RADICALES ¬ Caciques en partidos e INE no quieren cambios. Menos Reforma Electoral

En esta edición de RADICALES se abordó el tema de la Reforma Electoral que viene y de la resistencia que ha encontrado incluso dentro de Morena, el partido de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y de sus dos principales líderes en el Congreso: Ricardo Monreal, coordinador de los Diputados, y Adán Augusto López, líder en el Senado.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Los grandes caciques al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos e inclusive líderes dentro de Morena están en contra de una nueva Reforma electoral, pues en caso de aprobarse verán afectados de gran manera sus intereses personales, sostuvieron Daniela Barragán, Meme Yamel, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar en esta nueva etapa del programa RADICALES que se transmite en el canal SinEmbargo Al Aire por la plataforma de YouTube.

"Estamos ante la descarnada lucha por el poder, no solamente el poder de la República, sino el poder inclusive dentro de los partidos políticos, hay quien no quiere que cambie nada, en Morena en particular, hay quienes no quieren una Reforma Electoral, el caso es Monreal, es clarísimo. ¿Por qué dice que no es necesaria una reforma electoral? Si él, con las actuales reglas tiene un patrimonio al interior de Morena y no es solamente Zacatecas. Adán Augusto López Hernández es un dirigente que tiene también una red cuasi mafiosa en el país, no solamente en Tabasco", expuso Álvaro Delgado.

El periodista destacó que personajes de Morena como Ricardo Monreal Ávila y López Hernández han mostrado cierta resistencia a la reforma pues ya no tendrán asegurados cargos en el servicio público.

"Los cacicazgos de Morena obviamente no quieren una reforma porque los va a desplazar en términos de posiciones políticas plurinominales y en términos de recursos económicos. En ese sentido, claro que va a haber resistencias, muchas resistencias. Del Partidos Verde y el Partido del Trabajo hemos visto ya decisiones institucionales de no compartir con Morena para ciertas decisiones", expuso Delgado Gómez.

Por su parte, Daniela Barragán planteó que la oposición a la Reforma Electoral no solamente estaría conformada por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, sino también se sumaría el Partido del Trabajo y el Verde.

"Ahorita estaríamos advirtiendo que la oposición a la reforma electoral no solamente estaría conformada por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, sino también serían Partido del Trabajo, Verde, Ricardo Monreal y Adán Augusto, esa sería la posición a la que se estaría enfrentando la Presidenta con esta propuesta de reforma electoral".

Dentro de Morena y el movimiento de la llamada Cuarta Transformación han comenzado a presentarse algunas disputas respecto a la Reforma Electoral. El Diputado Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados señaló en entrevista con el diario El País que “no había ahora la exigencia de una Reforma Electoral”.

Monreal, aseguró que cualquier modificación a la iniciativa de Reforma Electoral que se presente este año dependerá de lograr un consenso entre todas las fuerzas políticas.

Las declaraciones de Monreal evidenció la posición que mantendrá respecto a la reforma. A esta situación, se suma la postura del Partido del Trabajo (PT) como el Verde Ecologista (PVEM), dos partidos que por décadas se han beneficiado del actual sistema de partidos y que no ven de buena manera un cambio en el sistema electoral.

La aprobación de la reforma electoral, que entre sus puntos más destacados busca eliminar los puestos plurinominales, impediría que ambos partidos tengan puestos importantes de poder y en la toma de decisiones.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que los aliados de Morena, el PVEM y el PT, no se resisten a esta propuesta. “No creo que haya resistencia porque todos estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio a presentarse con la ciudadanía”, sostuvo.

En tanto, Héctor Alejandro Quintanar consideró que la oposición se equivoca al decir que la reforma va en contra de la minorías, pues recordó, esta propuesta surge de un movimiento que por décadas fue una minoría no respetada.

"Las minorías deberían de tener en cuenta que quien hoy propone la reforma viene de una larga tradición de haber sido minoría y haber sido una minoría no respetada. Hay que parar este discurso de acusar a esta reforma de querer debilitar a las oposiciones y a las minorías porque quien la propone sabe qué significa eso y sabe que no puede repetirse esa circunstancia", comentó.

Respecto a la resistencia que la reforma ha encontrado dentro de algunos grupos de Morena y en los partidos aliados, el académico expuso que esto puede ser peligroso para el movimiento, pues estos podrían usar una posición de chantaje para impedir su aprobación.

"A mí me parece que estos partidos utilizan esta idea de que sea una reforma de consenso, como también pide Monreal, una palabra como consenso suena democrática o incluyente, cuando en realidad puede utilizarse como una trampa para alguien que no tiene demasiada fuerza te pueda chantajear en el sentido de ‘inclúyeme o no te apruebo’".

Meme Yamel, por su parte, mencionó que esta reforma ya ha empezado a incomodar a ciertos sectores que ven amenazados sus intereses.

"Si Morena empieza a modificar esta serie de modificaciones que se han puesto sobre la mesa como reforma al no nepotismo o no reelección empezamos a ver que las estrategias ya no les encantan. Si esas reformas se plasman en un documento formal que aplique para todo el sistema de partidos en el país vamos a empezar a ver estas diferencias", dijo.

Finalmente, la periodista indicó que la izquierda debe tener claro la responsabilidad que tiene en sus manos de impulsar una reforma que termine con los vicios en el actual sistema electoral y evitar repetir las malas prácticas del pasado.