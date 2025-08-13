La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Redacción/SinEmbargo

12/08/2025 - 8:12 pm

El 12 y 13 de agosto, la lluvia de estrellas Perseidas alcanzará su punto máximo en México con hasta 25 meteoros visibles por hora en cielo nocturno.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Cada año, la lluvia de estrellas Perseidas se convierte en uno de los espectáculos astronómicos más visibles y esperados de la temporada, con brillantes destellos que cruzan el cielo nocturno, y que es producida por pequeños fragmentos del cometa Swift-Tuttle al entrar en la atmósfera terrestre. Si tú quieres presenciar este fenómeno, aquí te decimos cuándo y cómo disfrutarlo. ¡Toma nota!

¿Cuándo ver la lluvia Perseidas?

En 2025, la actividad de Perseidas se mantendrá del 17 de julio al 23 de agosto, sin embargo, su punto máximo ocurrirá la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto. Durante esas horas, la Tierra pasará por la zona con mayor concentración de fragmentos, lo que incrementará la cantidad de meteoros observables.

De acuerdo con la American Meteor Society, las condiciones de este año estarán influenciadas por la presencia de la Luna en cuarto menguante, iluminada en más del 84 por ciento de su superficie. Este brillo reducirá la visibilidad, por lo que se espera un promedio de 20 a 25 meteoros por hora, frente a los hasta 100 que pueden verse en noches sin luz lunar.

En México, el mejor momento para observar el fenómeno será desde la noche del 12 de agosto hasta poco antes de las 21:30 horas, cuando la Luna aparezca en el horizonte. Después de ese momento, el resplandor lunar dificultará la visibilidad, aunque aún podrán distinguirse algunos destellos más brillantes a lo largo de la noche.

¿Cómo ver la lluvia Perseidas?

Para visualizar este espectáculo, no es necesario utilizar telescopios o binoculares, ya que los especialistas recomiendan buscar un lugar sin contaminación lumínica, como áreas rurales o zonas naturales alejadas de la ciudad; así como de elegir un sitio cómodo para recostarse y mirar hacia el cielo. Aunque los meteoros parecen provenir de la constelación de Perseo, pueden aparecer en cualquier dirección.

En caso de querer mejorar la experiencia, es recomendable apagar o alejarse de fuentes de luz como teléfonos móviles, linternas o focos, debido a que la adaptación de la vista a la oscuridad puede tardar hasta 30 minutos, pero una vez conseguida, aumentan las posibilidades de observar más meteoros.

¿Cómo se produce el fenómeno?

Los meteoros (también conocidos como "estrellas fugaces") son pequeñas partículas de polvo, algunas tan pequeñas como granos de arena, que entran en nuestra atmósfera a gran velocidad. La fricción al atravesarlas provoca que el aire que los rodea se caliente drásticamente, lo que produce un característico rayo de luz brillante y breve.

Las lluvias de meteoros se producen cuando la Tierra atraviesa una masa de escombros en el espacio, a medida que nuestro planeta se mueve en su órbita alrededor del Sol. El polvo que causa las Perseidas proviene del cometa Swift-Tuttle, que pasó cerca de la Tierra por última vez en 1992 y orbita el Sol aproximadamente una vez cada 133 años.

Las lluvias de meteoros reciben su nombre del punto en el cielo donde parecen originarse, el llamado "radiante", ubicado en la constelación de Perseo.

A diferencia de muchos eventos celestes, las lluvias de meteoros son fáciles de observar y no se necesita equipo especial, aunque una silla reclinable y una manta hacen que la observación sea más cómoda.

