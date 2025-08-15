Este fin de semana habrá música, danza, cuentos y un festival japonés en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

15/08/2025 - 7:00 am

Actividades para el fin de semana en la CdMx

Artículos relacionados

¿Qué hacer en la capital? La ciudad tiene actividades para todos y este fin de semana cuenta con algunas opciones como la trova zapoteca a cargo de Feliciano Carrasco y los Alcaravanes. 

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Este fin de semana la Ciudad de México tiene varias actividades artísticas para disfrutar de la música, la danza y hasta escuchar un cuento, algunas sin costo y otras con precio de entrada. Aquí te dejamos algunas opciones  disfrutar de este fin de semana en la capital mexicana.

XI Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México 2025

Este evento que se realiza del 8 al 24 de agosto, tendrá varias actividades y presentaciones que muestran la fuerza y la diversidad de nuestras culturas originarias, desde artesanías, gastronomía, textiles, talleres, conversatorios, teatro hasta poesía en lenguas indígenas, música en vivo y muchos otros saberes ancestrales.

Este sábado 16 de agosto el Zócalo capitalino tendrá las siguientes presentaciones:

  • 15 horas: Detonarte (Danza)
  • 16 horas: Chambalé (Fandango)
  • 17 horas: Feliciano Carrasco y los Alcaravanes (Trova zapoteca)
  • 18 horas: Folklórico Cencalli (Danza)
  • 19 horas: Xavalii (Música)

¿Dónde? Zócalo capitalino (P.za de la Constitución s/n , Centro (Área 2), Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada gratuita

Este sábado hay actividades en el Zócalo.
XI Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Foto: Secretaría de Cultura Ciudad de México

Sor Juana Inés de la Cruz: Girando en las Librerías

El sábado 16 de agosto a las 13:00 horas, la Cineteca de la Utopía Ixtapalcalli tendrá un concierto acústico poético musical dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, la poeta, dramaturga, filósofa y figura imprescindible del pensamiento novohispano.

La cantautora Leticia Servín musicaliza los poemas de la Decima Musa en el disco "La fiera borrasca”, temas que presentará junto a Elo Vit, Leonora Vargas, Sara Libertad, Sirenia Nava y Alejandro Martínez.

¿Dónde? Cineteca de la Utopía Ixtapalcalli (Ermita Iztapalapa 1385A , San Pablo, Iztapalapa, C.P. 09000, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada Libre

Sor Juana Inés de la Cruz: Girando en las Librerías
Sor Juana Inés de la Cruz: Girando en las Librerías. Foto: Facebook Cultura Comunitaria Ciudad de México

Cuentacuentos: El Acuanauta

El domingo 17 de agosto a las 13 horas, la Librería Julieta Fierro tendrá una sesión de cuentacuentos con Jorge Salvaje quien leerá El Acuanauta, una historia en la que Sophia Revoy, cuyo padre se perdió en el mar, recibe un artefacto comandado por criaturas acuáticas que ven en Aqualand, la reserva marina de los Revoy, la salvación que necesitan para escapar de los peligros del mar.

¿Dónde? Librería Julieta Fierro (Calz. Ermita Iztapalapa esquina con Hortensia, Los Ángeles, Iztapalapa, C.P. 09830, Ciudad de México).
¿Cuánto? Sin costo

Un cuentacuentos para dejar volar la imaginación
Este domingo hay una sesión de cuentacuentos. Foto: Facebook Librería Julieta Fierro

Natsu Matsuri 25

Este 16 y 17 de agosto se realizará Natsu Matsuri, el festival de verano en la Asociación México Japonesa que contará con presentaciones, talleres, una gran variedad de artículos en venta. Además se podrá disfrutar de algunos platillos como un rollo de sushi de Sakanaya James, rice burger de Saitama Kenjinkai o un delicioso pan con forma de Totoro de la panadería Usagui.

El evento contará con la participación de Kokoa Yuki, modelo, cosplayer, bailarina de temas J-Pop que formará parte de la pasarela de Yukatas.

¿Dónde? Fujiyama 144, Col. Las Águilas, Álvaro Obregón, CdMx.
¿Cuánto? En preventa, los boletos de adulto tienen un costo de 100 pesos y niños 50 pesos, el día del evento, adultos 150 pesos y niños 80 pesos. Si se compran a través de Boletia se deben sumar los cargos por servicio, si se compran de manera física en la Asociación México Japonesa, no cobran cargos por servicio.

Experiencia inmersiva para los Cat Lovers

Para quienes tienen gatos en casa o no tienen pero aman a los gatos, Fancy Feast, la marca gourmet icónica para gatos, creó una experiencia para las personas que tienen un vínculo profundo con sus gatos y que buscan alimentarlo con un amor extraordinario. Esta experiencia consiste en entrar a un salón con una especie de comedir en el que en un tazón para gatos se proyectan opciones de alimentación con ingredientes como salmón, atún, carne y cordero, para los michis.

