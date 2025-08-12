México extradita a EU a 26 narcotraficantes recluidos en diversas cárceles del país

La FGR sostuvo que las 26 extradiciones se dieron bajo una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este martes que 26 personas recluidas en diferentes penales del país fueron enviadas a Estados Unidos esta mañana mediante órdenes de extradición para responder en aquel país por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

"Esta mañana fueron trasladadas a los Estados Unidos de América 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública", explicó la FGR.

La Fiscalía añadió que la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realizó "bajo los protocolos institucionales, con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, "quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país".

"Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones", añadió.

La FGR adelantó que el Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa el día miércoles 13 de agosto, a las 11:00 horas, en el auditorio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para dar detalles sobre los reos extraditados a Estados Unidos.