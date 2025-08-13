Exjefe policiaco de Coatepec Harinas, Edomex, es sentenciado a 10 años por extorsión

La Fiscalía del Estado de México aseguró que Juan Cruz Solano exigió dinero a dos comerciantes para "protegerlos de grupos criminales". El mando policial presumía ser integrante de la Familia Michoacana.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó ayer que un Juez condenó a 10 años de prisión al exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Juan Cruz Solano, por el delito de extorsión.

El exdirector de Seguridad Pública municipal fue detenido en septiembre de 2024, en el marco de las acciones de la Operación "Enjambre" en el Estado de México.

La audiencia se realizó en los Juzgados de Tenango del Valle. De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, el Ministerio Público aportó y expuso pruebas que fueron determinantes para que el Tribunal de Enjuiciamiento dictara la sentencia de condena en contra Cruz Solano.

Los hechos se registraron el 19 de julio de 2024 en el municipio de Coatepec Harinas, cuando el mando policial, acompañado de dos sujetos, interceptó a las víctimas y les exigió dinero para "protegerlos de grupos criminales" y los amenazó de muerte para evitar que denunciaran.

Posteriormente, el 26 de julio del año pasado, el entonces funcionario se presentó ante los dos comerciantes, a uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego, les exigió más dinero y después se retiró del lugar junto con sus dos cómplices.

La Operación "Enjambre" fue un operativo de seguridad en la que se aprendieron a autoridades municipales o servidores públicos en el Estado de México por su probable relación con delitos de alto impacto cometidos en la entidad por grupos criminales generadores de violencia. Hasta la fecha, se han detenido a más de 60 personas.