La experiencia inmersiva se encuentra en Plaza Gran Terraza Coapa y estará disponible hasta el 31 de agosto.

¿Dónde? Plaza Gran Terraza Coapa (Calz Acoxpa 610, Coapa, Equipamiento Plaza Coapa, Tlalpan, 14390 Ciudad de México).
¿Cuánto? Sin costo pero hay que registrarse en este link.

Experiencia para cat lovers
Durante el evento de inauguración en Plaza Gran Terraza Coapa, contamos con la presencia de Belinda. Foto: SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por devs
Por devs
Por devs
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Mexicanos al grito de guerra

"La frase de Trump –o la calumnia, mejor dicho--, de que "México hace lo que le decimos...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Quién manda aquí?

"No sé si había otra opción, lo más probable es que no. En política casi siempre la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Pobreza en descenso, democracia en vilo

"Para quienes defendemos los derechos humanos, esto es un avance hacia la dignidad, una prueba de que...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Tributo

"Ojalá que el Gobierno mexicano ya tenga un plan a, b y c ante este escenario que...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGJ-Edomex detiene a German "N", empresario que golpeó a hombre en club de pádel.
1

Fiscalía detiene a #LordPadel, empresario que golpeó a un hombre en club del Edomex

LA SSP Campeche detiene a operadores del CJNG
2

La SSP de Campeche detiene a "El 80", líder de una célula del CJNG, y a cuatro más

La Conavi puso en marcha el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
3

Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo es el registro? ¿Qué documentos necesitas?

Andrés Manuel López Obrador
4

DATOS ¬ La brecha entre el salario de los ricos y el de los pobres adelgazó con AMLO

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
5

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña
6

La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña

7

Trump: México y Canadá “hacen lo que les decimos”. Claudia: Aquí “el pueblo manda”

Generosidad invisible: el poder de la solidaridad.
8

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

VIDEOS ¬ Ahora Sandra Anaya, Diputada de Morena, presume visita a la Muralla china.
9

VIDEOS ¬ Y ahora, Sandra Anaya, Diputada de Morena, presume viaje a la Muralla China

10

Un hombre muere atropellado al huir del ICE durante una redada en Los Ángeles

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, fue detenido y será deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción.
11

Carlos Treviño, encumbrado (IMSS y Pemex) con Calderón-Peña, cae en EU por corrupción

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
12

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

Morena ha necesitado del PT y el PVEM para alcanzar la Mayoría Calificada de 334 legisladores que le permite hacer reformas a la Constitución Política del país.
13

#PuntosYComas ¬ Y si se van los pluris, ¿qué harán sin Morena rémoras del PT y PVEM?

14

La industria de vinos y licores de EU se tambalea por el boicot de Canadá, dice WSJ

Pobreza en México
15

DATOS ¬ El alza de 116% al salario fue clave para sacar a 13.4 millones de la pobreza

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Un hombre muere atropellado al huir del ICE durante una redada en Los Ángeles

Andrés Manuel López Obrador
2

DATOS ¬ La brecha entre el salario de los ricos y el de los pobres adelgazó con AMLO

3

ENTREVISTA ¬ La reforma electoral debe abrirse a la participación del pueblo: Cantú

La "Tuta" es encerrado en el mismo penal que "El Mayo" y Caro Quintero en Nueva York.
4

"La Tuta" es encerrado en el mismo penal que "El Mayo" y Caro Quintero en Nueva York

5

La industria de vinos y licores de EU se tambalea por el boicot de Canadá, dice WSJ

6

La FIFA abre venta de boletos para el Mundial 2026 en México: ¿Cuánto cuestan?

La Línea 2 del Metro CdMx reanuda sus operaciones luego de tres horas de afectaciones
7

La Línea 2 del Metro CdMx reanuda sus operaciones luego de tres horas de afectaciones

Agricultura y la UACh lanzarán convocatoria para capacitar a egresadas y egresados en la atención del gusano barrenador.
8

Agricultura contratará a más de 100 chapingueros para combatir al gusano barrenador

Morena ha necesitado del PT y el PVEM para alcanzar la Mayoría Calificada de 334 legisladores que le permite hacer reformas a la Constitución Política del país.
9

#PuntosYComas ¬ Y si se van los pluris, ¿qué harán sin Morena rémoras del PT y PVEM?

10

René Vergara, director del penal "La Toma", es asesinado en Córdoba; FGE toma el caso

La FGJ-Edomex detiene a German "N", empresario que golpeó a hombre en club de pádel.
11

Fiscalía detiene a #LordPadel, empresario que golpeó a un hombre en club del Edomex

La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña
12

La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña