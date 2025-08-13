"Es tiempo de Mujeres en el Mundo": Claudia al inaugurar la XVI Conferencia Regional

Redacción/SinEmbargo

12/08/2025 - 6:29 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que es tiempo de mujeres en México y el mundo, por lo que resaltó reformas e iniciativas para su inclusión en el país.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este martes, desde Palacio Nacional, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde afirmó que es tiempo de mujeres en México y en el mundo.

En su mensaje, la Jefa del Ejecutivo señaló que la frase “llegamos todas” representa la llegada conjunta de las mujeres con su historia y su futuro, por lo que subrayó que este momento histórico se vive de manera global.

“Decir: llegamos todas es, en efecto, que llegamos todas con la historia y con el futuro. Por eso, el día de hoy quiero decirles que sé que no solamente es tiempo de mujeres en México, sino que es tiempo de mujeres en el mundo entero”, aseveró en conferencia de prensa.

La mandataria federal recordó que en México el impulso a la igualdad y la reivindicación de las mujeres comenzó en 2018 con la llegada de la Cuarta Transformación, etapa en la que se priorizó la atención a sectores históricamente olvidados.

Con ello, refirió que su llegada a la Presidencia no sólo significó la continuidad del movimiento, sino la posibilidad de que todas las mujeres lleguen con ella y se garantice el acceso a los derechos básicos de salud, educación, vivienda y una vida libre de violencia.

Para lograr su meta, Claudia Sheinbaum explicó que las reformas constitucionales permitirán garantizar la igualdad sustantiva, impulsar la creación y difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres para fortalecer el conocimiento y ejercicio de sus garantías; así como de la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados y la instalación de Centros LIBRE en cada municipio del país, con el propósito de ampliar la atención y el apoyo a las mujeres.

También informó sobre la creación de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y la implementación de la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, como parte de los programas de apoyo social.

“Reconocernos a todas, no importa en qué espacio estemos, es fundamental y reconocer a aquellas que históricamente han sido denigradas, abandonadas, es tarea de todas nosotras”, agregó.

