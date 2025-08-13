FOTOGALERÍA: Periodistas piden justicia en CdMx por crímenes contra la prensa en Gaza

Sugeyry Romina Gándara

12/08/2025 - 11:24 pm

Artículos relacionados

Comunicadores, activistas y personas con pensamiento progresista se reunieron en el Ángel de la Independencia para nombrar a los reporteros asesinados en Gaza por el Gobierno de Israel.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Al grito de "los periodistas en Gaza no son una amenaza", "No es una guerra es genocidio" y "dónde están, no se ven las acciones contra Israel", decenas de periodistas, activistas, ilustradores y ciudadanos se reunieron la tarde-noche de este martes en el Ángel de la Independencia para realizar una vigilia dedicada a los periodistas palestinos de Al Jazeera que fueron asesinados por el Gobierno de Israel.

Ahí, en el Ángel de la Independencia, pidieron justicia para los reporteros que murieron tras un ataque israelí contra una tienda reservada para medios en la ciudad de Gaza. Entre ellos estaba Anas al Sharif, uno de los reporteros más reconocidos por su cobertura del genocidio en Gaza.

Anas al Sharif, es uno de los reporteros asesinado en Gaza, quien era uno de los más reconocidos por su cobertura del genocidio perpetrado por Israel. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

Las veladoras se encendieron una a una y fueron colocadas junto a claveles y rosas sobre la enorme valla metálica que rodea al Ángel. En ella, los rastros de pancartas y hojas exhibían mensajes claros: “No al genocidio en Palestina”.

Comunicadores, activistas y personas con pensamiento progresista se reunieron para nombrar a los reporteros asesinados y rendirles homenaje, en una convocatoria que fue realizada por comunicadoras, reporteras y periodistas de Al Jazeera y AJ+, quienes llamaron a manifestarse en ese lugar.

El mensaje de reproche y exigencia al Estado mexicano es a no limitarse a expresiones tibias de inconformidad, sino asumir un posicionamiento enérgico hacia el Gobierno israelí para ejercer presión y detener el genocidio en Gaza.

Decenas de periodistas se reunieron la tarde-noche de este martes en el Ángel de la Independencia para realizar una vigilia dedicada a los periodistas palestinos de Al Jazeera que fueron asesinados por el Gobierno de Israel.
Decenas de periodistas se reunieron la tarde-noche de este martes en el Ángel de la Independencia para realizar una vigilia dedicada a los periodistas palestinos de Al Jazeera que fueron asesinados por el Gobierno de Israel. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

Desde las 19:00 horas comenzaron a llegar reporteros, integrantes de medios de comunicación, activistas y simpatizantes, portando veladoras y fotografías de los seis periodistas asesinados esta semana por el ejército israelí.

Frente a esas imágenes, dos periodistas de Al Jazeera, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, realizaron un pase de lista. Entre los nombres estaban Anas al Sharif, de 28 años, originario de Yabalia; Mohamed Qreiqeh; y los camarógrafos Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal, quienes murieron por el impacto de un proyectil contra una carpa para periodistas situada a las afueras del hospital de Al Shifa.

Las consignas resonaron entre la multitud, que alcanzó casi unas 200 personas: “Palestina vencerá”, “A romper, a romper relaciones con Israel”.

Las consignas resonaron entre la multitud, que alcanzó casi unas 200 personas: “Palestina vencerá”, “A romper, a romper relaciones con Israel”. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

Las banderas palestinas ondeaban junto a las fotografías de los periodistas asesinados. En el mitin también hubo reproche y denuncias sobre los ataques contra mujeres, niños y la población civil de Gaza que, además, enfrenta hambruna.

En medio del homenaje, varios periodistas destacaron la importancia del trabajo de Anas al Sharif, quien documentaba el horror de Gaza, y advirtieron que, sin reporteros que registren lo que ocurre, es más fácil que prevalezca la narrativa oficial del Gobierno israelí y de medios estadounidenses que minimizan o distorsionan la magnitud de la tragedia.

La vigilia incluyó la lectura de una carta póstuma escrita por Anas al Sharif, quien había sido amenazado. En ella, el reportero expresaba su esperanza de que el genocidio y el horror terminaran algún día, para poder regresar con sus hijos y su familia. Las palabras, leídas entre lágrimas, dejaron un silencio pesado entre los presentes.

El acto también sirvió para recordar que la violencia contra periodistas no es exclusiva de Gaza. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

El acto también sirvió para recordar que la violencia contra periodistas no es exclusiva de Gaza, pues se mencionó el caso de México, donde los ataques y homicidios de comunicadores ocurren de forma constante y más del 90 por ciento queda en impunidad.

Entre los asistentes se encontraban representantes de organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) quienes alertaron que, a nivel global, el acoso y los ataques contra la prensa han llegado a niveles alarmantes.

