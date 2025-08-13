Migrantes arrinconados por redadas de Trump protestan; llaman a boicot en Los Ángeles

Activistas dieron mensajes donde exigieron a las autoridades dejar en libertad a las y los migrantes detenidos por el ICE para que puedan regresar con sus familias.

Ciudad de México, 12 de agosto (La Opinión/SinEmbargo).– Grupos defensores de los derechos de personas migrantes iniciaron desde la madrugada de este martes un paro comunitario con el llamado a no comprar en negocios como Home Depot, Walmart, Target, McDonald's y otros restaurantes de comida rápida, esto como protesta contra las redadas de agencias federales de migración en Los Ángeles, Estados Unidos (EU).

“Estas corporaciones, implícitamente o no, han permitido que sus instalaciones se utilicen como lugares donde agentes federales violaron los derechos de los trabajadores y han infligido dolor y terror en nuestra comunidad y familias”, expuso en un comunicado Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), que junto al Centro de Recursos Centroamericanos de Los Ángeles, el Centro de Trabajadores de la Costura y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 721 convocaron desde la semana pasada a protestar.

Durante una concentración en el Parque MacArthur, un espacio al que acuden cientos de familia, activistas dieron mensajes donde exigieron a las autoridades dejar en libertad a las y los migrantes detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que puedan regresar con sus familias.

"Le queremos mandar un mensaje a esas corporaciones que no han dicho nada en apoyo a sus clientes y a su comunidad, en lugar de eso dejan que las autoridades federales entren a sus tiendas, a su propiedad privada, a sus estacionamientos para que aterroricen a nuestra gente y los secuestren, y se los lleven con mucha violencia. Le queremos mandar un mensaje a esas corporaciones: Que hoy no vamos a comprar en sus tiendas, no vamos a gastar nuestro dinero en sus tiendas y sus negocios; no vamos a ir a restaurantes de comida rápida en donde explotan a los trabajadores migrantes". "Queremos mandar ese mensaje, que nosotros tenemos poder y esperanza y nunca nos lo van a quitar. Nosotros somos América y nosotros hacemos a América grande y un gran país, vamos a seguir luchando y no nos vamos a dar por vencidos”, expuso Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro Centroamericano de Recursos en Los Ángeles (CARECEN).

Los grupos comunitarios pidieron comprar a los vendedores ambulantes locales, que dependen de sus ventas para solventar sus gastos prioritarios, pero que no salen a las calles ante el temor de las redadas.

El paro comunitario se convocó para mostrar la influencia económica que representan las comunidades migrantes, además de exigir que se detengan las redadas del ICE y los centros de detención se expandan.

El 6 de agosto la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizó una redada cerca de una tienda Home Depot en Los Ángeles, Los agentes llegaron en un camión de transporte de la compañía Penske para atraer a los trabajadores; en total fueron detenidas 16 personas.

Las detenciones continúan pese a que a mediados de julio, en California, una Jueza emitió una orden que prohíbe al Gobierno federal continuar con las redadas en las que se arresta a personas basándose en su color de piel o su idioma, esto en respuesta a una demanda que presentaron personas afectadas y organizaciones defensoras de derechos humanos y en la que denunciaron el perfil racial de los operativos.

"Le decimos a esta administración: Todo tu odio no nos parará, todos tus agentes federales no nos van a parar porque nosotros somos un pueblo que lucha por su gente. Estamos aquí porque nosotros ganamos una demanda en las cortes, esa demanda dijo que estos agentes estaban violando la ley, que estaban haciendo redadas indiscriminadas, pero con mucho racismo, destruyendo a nuestras familias con su odio, con su racismo. Las cortes nos dijeron: ‘Ustedes están en lo correcto, estas redadas tienen que parar’. "¿Y qué hizo esta administración y estos agentes federales? Continuaron las redadas, lo pararon, y después lo siguieron. Entonces nosotros estamos aquí para decirles: Nosotros no vamos a dejar que violen nuestros derechos constitucionales y civiles, estamos dispuestos a tomar las calles de una manera pacífica. Aquí estamos y no nos vamos”, dijo esta mañana Angélica Salas, directora de CHIRLA.

David Huerta, activista migrante que fue detenido en junio, pero liberado por protestas ciudadanas, dijo que él y otras personas están luchando por respeto a la mano de obra y contra el autoritarismo.

“Los Ángeles va seguir luchando”, afirmó durante el mitin, desde un templete donde se leía la frase “Education, no deportation”, donde reconoció tener miedo tras haber sido detenido por ICE hace unas semanas.

Ara Briseño, migrante que representa a los trabajadores en hostelería, dijo que se une a la lucha contra corporaciones multimillonarias y por reformas migratorias.

“Trump no va quitar nuestra fuerza para luchar, no nos vamos a vencer”, gritó. Elisa Valencia, trabajadora de Local 11 aseguró que dejó a sus hijos en México para el sueño americano.

Un trabajador compartió cómo fue detenido el 6 de junio por ICE en su área de trabajo y actualmente tiene un grillete en el pie, por lo que, ahora sin empleo, pidió un control del precio de renta de vivienda.

“Esa pesadilla no se la deseo a nadie”, afirmó.

Los operativos de las agencias federales de migración se intensificaron desde el 6 de junio en Los Ángeles y condados del sur de California, en redadas en las que se han arrestado a cerca de 2 mil 800 personas en el sur de California, sospechosos de no tener documentación migratoria.

Previamente, el Departamento de Seguridad Nacional de los EU confirmó que durante las redadas en la región llevadas a cabo el mes pasado se había detenido a mil 400 inmigrantes.

El número de detenciones registró una disminución desde la orden de una jueza federal para restringir de forma temporal las redadas en siete condados del sur de California, instrucción que fue ratificada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

–Con información de Ricardo Roura