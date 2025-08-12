Gertz acusa que Juez no revisó 75 pruebas contra García Villagrán; apelará liberación

Sugeyry Romina Gándara

12/08/2025 - 1:44 pm

La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, apelará la resolución del Juez que ordenó la liberación de Luis García Villagrán, acusado de tráfico de personas.

A pesar de las acusaciones del INM por presunto tráfico de personas, un Juez en Chiapas ordenó la liberación de Luis García Villagrán.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que apelará la decisión de un Juez en Chiapas de liberar a Luis García Villagrán, organizador de caravanas migrantes que fue detenido tras ser acusado por el Instituto Nacional de Migración (INM) de presunto tráfico de personas.

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, dio a conocer que se procederá contra la resolución del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula, Jonathan Francisco Izquierdo Prieto, quien dejó en libertad a García Villagrán al no avalar las pruebas que presentó el Gobierno.

Ayer, García Villagrán salió del Centro de Reinserción Social (Cereso) 3 de Tapachula, luego de que, en una audiencia, el Juez determinara no vincularlo a proceso por falta de pruebas de los delitos que se le imputaban.

Gertz Manero señaló que el INM presentó la denuncia y que se aportaron al menos 75 pruebas, pero que el Juez no las consideró. “Se presentaron al menos 75 pruebas que establecen la presunta responsabilidad de esta persona. Se pidió la orden de aprehensión y el Juez la otorgó. Se detuvo a la persona, y cuando la llevamos frente al Juez, no quiso ni siquiera analizar las 75 pruebas que habían presentado todas las autoridades. Y dijo que, como se dedicaba a proteger a los grupos migrantes, lo ponía en libertad. Yo no había visto una cosa igual”, afirmó.

Cuestionado sobre si apelará la decisión, el Fiscal confirmó que lo hará y que se iniciará una carpeta de investigación, aunque no precisó si sería contra el proceso o contra el Juez que ordenó la no vinculación a proceso. “Por supuesto que vamos a apelar. Vamos a iniciar una carpeta. Mire, detrás de todo eso hay fortunas incalculables que están victimizando a miles de personas y no puede quedar así”, agregó desde Palacio Nacional.

Ayer, los abogados José Antonio Martínez Sánchez y Roberto Manuel de Jesús Carrera García, tras la liberación de García Villagrán, detallaron que le demostraron al Juez Jonathan Izquierdo que su defendido era beneficiario del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob) por su labor como defensor de los derechos de personas en situación de movilidad.

Hoy, en la conferencia matutina presidencial, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, reveló que Luis García se acercó al mecanismo en 2019, pero advirtió que eso no lo exenta de una orden de aprehensión. “Cualquier persona que esté en el mecanismo de protección y que cometa cualquier delito, no importa que esté en el mecanismo, puede ser detenida, siempre y cuando haya una orden de aprehensión”, sostuvo.

La Secretaria de Gobernación también destacó que el mismo Juez que giró la orden de aprehensión contra Villagrán fue quien le otorgó la libertad.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

