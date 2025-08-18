DATOS ¬ Samuel y Mariana inflan su fama en Google y Meta con millones del erario

Arturo Daen

17/08/2025 - 8:00 pm

Artículos relacionados

Movimiento Ciudadano es el partido que gasta más en promoción en redes sociales, según los registros de Meta y Google. Mariana Rodríguez y Samuel García han sabido aprovechar el dinero de ese partido para inflar el impacto de sus publicaciones que van desde su vida personal hasta encuestas de popularidad.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- La pareja "fosfo fosfo", que componen el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, excandidata a la Alcaldía de Monterrey por el partido Movimiento Ciudadano (MC), intensificó su gasto para promoción personal y lideró en el último mes la compra de publicidad en la red social Meta, destinando en ese lapso 2.9 millones de pesos, es decir unos 96 mil pesos diarios para promoverse. 

Según los datos de descargo de responsabilidad que aparecen en la Biblioteca de Anuncios de Meta, los pagos de publicidad fueron hechos a nombre de los propios Samuel García y Mariana Rodríguez, con el dato de su ubicación en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Samuel pagó por 162 anuncios, y Mariana por 37. 

En la revisión se ubicó que en la parte alta de la tabla de gasto en anuncios en Meta también aparece el canal Badabun, con un pago de 2.1 millones de pesos. Dicho medio es contratista del gobierno naranja de Nuevo León, para su propaganda, y en el último mes al menos un par de sus videos con pauta fueron para promocionar dicha administración.

Después, en el listado aparece Mike Flores, empresario y Secretario de Gobierno de Samuel García, con un gasto en anuncios de 745 mil pesos en el último mes.

Otro político naranja, Jorge Álvarez Máynez, aparece entre los punteros con un monto de 647 mil pesos, aunque en su caso sí aparece el pago a nombre de Movimiento Ciudadano. En la revisión de los últimos 90 días, el dirigente del partido naranja aparece con un gasto en anuncios de 3 millones de pesos, lo que serían más de 30 mil pesos diarios gastados en promoción.

Álvarez Máynez, Samuel García y Mariana Rodríguez-
Jorge Álvarez Máynez con el Gobernador de Nuevo León Samuel García y Mariana Rodríguez. Foto: Facebook.

En sus posteos con pauta, Samuel García presume una encuesta del diario Reforma donde aparece con 72 por ciento de aprobación, cifras de inversión y empleo de Nuevo León, y obras y servicios que acudió a supervisar como gobernador, y en algunos casos se le mira con su hija, prometiendo mejoras a favor de la niñez. Incluso aparece jugando futbol y promocionando los partidos mundialistas que tendrá la entidad norteña.

“¿Listos para el mundial? Soy Samuel García, gobernador de Nuevo León. Sígueme y mira cómo nos preparamos para que México sea la mejor sede del Mundial 2026”, dice en un posteo por el que pagó 30 mil pesos, para aumentar su alcance en Instagram.

Publicidad de Samuel García
El mundial ha sido pretexto para el pago de publicidad. Foto: META

 

Publicidad del Gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Algunas publicaciones impulsadas con publicidad. Foto: META

En el caso de Mariana Rodríguez, en los posteos con pauta se promueve principalmente el programa de atención a las infancias Capullos, que ella coordina. “El trabajo no se detiene cuando nos convertimos en mamás”, dice en una de las publicaciones por el que el pago de publicidad para aumentar el alcance fue de 35 mil pesos. Estos pagos coinciden con el nacimiento de su segunda hija, ocurrido hace un mes en un hecho que fue compartido en su totalidad en sus redes sociales.

Publicidad del Gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Entradas impulsadas con dinero de la influencer Mariana Rodríguez. Foto: META

En total, de agosto de 2020 a agosto de 2025, Samuel García acumula en su cuenta de Facebook un gasto de 41.5 millones de pesos en anuncios. A su nombre la cifra es de 24 millones de pesos, otros pagos fueron realizados por el gobierno de Nuevo León o Movimiento Ciudadano. 

