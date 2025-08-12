Un microsismo de magnitud 1.2 se percibe en la Álvaro Obregón, en CdMx; no hay daños

Redacción/SinEmbargo

12/08/2025 - 1:25 pm

Un microsismo de magnitud 1.2 se percibió en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México; no se han reportado daños ni afectaciones humanas ni materiales.

Un microsismo remeció la demarcación ubicada en el occidente de la CdMx; no se han reportado de daños ni afectaciones humanas ni materiales. La Alcaldía sufrió en los últimos días por las intensas lluvias que han anegado buena parte de la capital y el área metropolitana.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Un microsismo de magnitud 1.2 sorprendió este martes a las y los habitantes de la Alcaldía Álvaro Obregón, en el occidente de la Ciudad de México (CdMx), pero por ahora no se han registrado daños humanos ni materiales en la zona.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó en sus redes oficiales que el movimiento telúrico ocurrió hoy a las 10:14 horas, tiempo del centro del país, con una profundidad de un kilómetro.

Ni la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ni el Alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, ni su equipo en la Alcaldía, han informado sobre este tema en redes sociales.

De acuerdo con el registro del SSN, el epicentro tuvo lugar cerca de la calle Barranca de los Pilares, casi en su entronque con el Boulevard Adolfo López Mateos, en la colonia Pilares Águilas.

En redes sociales, algunas y algunos usuarios publicaron que se había percibido el movimiento de forma leve, aunque incluso se llegó a sentir en las alcaldías colindantes. Una usuaria compartió un video de cómo un péndulo sísmico se había movido ligeramente durante el microsismo registrado este martes.

El 18 de junio pasado, dos microsismos de baja intensidad se sintieron la mañana de ese miércoles en la Alcaldía Álvaro Obregón, lo que provocó alarma entre la población que habita dicha demarcación y otras aledañas, como la Benito Juárez.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital aclaró que la alerta sísmica no se escuchó en los altavoces debido a que el movimiento telúrico no alcanzó la intensidad necesaria para que se activara la alarma.

Las autoridades de la CdMx no reportan daños tras los dos microsismos de baja intensidad que se sintieron en la Alcaldía Álvaro Obregón.

El SSN confirmó a través de sus cuenta oficial de X, antes Twitter, que a las 9:30 horas del 18 de junio se tuvo un primer sismo de magnitud 2.4 con epicentro en la Alcaldía Álvaro Obregón.

El epicentro del microsismo de este martes en la Alcaldía Álvaro Obregón, CdMx.
El epicentro del microsismo de este martes en la Alcaldía Álvaro Obregón, CdMx. Foto: SSN

Tan sólo un minuto después, a las 9:31 horas, se presentó un segundo movimiento telúrico con una magnitud 1.9, el cual se originó en el mismo punto que el primero.

La alerta sísmica no se activa en los altavoces de la CdMx, debido a que es imposible prever este tipo de movimientos tan superficiales e inmediatos. Los microsismos que se vivieron hoy en la Alcaldía Álvaro Obregón de la CdMx pudieron percibirse en otras demarcaciones aledañas, como ocurrió en algunas colonias de Benito Juárez. Debido al movimiento telúrico, cientos de personas evacuaron sus hogares, oficinas y escuelas.

Esto ocurre luego de que la Álvaro Obregón sufriera, como prácticamente toda la capital y el área metropolitana, de fuertes lluvias e inundaciones importantes, así como afectaciones por el clima, que se han intensificado este verano en la CdMx, y han provocado caos y daños materiales.

