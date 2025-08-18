DATOS ¬ Samuel y Mariana inflan su fama en Google y Meta con millones del erario

Movimiento Ciudadano es el partido que gasta más en promoción en redes sociales, según los registros de Meta y Google. Mariana Rodríguez y Samuel García han sabido aprovechar el dinero de ese partido para inflar el impacto de sus publicaciones que van desde su vida personal hasta encuestas de popularidad.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- La pareja "fosfo fosfo", que componen el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, excandidata a la Alcaldía de Monterrey por el partido Movimiento Ciudadano (MC), intensificó su gasto para promoción personal y lideró en el último mes la compra de publicidad en la red social Meta, destinando en ese lapso 2.9 millones de pesos, es decir unos 96 mil pesos diarios para promoverse.

Según los datos de descargo de responsabilidad que aparecen en la Biblioteca de Anuncios de Meta, los pagos de publicidad fueron hechos a nombre de los propios Samuel García y Mariana Rodríguez, con el dato de su ubicación en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Samuel pagó por 162 anuncios, y Mariana por 37.

En la revisión se ubicó que en la parte alta de la tabla de gasto en anuncios en Meta también aparece el canal Badabun, con un pago de 2.1 millones de pesos. Dicho medio es contratista del gobierno naranja de Nuevo León, para su propaganda, y en el último mes al menos un par de sus videos con pauta fueron para promocionar dicha administración.

Después, en el listado aparece Mike Flores, empresario y Secretario de Gobierno de Samuel García, con un gasto en anuncios de 745 mil pesos en el último mes.

Otro político naranja, Jorge Álvarez Máynez, aparece entre los punteros con un monto de 647 mil pesos, aunque en su caso sí aparece el pago a nombre de Movimiento Ciudadano. En la revisión de los últimos 90 días, el dirigente del partido naranja aparece con un gasto en anuncios de 3 millones de pesos, lo que serían más de 30 mil pesos diarios gastados en promoción.

En sus posteos con pauta, Samuel García presume una encuesta del diario Reforma donde aparece con 72 por ciento de aprobación, cifras de inversión y empleo de Nuevo León, y obras y servicios que acudió a supervisar como gobernador, y en algunos casos se le mira con su hija, prometiendo mejoras a favor de la niñez. Incluso aparece jugando futbol y promocionando los partidos mundialistas que tendrá la entidad norteña.

“¿Listos para el mundial? Soy Samuel García, gobernador de Nuevo León. Sígueme y mira cómo nos preparamos para que México sea la mejor sede del Mundial 2026”, dice en un posteo por el que pagó 30 mil pesos, para aumentar su alcance en Instagram.

En el caso de Mariana Rodríguez, en los posteos con pauta se promueve principalmente el programa de atención a las infancias Capullos, que ella coordina. “El trabajo no se detiene cuando nos convertimos en mamás”, dice en una de las publicaciones por el que el pago de publicidad para aumentar el alcance fue de 35 mil pesos. Estos pagos coinciden con el nacimiento de su segunda hija, ocurrido hace un mes en un hecho que fue compartido en su totalidad en sus redes sociales.

En total, de agosto de 2020 a agosto de 2025, Samuel García acumula en su cuenta de Facebook un gasto de 41.5 millones de pesos en anuncios. A su nombre la cifra es de 24 millones de pesos, otros pagos fueron realizados por el gobierno de Nuevo León o Movimiento Ciudadano.

Mariana Rodríguez, en tanto, acumula desde 2020 un gasto de 1 millón 573 mil pesos, a su nombre 1 millón 180 mil y el resto lo pagó MC.

Movimiento Ciudadano es el partido que gasta más en promoción en redes sociales, según los registros de Meta y Google.

En el caso de YouTube, la Unidad de Datos de SinEmbargo ubicó en su Centro de Transparencia Publicitaria que en los últimos siete años Movimiento Ciudadano acumula un gasto de al menos 76.1 millones de pesos, para aumentar el alcance de videos con propaganda naranja.