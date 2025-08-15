Este fin de semana habrá música, danza, cuentos y un festival japonés en la CdMx

¿Qué hacer en la capital? La ciudad tiene actividades para todos y este fin de semana cuenta con algunas opciones como la trova zapoteca a cargo de Feliciano Carrasco y los Alcaravanes.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Este fin de semana la Ciudad de México tiene varias actividades artísticas para disfrutar de la música, la danza y hasta escuchar un cuento, algunas sin costo y otras con precio de entrada. Aquí te dejamos algunas opciones disfrutar de este fin de semana en la capital mexicana.

XI Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México 2025

Este evento que se realiza del 8 al 24 de agosto, tendrá varias actividades y presentaciones que muestran la fuerza y la diversidad de nuestras culturas originarias, desde artesanías, gastronomía, textiles, talleres, conversatorios, teatro hasta poesía en lenguas indígenas, música en vivo y muchos otros saberes ancestrales.

Este sábado 16 de agosto el Zócalo capitalino tendrá las siguientes presentaciones:

15 horas: Detonarte (Danza)

16 horas: Chambalé (Fandango)

17 horas: Feliciano Carrasco y los Alcaravanes (Trova zapoteca)

18 horas: Folklórico Cencalli (Danza)

19 horas: Xavalii (Música)

¿Dónde? Zócalo capitalino (P.za de la Constitución s/n , Centro (Área 2), Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada gratuita

Sor Juana Inés de la Cruz: Girando en las Librerías

El sábado 16 de agosto a las 13:00 horas, la Cineteca de la Utopía Ixtapalcalli tendrá un concierto acústico poético musical dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, la poeta, dramaturga, filósofa y figura imprescindible del pensamiento novohispano.

La cantautora Leticia Servín musicaliza los poemas de la Decima Musa en el disco "La fiera borrasca”, temas que presentará junto a Elo Vit, Leonora Vargas, Sara Libertad, Sirenia Nava y Alejandro Martínez.

¿Dónde? Cineteca de la Utopía Ixtapalcalli (Ermita Iztapalapa 1385A , San Pablo, Iztapalapa, C.P. 09000, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada Libre

Cuentacuentos: El Acuanauta

El domingo 17 de agosto a las 13 horas, la Librería Julieta Fierro tendrá una sesión de cuentacuentos con Jorge Salvaje quien leerá El Acuanauta, una historia en la que Sophia Revoy, cuyo padre se perdió en el mar, recibe un artefacto comandado por criaturas acuáticas que ven en Aqualand, la reserva marina de los Revoy, la salvación que necesitan para escapar de los peligros del mar.

¿Dónde? Librería Julieta Fierro (Calz. Ermita Iztapalapa esquina con Hortensia, Los Ángeles, Iztapalapa, C.P. 09830, Ciudad de México).

¿Cuánto? Sin costo

Natsu Matsuri 25

Este 16 y 17 de agosto se realizará Natsu Matsuri, el festival de verano en la Asociación México Japonesa que contará con presentaciones, talleres, una gran variedad de artículos en venta. Además se podrá disfrutar de algunos platillos como un rollo de sushi de Sakanaya James, rice burger de Saitama Kenjinkai o un delicioso pan con forma de Totoro de la panadería Usagui.

El evento contará con la participación de Kokoa Yuki, modelo, cosplayer, bailarina de temas J-Pop que formará parte de la pasarela de Yukatas.

¿Dónde? Fujiyama 144, Col. Las Águilas, Álvaro Obregón, CdMx.

¿Cuánto? En preventa, los boletos de adulto tienen un costo de 100 pesos y niños 50 pesos, el día del evento, adultos 150 pesos y niños 80 pesos. Si se compran a través de Boletia se deben sumar los cargos por servicio, si se compran de manera física en la Asociación México Japonesa, no cobran cargos por servicio.

Experiencia inmersiva para los Cat Lovers

Para quienes tienen gatos en casa o no tienen pero aman a los gatos, Fancy Feast, la marca gourmet icónica para gatos, creó una experiencia para las personas que tienen un vínculo profundo con sus gatos y que buscan alimentarlo con un amor extraordinario. Esta experiencia consiste en entrar a un salón con una especie de comedir en el que en un tazón para gatos se proyectan opciones de alimentación con ingredientes como salmón, atún, carne y cordero, para los michis.

La experiencia inmersiva se encuentra en Plaza Gran Terraza Coapa y estará disponible hasta el 31 de agosto.

¿Dónde? Plaza Gran Terraza Coapa (Calz Acoxpa 610, Coapa, Equipamiento Plaza Coapa, Tlalpan, 14390 Ciudad de México).

¿Cuánto? Sin costo pero hay que registrarse en este link.