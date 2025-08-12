VIDEO ¬ Senadora suplente de Morena usa fuero para evadir alcoholímetro; se disculpa

La Senadora suplente de Morena en Oaxaca, Nathaly Chávez, argumentó intoxicada que el alcoholímetro no podía detenerla por su fuero constitucional, "vengamos pedos o no".

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Una nueva polémica sacude a Morena, ahora en Oaxaca. La Senadora suplente Nathaly Viridiana Chávez García fue captada en un video durante una revisión policial, visiblemente intoxicada, asegurando que no podían detenerla porque tiene fuero. Horas después, la mujer se disculpó en redes sociales ante el escándalo y molestia que provocó entre los ciudadanos y en redes sociales.

"Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, hay garantía, hay gente que tenemos fuero. Yo soy Senadora, no Diputada local ni federal. Soy suplente, pero soy Senadora. A mí me votaron, venía el nombre de mi propietaria, el nombre mío. Gané por voto. Soy suplente de Senadora", insiste en el video que circuló desde la noche del lunes. Es suplente de la Senadora Luisa Cortés García.

"Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, vengamos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo. Porque somos senadores. Si no me crees, verifícalo", insiste Chávez García, con las palabras arrastrándose, debido a su nivel de intoxicación, ante la revisión en el operativo de "Alcoholímetro" de la Policía Vial del estado de Oaxaca.

La situación provocó un escándalo y el video con sus comentarios se hicieron virales en redes sociales, donde algunos la han llamado "Lay Alcoholímetro", y sumó una polémica más a Morena, el partido en el poder, que ha sufrido por escándalos este verano, desde viajes de lujo de sus dirigentes, funcionarios y legisladores, hasta señalamientos por el derroche en prendas y joyas por parte de una pareja de diputados.

Luego de la controversia, la Senadora suplente pidió disculpas este martes en un video publicado en redes sociales. "Se viralizó un video que me coloca en una situación incómoda, ya para todos conocida. Quise realizar este video para ofrecer una disculpa a todos los ciudadanos, principalmente a los del pueblo de Oaxaca", dice.

"Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios de nuestro movimiento. En segundo lugar, ofrezco una disculpa sincera a la Senadora Luisa Cortés, que es la persona que sufrió todos los ataques mediáticos cuando las acciones son únicamente de responsabilidad mía", expresó Chávez García.

Por último, pidió que las acciones que la suplente cometió no sirvan de "pretexto" para golpetear políticamente a la Senadora Cortés, que "lleva 20 años caminando en las comunidades y pueblos indígenas" y que ha cumplido con los ideales de "no mentir, no robar y no traicionar". "Me comprometo a reflexionar sobre mis actos", finalizó Chávez García.

Los alcances del fuero

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), la inmunidad constitucional, conocida popularmente como "fuero", es una figura jurídica que se refiere a la imposibilidad de la autoridad competente para detener o someter a un parlamentario –diputados y senadores–, durante el ejercicio de sus funciones, a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia.

Al respecto, la Constitución establece que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Determina que el Presidente de cada cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Sin embargo, en los casos de responsabilidad civil de los legisladores puede ocurrir que no se requiera el procedimiento de declaración de procedencia para que, en su carácter de particulares, se les pueda demandar por la realización u omisión de actos o el incumplimiento de obligaciones señaladas en el Código Civil, los cuales siempre tienen una obligación reparadora o, en su caso, el otorgamiento de una indemnización.

Además, el artículo 111 de la Constitución mexicana indica que "en demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia" por parte de la Cámara de Diputados para quitarle el fuero a un legislador.

Además, el artículo 112 constitucional precisa que "no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo".