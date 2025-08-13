Delfina llora por Fernandito y Dulce: "¿Qué nos faltó para prevenir sus muertes?"

Redacción/SinEmbargo

12/08/2025 - 9:34 pm

Delfina Gómez reconoce falta de avances en seguridad.

Delfina Gómez se mostró sensible ante los casos de Fernando y Dulce, dos niños que fueron asesinados en contextos de violencia y narcomenudeo en la entidad.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reconoció este martes que a su Gobierno le hace falta avanzar más para garantizar la seguridad de las mujeres e infancias mexiquenses, tras los mediáticos casos de Dulce y Fernando, dos menores de 12 y cinco años de edad que fueron asesinados en la entidad.

"Yo creo que desde este espacio de defensa de cuidado de las mujeres hoy les quiero decir que aún nos falta mucho. Estoy consciente de que todavía tenemos que trabajar más para regresarle la tranquilidad a las mujeres mexiquenses, en especial a los niños y las niñas, hoy no podemos olvidar a Fernandino, hoy no podemos hacer a un lado a Dulce", comentó Gómez con la voz quebrada.

Durante la inauguración del Centro Libre para las Mujeres de Chalco, la mandataria estatal se mostró sensible ante ambos casos y reconoció: "Nos faltó para poder llegar a tiempo y poder salvar la vida de un niño inocente, además que nos faltó como sociedad para poder prevenir la muerte de Dulce y garantizarle lo que tanto decimos como discurso, que es un espacio libre de violencia".

La Gobernadora pidió a la gente no dejar de denunciar abusos hacia niñas y niños, y a no permanecer indiferentes ante la violencia.

"Le pido a la sociedad, también les pido a ustedes que denuncien, si nosotros vemos que están afectando o maltratando a una mujer, a un niño, no podemos permanecer indiferentes porque esa indiferencia nos ha costado, si nosotros sabemos que hay alguien que está maltratando es momento de denunciar", expresó.

Previo al evento,, la mandataria local visitó la familia de Dulce hasta la funeraria, donde velaron al cuerpo de la menor. “Ahorita lo que venimos, es ponernos a sus órdenes y ver en qué podemos apoyar”, dijo.

Dulce recibió más de 20 disparos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este martes que el asesinato de Dulce, una niña de 12 años, registrado el lunes en Chalco, Estado de México (Edomex), estaría relacionado con un móvil de narcomenudeo vinculado a la pareja de la madre de la menor.

El crimen ocurrió entre las 4:30 y 5:00 horas del lunes, cuando un grupo de personas a bordo de motocicletas ingresó a una vivienda ubicada en la calle Reforma, en la localidad de San Pablo Atlazalpan, municipio de Chalco. Los atacantes realizaron más de 20 disparos contra la menor.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch explicó que la pareja sentimental de la madre de Dulce “está relacionado con narcomenudeo” y que el ataque contra el domicilio, perpetrado la madrugada del lunes, iba dirigido a este hombre. “Cuando este sujeto, por el que iban, se logra escapar, es cuando los agresores matan a la niña. El caso de la menor está relacionado con narcomenudeo, más que por una deuda”, precisó.

Fernando fue asesinado por una deuda

La semana pasada se dio a conocer el asesinato de Fernando, un niño de cinco años que fue sustraído de su madre como garantía para el cobro de una deuda de mil pesos y a quien posteriormente sus captores privaron de la vida en el municipio de La Paz, Estado de México.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró el pasado 28 de julio, cuando la madre, de muy bajos recursos, solicitó un préstamo de mil pesos a un grupo de vecinos para costear un cambio de domicilio que había realizado meses atrás. Más tarde, dos mujeres acudieron a su domicilio para cobrar la deuda y secuestraron a Fernando.

La necropsia reveló que el niño habría muerto el 30 de julio, dos días después de ser secuestrado y cinco días antes de que las autoridades lo hallaran. El cuerpo presentaba golpes y traumatismo craneoencefálico. Tres personas han sido detenidas. La abogada de la familia denunció que las autoridades municipales y fiscales no brindaron apoyo oportuno tras la desaparición del niño.