Publicidad del Gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Archivo de la información de META sobre los gastos alrededor de Samuel García, su esposa y Movimiento Ciudadano. Foto: META

Mariana Rodríguez, en tanto, acumula desde 2020 un gasto de 1 millón 573 mil pesos, a su nombre 1 millón 180 mil y el resto lo pagó MC.

Movimiento Ciudadano es el partido que gasta más en promoción en redes sociales, según los registros de Meta y Google.

En el caso de YouTube, la Unidad de Datos de SinEmbargo ubicó en su Centro de Transparencia Publicitaria que en los últimos siete años Movimiento Ciudadano acumula un gasto de al menos 76.1 millones de pesos, para aumentar el alcance de videos con propaganda naranja.

Publicidad del Gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Reporte de gastos en publicidad. Foto: Google

 

Arturo Daen

Arturo Daen

Periodista. Estudié en la FES Aragón de la UNAM. Trabajo en medios desde hace unos 15 años. Me gusta recabar datos para contar historias y el fact-checking para combatir la desinformación.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Un carozo de infancia

"El carozo, el 'hueso' de la fruta, es el núcleo que encierra lo que fue y lo...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Variedad de libros

"Más allá del romanticismo y del asunto de la pertenencia de los libros, del desprendimiento de R...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Huarache affaire

"Con estas iniciativas se pretende que quede lejos aquella Oaxaca que sufrió tanto abuso, la que provocó...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Según el diario monárquico, la razón por la que la historiadora poblana se trasladó a Madrid es porque su hijo, Jesús Ernesto ahora con 18 años de edad, estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.
1

Gutiérrez Müller, “causante de la ruptura” México-España, vivirá en Madrid, dice ABC

Luisa Alcalde defiende a Beatriz Gutiérrez Müller
2

Luisa Alcalde: Beatriz “puede vivir donde quiera, es libre; es una mujer de primera”

"El Tormenta Junior", líder de Los Escorpiones, es detenido en Tamaulipas
3

"El Tormenta Junior", presunto líder de “Los Escorpiones”, es detenido en Tamaulipas

El Comisario de Santa María Aznar, en el municipio de Uayma, Yucatán, fue destituido de su cargo luego de aparecer en un video golpeando brutalmente a una niña.
4

VIDEO FUERTE ¬ Comisario golpea y arrastra a niña en Yucatán; es despedido del cargo

Asesinan a 9 policías comunitarios en Ayutla.
5

Al menos 9 policías comunitarios son asesinados en Ayutla de los Libres, Guerrero

Nanche, el fruto dorado
6

Nanche, el fruto dorado que conquista paladares en Nayarit

7

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

El Senador de Morena, Ignacio Mier, busca burlar las reglas de Sheinbaum contra el nepotismo, pues negó ser primo de Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla.
8

Mier busca burlar reglas de Sheinbaum contra el nepotismo: niega ser primo de Armenta

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acudirá mañana a la cumbre con Trump acompañado de los líderes de la UE, la OTAN, Alemania, Francia y Reino Unido.
9

Zelenski lleva refuerzos inesperados al encuentro con Trump: los líderes de Europa

Samuel García y Mariana Rodríguez
10

DATOS ¬ Samuel y Mariana inflan su fama en Google y Meta con millones del erario

De eso se trata que el Gobernador no sepa.
11

Chiapas, como Tabasco, se tornó más violento. ¿El hilo de ambos estados? Adán Augusto

La tristeza de López Obrador
12

La tristeza de López Obrador

La reforma electoral también buscará reducir costos y cortar el despilfarro electoral.
13

Los funcionarios electorales y los partidos devoran miles de millones. ¿Se les acabó?

