bonifacia, mujer mazahua, pasó más de 3 años presa; hoy está libre gracias a amnistía