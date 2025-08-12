El asesinato de la niña Dulce "está relacionado con narcomenudeo", revela Harfuch

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana fue cuestionado hoy por los recientes asesinatos de dos menores que han conmocionado al Estado de México: el de Fernandito y el de Dulce.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este martes que el asesinato de Dulce, una niña de 12 años, en Chalco, Estado de México (Edomex), estaría relacionado con un móvil de narcomenudeo vinculado a la pareja de la madre de la menor, y no con una deuda económica.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch explicó que la pareja sentimental de la madre de Dulce “está relacionado con narcomenudeo” y que el ataque contra el domicilio, perpetrado la madrugada del lunes, iba dirigido a este hombre. “Cuando este sujeto, por el que iban, se logra escapar, es cuando los agresores matan a la niña. El caso de la menor está relacionado con narcomenudeo, más que por una deuda”, precisó.

El crimen ocurrió entre las 4:30 y 5:00 horas del lunes, cuando un grupo de personas a bordo de motocicletas ingresó a la vivienda ubicada en la calle Reforma, en la localidad de San Pablo Atlazalpan, municipio de Chalco. Los atacantes realizaron más de 20 disparos contra la menor.

El caso generó alerta, ya que se da a pocos días del asesinato de Fernando, un niño de cinco años en La Paz, Edomex, cuyo homicidio sí estaría vinculado con una deuda de mil pesos que tenía su madre.

Al respecto, Harfuch reportó que ayer la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que se iba a crear una unidad especializada en la que habrá 300 elementos destinados a dar un mejor servicio “para evitar que vuelva a haber un caso así”.