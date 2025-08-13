Lluvias no cesan en CdMx: Protección Civil activa la Alerta Amarilla en 16 alcaldías

Redacción/SinEmbargo

12/08/2025 - 6:59 pm

Ante el pronóstico de lluvias muy fuertes, las autoridades capitalinas llamaron a extremar precauciones como evitar estructuras ligeras que puedan colapsar.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este martes la Alerta Amarilla por fuertes lluvias y granizo en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con datos recabados por el Sistema de Alerta Temprana, "se esperan lluvias de entre 15 a 29 milímetros y caída de granizo" entre las 16:00 y 23:00 horas de hoy en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Como parte de la alerta, la dependencia invitó a la población de las demarcaciones afectadas a tomar previsiones, incluyendo el retirar la basura de las coladeras para evitar inundaciones, cerrar puertas y ventanas, y no cruzar calles o avenidas en donde se registren corrientes de agua.

Asimismo, la Secretaría indicó que, además de las corrientes de agua, las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos y la caída de ramas, árboles o lonas en las zonas. Por ello, recomendó lo siguiente:

  • Portar paraguas o impermeable, y utilizar el líquido para regar las plantas.
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.
  • Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
  • Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

En caso de vivir en barrancas o cauces, busca una zona de menor riesgo donde no llegue el agua para evitar accidentes y toma en cuenta estos pasos:

  • Si cae granizo, es importante no permanecer bajo estructuras ligeras que puedan colapsarse.
  • Si hay riesgo de deslave o rodamientos de piedras, se recomienda evacuar de inmediato la zona.
  • Tener a la mano una lámpara, radio portátil y suficiente pila para estar atento a los mensajes de las autoridades.

Por otra parte, la SGIRPC hizo un llamado a los conductores para evitar caminos con encharcamientos o inundados, así como a manejar con precaución ante restos de árboles u objetos arrastrados por la lluvia.

El domingo pasado se registró la lluvia más intensa en la Ciudad de México que se haya presentado desde 1952, con una precipitación de 84.5 milímetros (84.5 litros por metro cuadrado) en tan sólo 20 minutos, principalmente en el Zócalo y la zona centro-norte, lo que saturó la red del drenaje profundo.

"Desde 1952 la lluvia más grande había sido de 67 milímetros en esta zona del Zócalo. Otra zona importante donde tuvimos precipitación pluvial fue la de Venustiano Carranza; en el Aeropuerto hubo 57 milímetros de lluvia, que, como sabemos, es muchísima”, expresó.

 

La Jefa del Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, aseguró que la ciudad cuenta con un Centro de Mando en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, desde donde se coordina el operativo Tlaloque Reforzado, que se activa ante lluvias de gran intensidad.

De esta forma, advirtió que la temporada de lluvias se encuentra en su punto medio y que los meses más críticos son agosto y septiembre, siendo este último históricamente el más complicado por el volumen de precipitaciones.

Con ello, la funcionaria pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y a los distintos niveles de alerta establecidos en la ciudad, en lo que continúan reforzando la coordinación interinstitucional para atender con rapidez cualquier emergencia que se presente en las próximas semanas.

