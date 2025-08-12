Dos de los juniors señalados por violación tumultuaria se entregan a FGE de Campeche

Cinco meses después de ser señalados por Susan Saravia por una presunta violación grupal, Jorge “N” y Yeshua “N” se presentaron voluntariamente, y acompañados por sus madres, ante la Fiscalía de Campeche.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche informó que Jorge “N” y Yeshua “N”, ambos de 22 años, se presentaron de manera voluntaria ante las autoridades ministeriales, para iniciar el proceso legal correspondiente al caso de violación tumultuaria en agravio de la joven Susan Saravia.

La comparecencia ocurrió casi cinco meses después de que Saravia los señalara como presuntos responsables de una agresión sexual ocurrida el pasado 31 de marzo.

De acuerdo con la FGE, la entrega voluntaria permitió dar cumplimiento al mandamiento judicial de aprehensión emitido por el órgano jurisdiccional competente.

"Ambos imputados fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente, que determinará su situación jurídica conforme a lo establecido en la Ley", detalló la dependencia estatal en un comunicado.

Comunicado. pic.twitter.com/3tYhPjTZHu — Fiscalía General del Estado de Campeche (@fgecam) August 12, 2025

La Fiscalía de Campeche señaló que el proceso se conducirá conforme a los principios de legalidad, transparencia y respeto absoluto a los derechos de todas las partes involucradas.

Además, notificó que, con esta acción, suman tres los imputados en el caso. El primero de ellos fue detenido en julio y vinculado a proceso por el mismo delito, luego de que la Fiscalía reuniera elementos suficientes para solicitar su aprehensión ante el Juez de control.

Madres anuncian entrega voluntaria de imputados

Antes de su presentación voluntaria ante la Fiscalía de Campeche, las madres de Jorge “N” y Yeshua “N” anunciaron públicamente que sus hijos se entregarían para enfrentar el proceso legal por la presunta violación tumultuaria contra Susan Saravia, ocurrida el 31 de marzo.

'yo no salí sola, salí con un amigo' declaró en un video anoche Susan Saravia, víctima de una violación tumultuaria.

Denuncia que solo uno de sus tres atacantes ha sido detenido en Campeche. En sus declaraciones Susan asegura que los tres hombres tienen contactos en la Fiscalía… pic.twitter.com/RVRKpCaFtb — carolina rocha m (@carolina_rocha_) July 30, 2025

En comunicados separados, Nubia Sabido y Ana Cecilia Herrera Villamonte afirmaron creer en la inocencia de los jóvenes, exigieron garantías de seguridad y responsabilizaron a la denunciante y su familia por cualquier atentado en su contra. También denunciaron una “campaña mediática de odio” y pidieron que se escuche la versión de los acusados.

Por su parte, Susan Saravia, estudiante de Derecho, hizo pública su denuncia el 30 de julio, tras meses sin avances judiciales. Aseguró que los presuntos agresores tienen vínculos con autoridades locales, lo que habría frenado el proceso.

Desde entonces, ha enfrentado ataques en línea y cuestionamientos por su forma de narrar los hechos. “No llorar no invalida mi proceso”, declaró.