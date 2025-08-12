VIDEO ¬ Senadora suplente de Morena usa fuero para evadir alcoholímetro; se disculpa

Redacción/SinEmbargo

12/08/2025 - 5:08 pm

La Senadora suplente de Morena, Nathaly Chávez.

Artículos relacionados

La Senadora suplente de Morena en Oaxaca, Nathaly Chávez, argumentó intoxicada que el alcoholímetro no podía detenerla por su fuero constitucional, "vengamos pedos o no".

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Una nueva polémica sacude a Morena, ahora en Oaxaca. La Senadora suplente Nathaly Viridiana Chávez García fue captada en un video durante una revisión policial, visiblemente intoxicada, asegurando que no podían detenerla porque tiene fuero. Horas después, la mujer se disculpó en redes sociales ante el escándalo y molestia que provocó entre los ciudadanos y en redes sociales.

"Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, hay garantía, hay gente que tenemos fuero. Yo soy Senadora, no Diputada local ni federal. Soy suplente, pero soy Senadora. A mí me votaron, venía el nombre de mi propietaria, el nombre mío. Gané por voto. Soy suplente de Senadora", insiste en el video que circuló desde la noche del lunes. Es suplente de la Senadora Luisa Cortés García.

"Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, vengamos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo. Porque somos senadores. Si no me crees, verifícalo", insiste Chávez García, con las palabras arrastrándose, debido a su nivel de intoxicación, ante la revisión en el operativo de "Alcoholímetro" de la Policía Vial del estado de Oaxaca.

La situación provocó un escándalo y el video con sus comentarios se hicieron virales en redes sociales, donde algunos la han llamado "Lay Alcoholímetro", y sumó una polémica más a Morena, el partido en el poder, que ha sufrido por escándalos este verano, desde viajes de lujo de sus dirigentes, funcionarios y legisladores, hasta señalamientos por el derroche en prendas y joyas por parte de una pareja de diputados.

Luego de la controversia, la Senadora suplente pidió disculpas este martes en un video publicado en redes sociales. "Se viralizó un video que me coloca en una situación incómoda, ya para todos conocida. Quise realizar este video para ofrecer una disculpa a todos los ciudadanos, principalmente a los del pueblo de Oaxaca", dice.

"Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios de nuestro movimiento. En segundo lugar, ofrezco una disculpa sincera a la Senadora Luisa Cortés, que es la persona que sufrió todos los ataques mediáticos cuando las acciones son únicamente de responsabilidad mía", expresó Chávez García.

Por último, pidió que las acciones que la suplente cometió no sirvan de "pretexto" para golpetear políticamente a la Senadora Cortés, que "lleva 20 años caminando en las comunidades y pueblos indígenas" y que ha cumplido con los ideales de "no mentir, no robar y no traicionar". "Me comprometo a reflexionar sobre mis actos", finalizó Chávez García.

Los alcances del fuero

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), la inmunidad constitucional, conocida popularmente como "fuero", es una figura jurídica que se refiere a la imposibilidad de la autoridad competente para detener o someter a un parlamentario –diputados y senadores–, durante el ejercicio de sus funciones, a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia.

Al respecto, la Constitución establece que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Determina que el Presidente de cada cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Sin embargo, en los casos de responsabilidad civil de los legisladores puede ocurrir que no se requiera el procedimiento de declaración de procedencia para que, en su carácter de particulares, se les pueda demandar por la realización u omisión de actos o el incumplimiento de obligaciones señaladas en el Código Civil, los cuales siempre tienen una obligación reparadora o, en su caso, el otorgamiento de una indemnización.

Además, el artículo 111 de la Constitución mexicana indica que "en demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia" por parte de la Cámara de Diputados para quitarle el fuero a un legislador.

