FOTOGALERÍA: Periodistas piden justicia en CdMx por crímenes contra la prensa en Gaza

Comunicadores, activistas y personas con pensamiento progresista se reunieron en el Ángel de la Independencia para nombrar a los reporteros asesinados en Gaza por el Gobierno de Israel.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Al grito de "los periodistas en Gaza no son una amenaza", "No es una guerra es genocidio" y "dónde están, no se ven las acciones contra Israel", decenas de periodistas, activistas, ilustradores y ciudadanos se reunieron la tarde-noche de este martes en el Ángel de la Independencia para realizar una vigilia dedicada a los periodistas palestinos de Al Jazeera que fueron asesinados por el Gobierno de Israel.

Ahí, en el Ángel de la Independencia, pidieron justicia para los reporteros que murieron tras un ataque israelí contra una tienda reservada para medios en la ciudad de Gaza. Entre ellos estaba Anas al Sharif, uno de los reporteros más reconocidos por su cobertura del genocidio en Gaza.

Las veladoras se encendieron una a una y fueron colocadas junto a claveles y rosas sobre la enorme valla metálica que rodea al Ángel. En ella, los rastros de pancartas y hojas exhibían mensajes claros: “No al genocidio en Palestina”.

Comunicadores, activistas y personas con pensamiento progresista se reunieron para nombrar a los reporteros asesinados y rendirles homenaje, en una convocatoria que fue realizada por comunicadoras, reporteras y periodistas de Al Jazeera y AJ+, quienes llamaron a manifestarse en ese lugar.

El mensaje de reproche y exigencia al Estado mexicano es a no limitarse a expresiones tibias de inconformidad, sino asumir un posicionamiento enérgico hacia el Gobierno israelí para ejercer presión y detener el genocidio en Gaza.

Desde las 19:00 horas comenzaron a llegar reporteros, integrantes de medios de comunicación, activistas y simpatizantes, portando veladoras y fotografías de los seis periodistas asesinados esta semana por el ejército israelí.

Frente a esas imágenes, dos periodistas de Al Jazeera, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, realizaron un pase de lista. Entre los nombres estaban Anas al Sharif, de 28 años, originario de Yabalia; Mohamed Qreiqeh; y los camarógrafos Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal, quienes murieron por el impacto de un proyectil contra una carpa para periodistas situada a las afueras del hospital de Al Shifa.

Las consignas resonaron entre la multitud, que alcanzó casi unas 200 personas: “Palestina vencerá”, “A romper, a romper relaciones con Israel”.

Las banderas palestinas ondeaban junto a las fotografías de los periodistas asesinados. En el mitin también hubo reproche y denuncias sobre los ataques contra mujeres, niños y la población civil de Gaza que, además, enfrenta hambruna.

En medio del homenaje, varios periodistas destacaron la importancia del trabajo de Anas al Sharif, quien documentaba el horror de Gaza, y advirtieron que, sin reporteros que registren lo que ocurre, es más fácil que prevalezca la narrativa oficial del Gobierno israelí y de medios estadounidenses que minimizan o distorsionan la magnitud de la tragedia.

La vigilia incluyó la lectura de una carta póstuma escrita por Anas al Sharif, quien había sido amenazado. En ella, el reportero expresaba su esperanza de que el genocidio y el horror terminaran algún día, para poder regresar con sus hijos y su familia. Las palabras, leídas entre lágrimas, dejaron un silencio pesado entre los presentes.

El acto también sirvió para recordar que la violencia contra periodistas no es exclusiva de Gaza, pues se mencionó el caso de México, donde los ataques y homicidios de comunicadores ocurren de forma constante y más del 90 por ciento queda en impunidad.

Entre los asistentes se encontraban representantes de organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) quienes alertaron que, a nivel global, el acoso y los ataques contra la prensa han llegado a niveles alarmantes.

“Estamos en la época más oscura del periodismo”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante en México del CPJ, quien advirtió que, en contextos de violencia como los de Gaza, América Latina o Ucrania, una vez que se pierde la libertad de prensa es extremadamente difícil recuperarla.

Durante el posicionamiento final, se informó que, según datos de diversas fuentes, al menos 269 periodistas han sido asesinados desde que inició la actual ofensiva israelí en Gaza. El CPJ ha documentado 190 casos, aunque su representante explicó que el número real podría ser mayor debido a la dificultad para confirmar si los comunicadores fueron blanco directo de los ataques. “En casos como este, donde es evidente que lo fueron, es fundamental rechazarlo con contundencia”, afirmó.

La noche cerró con las veladoras encendidas, música Palestina y el grito de alto al genocidio en Gaza.