“Estamos en la época más oscura del periodismo”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante en México del CPJ, quien advirtió que, en contextos de violencia como los de Gaza, América Latina o Ucrania, una vez que se pierde la libertad de prensa es extremadamente difícil recuperarla.

Periodistas como Alina Duarte se reunieron la tarde-noche de este martes en el Ángel de la Independencia para realizar una vigilia dedicada a los periodistas palestinos de Al Jazeera que fueron asesinados por el Gobierno de Israel. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

Durante el posicionamiento final, se informó que, según datos de diversas fuentes, al menos 269 periodistas han sido asesinados desde que inició la actual ofensiva israelí en Gaza. El CPJ ha documentado 190 casos, aunque su representante explicó que el número real podría ser mayor debido a la dificultad para confirmar si los comunicadores fueron blanco directo de los ataques. “En casos como este, donde es evidente que lo fueron, es fundamental rechazarlo con contundencia”, afirmó.

La noche cerró con las veladoras encendidas, música Palestina y el grito de alto al genocidio en Gaza.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
2

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

México extradita a EU a 26 operadores criminales del CJNG y del Cártel de Sinaloa.
3

“La Tuta”, “El Cuini” y otros 24 líderes criminales ya volaron a EU. LISTA COMPLETA

Delfina Gómez reconoce falta de avances en seguridad.
4

Delfina llora por Fernandito y Dulce: "¿Qué nos faltó para prevenir sus muertes?"

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
5

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

6

VIDEO ¬ Policías "tablean" a detenido en Chiapas; los arrestan por abuso de autoridad

7

Excandidato del PAN ligado a Calderón-Mouriño es acusado en EU de sobornos en Pemex

La tristeza de López Obrador
8

La tristeza de López Obrador

Miembro de La Familia Michoacana aprehendido durante la Operación Enjambre.
9

Exjefe policiaco de Coatepec Harinas, Edomex, es sentenciado a 10 años por extorsión

Las autoridades en Guanajuato investigan el violento maltrato de un gato con pirotecnia.
10

FGE investiga maltrato animal en Guanajuato: estudiantes matan a gato con pirotecnia

La Senadora suplente de Morena, Nathaly Chávez.
11

VIDEO ¬ Senadora suplente de Morena usa fuero para evadir alcoholímetro; se disculpa

La restauración de la Virgen de la Macarena ha causado polémica en Sevilla. Ahora, la retirarán varios meses para una nueva modificación.
12

La Macarena necesitaba un retoque. Sevilla está encendida: se les pasó el maquillaje

Se entregan imputados por violación tumultuaria en Campeche.
13

Dos de los juniors señalados por violación tumultuaria se entregan a FGE de Campeche

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el asesinato de Dulce, una niña de 12 años, en Chalco, Edomex, estaría relacionado con narcomenudeo.
14

El asesinato de la niña Dulce "está relacionado con narcomenudeo", revela Harfuch

La Presidenta Sheinbaum calificó como "ciencia ficción" los señalamientos de la oposición que afirman que la Reforma Electoral permitirá la reelección de AMLO.
15

¿La reelección de AMLO? “Mucha ciencia ficción”, responde la Presidenta a opositores

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

FOTOGALERÍA: Periodistas piden justicia en CdMx por crímenes contra la prensa en Gaza

2

Migrantes arrinconados por redadas de Trump protestan; llaman a boicot en Los Ángeles

La FGE de Chiapas detiene a 59 policías de Cintapala por pertenecer a un cártel .
3

Autoridades detienen a 59 policías de Cintalapa y a 4 del Cártel Chiapas-Guatemala

4

VIDEO ¬ Policías "tablean" a detenido en Chiapas; los arrestan por abuso de autoridad

5

La FGE ha identificado 39 cuerpos en crematorio Plenitud; descartan más hallazgos

Miembro de La Familia Michoacana aprehendido durante la Operación Enjambre.
6

Exjefe policiaco de Coatepec Harinas, Edomex, es sentenciado a 10 años por extorsión

Trump da prórroga a China de 90 días.
7

Trump pausa aranceles del 145% a China por 90 días; siguen negociaciones

Delfina Gómez reconoce falta de avances en seguridad.
8

Delfina llora por Fernandito y Dulce: "¿Qué nos faltó para prevenir sus muertes?"

Decoro
9

#PuntosYComas ¬ La violencia política de género se vuelve un motor del abuso de poder

Las autoridades en Guanajuato investigan el violento maltrato de un gato con pirotecnia.
10

FGE investiga maltrato animal en Guanajuato: estudiantes matan a gato con pirotecnia

11

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

12

ENTREVISTA ¬ La Reforma Electoral debe limitar a poderes fácticos, dice exconsejero