Además, el artículo 112 constitucional precisa que "no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

+ Sección

Galileo

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
1

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Surge la "Lady Combi".
2

VIDEO ¬ "¡Ya bájese!": Una mujer insulta y agrede a pasajeros; la llaman “Lady Combi”

FGR informa que extraditó a 26 miembros del crimen organizado.
3

México extradita a EU a 26 narcotraficantes recluidos en diversas cárceles del país

La restauración de la Virgen de la Macarena ha causado polémica en Sevilla. Ahora, la retirarán varios meses para una nueva modificación.
4

La Macarena necesitaba un retoque. Sevilla está encendida: se les pasó el maquillaje

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el asesinato de Dulce, una niña de 12 años, en Chalco, Edomex, estaría relacionado con narcomenudeo.
5

El asesinato de la niña Dulce "está relacionado con narcomenudeo", revela Harfuch

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
6

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

La tristeza de López Obrador
7

La tristeza de López Obrador

La Presidenta Sheinbaum calificó como "ciencia ficción" los señalamientos de la oposición que afirman que la Reforma Electoral permitirá la reelección de AMLO.
8

¿La reelección de AMLO? “Mucha ciencia ficción”, responde la Presidenta a opositores

La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, apelará la resolución del Juez que ordenó la liberación de Luis García Villagrán, acusado de tráfico de personas.
9

Gertz acusa que Juez no revisó 75 pruebas contra García Villagrán; apelará liberación

Se entregan imputados por violación tumultuaria en Campeche.
10

Dos de los juniors señalados por violación tumultuaria se entregan a FGE de Campeche

11

Excandidato del PAN ligado a Calderón-Mouriño es acusado en EU de sobornos en Pemex

Rescatar Pemex
12

Rescatar Pemex

China y Brasil refuerzan alianza estratégica.
13

Coqueteo China-Brasil: Podemos ser ejemplo de autosuficiencia en Sur Global, dice Xi

Mercado de San Juan en la Ciudad de México. Fotografía de Arturo Daen
14

DATOS ¬ Sí hay más dinero, comemos más carne. Pero los mexicanos nos alimentamos mal

Gentrificación en pueblo originario
15

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Senadora suplente de Morena, Nathaly Chávez.
1

VIDEO ¬ Senadora suplente de Morena usa fuero para evadir alcoholímetro; se disculpa

China y Brasil refuerzan alianza estratégica.
2

Coqueteo China-Brasil: Podemos ser ejemplo de autosuficiencia en Sur Global, dice Xi

Surge la "Lady Combi".
3

VIDEO ¬ "¡Ya bájese!": Una mujer insulta y agrede a pasajeros; la llaman “Lady Combi”

FGR informa que extraditó a 26 miembros del crimen organizado.
4

México extradita a EU a 26 narcotraficantes recluidos en diversas cárceles del país

Integrantes de una familia detenidos por el asesinato de Fernandito en el Estado de México (Edomex) fueron vinculados por desaparición y acusados de secuestro.
5

Juez procesa a detenidos por caso Fernandito; les cumplimentan otra orden de captura

La restauración de la Virgen de la Macarena ha causado polémica en Sevilla. Ahora, la retirarán varios meses para una nueva modificación.
6

La Macarena necesitaba un retoque. Sevilla está encendida: se les pasó el maquillaje

La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, apelará la resolución del Juez que ordenó la liberación de Luis García Villagrán, acusado de tráfico de personas.
7

Gertz acusa que Juez no revisó 75 pruebas contra García Villagrán; apelará liberación

Como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la Presidenta Sheinbaum, la incidencia de homicidios disminuyó un 25.3%.
8

El homicidio cae 25% desde 2024 y julio 2025 es el mes con menos casos en una década

Un microsismo de magnitud 1.2 se percibió en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México; no se han reportado daños ni afectaciones humanas ni materiales.
9

Un microsismo de magnitud 1.2 se percibe en la Álvaro Obregón, en CdMx; no hay daños

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el asesinato de Dulce, una niña de 12 años, en Chalco, Edomex, estaría relacionado con narcomenudeo.
10

El asesinato de la niña Dulce "está relacionado con narcomenudeo", revela Harfuch

Se entregan imputados por violación tumultuaria en Campeche.
11

Dos de los juniors señalados por violación tumultuaria se entregan a FGE de Campeche

Sheinbaum ordena investigar corrupción en Pemex.
12

Sheinbaum pide a Pemex revisar si hay contratos con empresarios acusados de sobornos