Claudia Sheinbaum destacó que gracias a que 13.4 millones dejaron la pobreza en el sexenio de AMLO, se alcanzó la cifra más baja de personas pobres en 40 años.
14

La pobreza en México alcanzó su nivel más bajo en los últimos 40 años, dice Sheinbaum

La mezquindad interna divide a la izquierda de Bolivia y la derecha emerge con fuerza en medio de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo.
15

La mezquindad interna divide a la izquierda de Bolivia y la derecha emerge con fuerza

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Fraude con Llave Mx: alerta oficial.
1

¡No caigas en fraudes! Tu Llave Mx se tramita sin costo: ¿qué es y cómo obtenerla?

Samuel García y Mariana Rodríguez
2

DATOS ¬ Samuel y Mariana inflan su fama en Google y Meta con millones del erario

"El Tormenta Junior", líder de Los Escorpiones, es detenido en Tamaulipas
3

"El Tormenta Junior", presunto líder de “Los Escorpiones”, es detenido en Tamaulipas

Asesinan a 9 policías comunitarios en Ayutla.
4

Al menos 9 policías comunitarios son asesinados en Ayutla de los Libres, Guerrero

Claudia Sheinbaum destacó que gracias a que 13.4 millones dejaron la pobreza en el sexenio de AMLO, se alcanzó la cifra más baja de personas pobres en 40 años.
5

La pobreza en México alcanzó su nivel más bajo en los últimos 40 años, dice Sheinbaum

Luisa Alcalde defiende a Beatriz Gutiérrez Müller
6

Luisa Alcalde: Beatriz “puede vivir donde quiera, es libre; es una mujer de primera”

El Aeropuerto de Cuernavaca reportó que ocurrió un percance con una aeronave que realizaba un vuelo de entrenamiento, lo que dejó dos personas lesionadas.
7

VIDEO ¬ Aeronave se accidenta al aterrizar en Aeropuerto de Cuernavaca; hay 2 heridos

Bolivia cierra jornada electoral.
8

Bolivia cierra jornada electoral con incidentes aislados; inicia el recuento de votos

El flag football mexicano es bicampeón de oro. En un final dramático, la selección nacional femenil se agigantó y derrotó 26-21 a la potencia Estados Unidos en el duelo decisivo de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, refrendando la corona obtenida en Birmingham 2022. Con solo tres segundos en el reloj y debajo por un punto en el marcador, el combinado azteca ejecutó a la perfección una jugada que no pudo ser descifrada por las norteamericanas, quienes quedaron tendidas en el campo de juego ante la victoria de las nuestras. El triunfo tricolor no solo significó la consagración en territorio asiático. También tuvo tintes de revancha, ya que en el Mundial de la especialidad 2024 fue el conjunto estadounidense el que salió con la mano en alto después de la gran final. Además, cabe recordar que esta disciplina formará parte del programa de los Juegos Olímpicos a partir de la edición de Los Ángeles 2028, por lo que México partirá no solamente como candidato al podio, sino a quedarse con la medalla de oro. El siguiente reto de la selección femenil, que a lo largo del año se ha concentrado y preparado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), será el Campeonato Continental de la especialidad, a celebrarse en septiembre. Gracias a este metal dorado, nuestro País terminó su participación en Chengdú 2025 con el puesto 21 del medallero gracias a cuatro oros, tres platas y tres bronces, con lo cual se firma una de las mejores actuaciones de la historia en este deporte. México, bicampeón de flag football en los Juegos Mundiales.
9

México derrota a EU y es bicampeón de flag football femenil en los Juegos Mundiales

La reforma electoral también buscará reducir costos y cortar el despilfarro electoral.
10

Los funcionarios electorales y los partidos devoran miles de millones. ¿Se les acabó?

La mezquindad interna divide a la izquierda de Bolivia y la derecha emerge con fuerza en medio de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo.
11

La mezquindad interna divide a la izquierda de Bolivia y la derecha emerge con fuerza

El Senador de Morena, Ignacio Mier, busca burlar las reglas de Sheinbaum contra el nepotismo, pues negó ser primo de Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla.
12

Mier busca burlar reglas de Sheinbaum contra el nepotismo: niega ser primo de Armenta