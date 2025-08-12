Líderes de cárteles de Jalisco y Sinaloa figuran en LA LISTA de los 26 enviados a EU

La FGR sostuvo que el envío de 26 narcotraficantes de México a Estados Unidos se dio bajo una petición del Departamento de Justicia, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la mañana de este martes 26 personas recluidas en diferentes penales del territorio nacional fueron entregadas a Estados Unidos para responder en aquel país por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Se trata del segundo traslado de capos de México al vecino del norte tras el inicio del Gobierno de Donald Trump.

"Esta mañana fueron trasladadas a los Estados Unidos de América 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública", explicó la FGR.

De acuerdo con el Departamento de Estado, entre los narcotraficantes entregados a Estados Unidos destaca Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", líder de La Familia Michoacana y a quien las autoridades mexicanas identificaron como uno de los capos más sanguinarios del país.

Entre los demás reos trasladados se encuentran Juan Carlos Félix Gastelum, alias "El Chavo Félix" y yerno de Ismael "El Mayo" Zambada, actualmente preso en Estados Unidos; Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis", un grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Pablo Edwin Huerta, alias "El Flaquito", exlíder del Cártel de Tijuana.

La Fiscalía añadió que la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realizó "bajo los protocolos institucionales, con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país".

"Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones", añadió.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México, confirmó que entre los transferidos hoy se encuentran personajes clave de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, quienes enfrentan graves cargos penales en tribunales federales estadounidenses, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.

"Estamos profundamente agradecidos con la Presidenta Sheinbaum y su Administración por demostrar determinación frente al crimen organizado", declaró el Embajador Ronald Jonhson.

"Esta transferencia es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad. Estos fugitivos ahora enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses, y los ciudadanos de nuestras naciones estarán más seguros", añadió.

La FGR adelantó que el Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa el día miércoles 13 de agosto, a las 11:00 horas, en el auditorio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para dar detalles sobre los reos extraditados a Estados Unidos.

Aunque la FGR detalló que todos los reos tenían órdenes de extradición, no es claro si aquella vía legal fue la que usó el Gobierno Federal para el traslado. En febrero, cuando México envió a Estados Unidos 29 capos recluidos en cárceles mexicanas, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero precisó que se trató de un "envío" y criticó la dilación de los procesos de extradición a causa del Poder Judicial.

Lista completa de los líderes entregados a EU

El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló la lista completa de los 26 capos entregados por México.

Fugitivo Jurisdicción de la justicia Máximo estatutario Enrique Arballo Talamantes Distrito de Nuevo México Hasta la cadena perpetua Benito Barrios Maldonado Distrito de Arizona Hasta la cadena perpetua Luis Raúl Castro Valenzuela Distrito de Delaware Hasta la cadena perpetua Francisco Chávez Distrito de Colorado Hasta la cadena perpetua Abdul Karim Conteh Distrito Sur de California 45 años de prisión Baldomero Fernández Beltrán Distrito de Arizona Hasta la cadena perpetua Ismael Enrique Fernández Vázquez Distrito Este de Texas Hasta la cadena perpetua Leobardo García Corrales Distrito Sur de Nueva York Hasta la cadena perpetua Abigael González Valencia Distrito de Columbia Hasta la cadena perpetua José Carlos Guzmán Bernal Distrito de Alaska Hasta la cadena perpetua Anton Petrov Kulkin Distrito de Massachusetts Hasta la cadena perpetua Roberto Omar López Distrito Norte de Georgia Hasta la cadena perpetua José Francisco Mendoza Gómez Distrito Este de Virginia Hasta la cadena perpetua Hernán Domingo Ojeda López Distrito de Columbia Hasta la cadena perpetua Daniel Pérez Rojas Distrito de Columbia Hasta la cadena perpetua Juan Carlos Sánchez Gaytán Distrito Sur de Texas Hasta la cadena perpetua David Fernando Vásquez Bejarano Distrito Este de Virginia Hasta la cadena perpetua José Antonio Vivanco Hernández Distrito Norte de Illinois Hasta la cadena perpetua Mauro Alberto Núñez Ojeda Distrito de Columbia Hasta la cadena perpetua Juan Carlos Félix Gastelum Distrito Sur de California Hasta la cadena perpetua Jesús Guzmán Castro Distrito Este de Nueva York y Distrito de Carolina del Sur Hasta la cadena perpetua Pablo Edwin Huerta Nuno Distrito Sur de California Hasta la cadena perpetua Servando Gómez Martínez Distrito Sur de Nueva York Hasta la cadena perpetua Kevin Gil Acosta Distrito Sur de Nueva York Hasta la cadena perpetua Roberto Salazar CA: Condado de Los Ángeles Hasta la cadena perpetua Martín Zazueta Pérez Distrito Sur de Nueva York Hasta la cadena perpetua

México envía a 29 capos a Estados Unidos

En febrero, el Gobierno de México envió a Estados Unidos a un grupo de élite de 29 capos de la droga, un hecho sin precedentes. Entre los reos se encontraban figuras históricas del crimen organizado como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Miguel Ángel Treviño Morales, alias "Z-40"; y Óscar Omar Treviño Morales, alias "Z-42.

Miguel Ángel Treviño fue el principal comandante de la organización criminal de Los Zetas. Aunque inició su carrera criminal en el Cártel del Golfo, comandado por Osiel Cárdenas Guillén, tensiones provocaron la separación de este grupo con Los Zetas, donde Treviño asumió el liderazgo tras la muerte de Heriberto Lazcano, "El Lazca" o "Z-3", en 2012. Así fue hasta su detención el 15 de julio de 2013.

En cuanto a Alejandro Omar Treviño Morales, alias "El Z-42", éste también formó parte de Los Zetas, donde era considerado el heredero natural de la organización por ser hermano de Miguel Treviño Morales. Éste operaba en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, y se le vincula con secuestros, homicidios y narcotráfico.

Las personas, recluidas en diversos centros penitenciarios del país, fueron entregadas formalmente a las autoridades estadounidenses en ciudades como Chicago, Houston, McKinney (Texas), Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y White Plains (Nueva York).

El Poder Judicial dilataba extradiciones: Gertz

Ante una pregunta expresa de la prensa sobre si la vía legal para el envío de los 29 capos a EU fue la extradición, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que se trató de "un envío" basado en una solicitud concreta de ese país.

Asimismo, el Fiscal expuso los problemas relacionados con los procesos de extradición en México. El funcionario federal señaló que, aunque la Ley de Extradiciones establece un plazo máximo de 45 días para resolver estos casos, algunos han sido retrasados hasta por 11 años debido a excusas y argumentos absurdos aceptados por los jueces.

Gertz Manero destacó ejemplos como los de los hermanos "Z-40" y "Z-42", cuyos procesos han enfrentado dilaciones de 8 y 11 años, respectivamente.

"En el caso del 'Z-40' y 'Z-42', son ocho y 11 años los que han estado echando para atrás las audiencias. Y todo el argumento, todo, es que dicen ellos que ellos no son ellos, que ellos son otros, cuando tenemos todos los procedimientos con las fotografías, con los datos finales, con todo", expuso.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que había posibilidades de que algunos fueran liberados.

"El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdo con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años", explicó.