Trump pausa aranceles del 145% a China por 90 días; siguen negociaciones

Redacción/SinEmbargo

12/08/2025 - 9:51 pm

Trump da prórroga a China de 90 días.

China y Estados Unidos tendrán 90 días para continuar con negociaciones que eviten una escalada en la guerra comercial que impulsa Trump con su política arancelaria.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva para brindar una prórroga de 90 días a China y pausar la imposición de aranceles del 145 por ciento al gigante asiático, momentos ante que se cumpliera el plazo de la tregua comercial entre las dos potencias.

Por su parte, el Ministerio de Comercio de China confirmó la extensión. El funcionario había expresado momentos antes que esperaba esfuerzos por parte de Estados Unidos para lograr un resultado positivo "basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo".

Estados Unidos llegó a imponer en abril pasado aranceles del 145 por ciento a los productos chinos, a lo que China respondió con 125 por ciento sobre importaciones de productos estadounidenses.

Xi Jinping, Presidente de China, en un evento.
El Presidente chino, Xi Jinping, pronuncia un discurso inaugural durante la segunda Cumbre China-Asia Central en Astaná, Kazajistán, el 17 de junio de 2025. Foto: Huang Jingwen, Xinhua

Sin embargo, en mayo ambas partes acordaron en Ginebra, Suiza, una reducción de los gravámenes. Trump bajó al 30 por ciento las tarifas y Pekín al 10 por ciento. La tregua que pactaron de 90 días concluía este 12 de agosto.

De acuerdo con el The New York Times las fábricas están ahora más automatizadas en China que en Estados Unidos, Alemania o Japón. China tiene más robots de fábrica por cada 10 mil trabajadores manufactureros que cualquier otro país, excepto Corea del Sur o Singapur, según la Federación Internacional de Robótica. Se trata de una ventaja que ayuda al país a enfrentar la guerra comercial con Trump.

Trump impone aranceles al mundo

El pasado 7 de agosto, entraron en vigor los aranceles que el Presidente de Estados Unidos impuso a casi 70 países que oscilan entre el mínimo general de 10 y el 41 por ciento. En el adverso panorama comercial, ahora sólo México y China tienen prórrogas.

Algunos países, entre ellos Reino Unido y Japón, lograron acuerdos con el Gobierno estadounidense para reducir los aranceles. Por su parte, la Unión Europea (UE) aceptó un gravamen a sus exportaciones del 15 por ciento. Otros países, como India o Brasil, corrieron con mala suerte.

En concreto, el texto difundido por la Casa Blanca incluye una lista de casi 70 países en los que se aplicarán aranceles específicos que oscilan entre el mínimo de 10 y el 41 por ciento, como es el caso de Siria. La India, por comprar petróleo a Rusia, sufrió un castigo de hasta 50 por ciento de aranceles y Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, también tiene la misma proporción.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

