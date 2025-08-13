FGE investiga maltrato animal en Guanajuato: estudiantes matan a gato con pirotecnia

Un experimento de estudiantes de Criminología con pirotecnia en Guanajuato provocó la muerte de un gato: FGE, el Gobierno y la escuela han denunciado el caso, y advirtieron que llegarán hasta las últimas consecuencias.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Las autoridades de Guanajuato ya investigan y han condenado el más reciente caso de maltrato animal en la entidad, luego de que un grupo de estudiantes universitarios matara a un gato en un experimento con pirotecnia que ellos mismos publicaron en redes sociales y que provocó la indignación por lo violento del caso.

"La Fiscalía General del Estado de Guanajuato condena los hechos de crueldad animal ocurridos recientemente en el municipio de Pénjamo, mismos que fueron difundidos a través de redes sociales y que han causado indignación en la sociedad", expresó la dependencia en un comunicado, donde adelantó que informará puntualmente sobre los avances de la investigación.

"Este tipo de conductas son inaceptables y no tienen cabida en una comunidad que busca la paz y el respeto a toda forma de vida, es por ello que, desde que se tuvo conocimiento, se inició de inmediato la carpeta de investigación correspondiente, con el firme compromiso de agotar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y presentarlos ante la justicia", indicó la FGE Guanajuato.

El pasado fin de semana, se hizo viral en redes sociales el video del experimento. De acuerdo con la denuncia de la Asociación Civil Gaticos León, ocurrió en Pénjamo, Guanajuato, por parte de alumnos de la carrera de Criminología en el Instituto Universitario del Centro de México (Educem).

Los estudiantes amarraron pirotecnia a un gatito y lo hicieron explotar, como se ve en las imágenes. El video compartido incluye la leyenda: "O salemos (sic) buenos criminales o buenos criminólogos", con un emoji de risa.

La organización exigió a las autoridades que tomen cartas en el asunto, castiguen a los responsables y ayuden a dar máxima difusión para identificarlos.

La Educem, por su parte, emitió un comunicado el domingo donde reprobó enérgicamente "cualquier acto que atente contra la vida y el bienestar animal". "Ante la información que circula en medios y redes sociales, se informa que se ha iniciado un procedimiento interno conforme a nuestro Reglamento General para esclarecer los hechos y, en su caso, aplicar las medidas disciplinarias correspondientes", detalló.

"Queremos dejar claro que las prácticas señaladas no comulgan con la misión, visión y valores que rigen nuestra institución, los cuales promueven el respeto, la ética y la responsabilidad social en todas las actividades académicas y formativas. Asimismo, se integrará un informe detallado que será remitido a las autoridades competentes para coadyuvar con las investigaciones y garantizar la transparencia del proceso", adelantó la institución educativa.

Este lunes, la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo habló del hecho, que calificó como "lamentable". "Es un gravísimo tema de maltrato animal en Pénjamo. Quiero hacer patente el rechazo y la condena a este acto como el que conocimos en redes sociales", indicó.

"Quiero decirles que en este gobierno no seremos tolerantes ante estos casos, sino que actuaremos con todo el peso de la ley. De inmediato turnamos cartas en el asunto. (…) No son actos aislados, graciosos, que debamos dejar pasar, por el contrario, debe tener el castigo que merece y, sobre todo, erradicar este tipo de violencia en una sociedad que busca construir la paz. Se llegará a las últimas consecuencias", subrayó la Gobernadora de Guanajuato.

García Muñoz Ledo también informó de otro caso de grave maltrato animal en la entidad. "Cabe mencionar que en la carpeta del caso de otros gatitos en Xichú, ya hay 3 personas vinculadas a proceso. Aquí no habrá impunidad", señaló.

En el #GobiernoDeLaGente rechazamos con toda firmeza este tipo de violencia y actuaremos con todo el peso de la ley contra el maltrato animal.

Ya se abrió la carpeta de investigación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. pic.twitter.com/5GVneOG62j — Libia Dennise (@LibiaDennise) August 11, 2025

En mayo, organizaciones de protección animal denunciaron la realización de una festividad en El Guamúchil, municipio de Xichú, Guanajuato, donde habitantes amarraron cohetes a gatos en una actividad que incurre en maltrato a seres sintientes.

A través de redes sociales, se difundieron imágenes de la práctica dentro de un ruedo, lo que generó indignación y llamados a la acción por parte de activistas, quienes han solicitado una investigación y sanciones contra los responsables.

Xichú, ubicado en la Sierra Gorda y reconocido como Reserva de la Biósfera, es uno de los municipios más alejados de la entidad.

Pese a las leyes vigentes en Guanajuato, que penalizan el maltrato animal, la tradición persiste sin consecuencias legales hasta el momento.

El Código Penal del estado establece sanciones de hasta dos años de prisión y multas económicas para quien cause la muerte o mutilación grave de un animal vertebrado. Además, si el acto provoca sufrimiento extremo, las penas pueden aumentar hasta en una mitad.

Aún se desconoce si, derivado de la festividad, hay gatos muertos o mutilados, pero el debate sobre la necesidad de frenar estas prácticas sigue creciendo.