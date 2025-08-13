México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

Redacción/SinEmbargo

13/08/2025 - 10:55 am

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Artículos relacionados

El Gobierno de México hizo un recuento de los avances que ha tenido el diseño y la creación de su propia cartera de mini vehículos Olinia; se espera que los modelos tengan un precio estimado de entre 90 y 150 mil pesos. El objetivo del proyecto es que la movilidad eléctrica esté al alcance de millones de mexicanas y mexicanos.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la mañana de este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, el proyecto va tomando forma y avanzando para brindar una opción de movilidad cero emisiones, competitiva y accesible a la población. Hoy, se presentó la firma comercial y su logotipo, conformado por un alebrije de liebre, y en septiembre se darán a conocer los diseños.

"Es un proyecto muy hermoso. Son más de 100 científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas que se están concentrando ya en Puebla, desde hace ya meses, y su objetivo es tener los primeros vehículos Olinia a mediados del próximo año. Esa fue la tarea que les dimos para que a partir de ahí podamos empezar a desarrollar la producción", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa matutina.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, destacó que los mini vehículos mexicanos serán eléctricos, no contaminarán y podrán conectarse "en cualquier conexión de cualquier hogar o de cualquier lugar". De acuerdo con sus propias palabras, deben tener las características del tipo de vehículo que usan las y los mexicanos.

Roberto Capuano Tripp, coordinador del Proyecto Olinia, informó que el diseño de los primeros vehículos se revelará hasta septiembre. No obstante, adelantó que todos los modelos "serán eléctricos, ligeros, pero con la potencia suficiente para subir las pendientes, que podrán recargarse en cualquier enchufe convencional y que su costo de operación será menor al de cualquier coche de gasolina, e inclusive que al de una moto".

"Pero además de la ingeniería, un proyecto de esta trascendencia, para que realmente se convierta en un proyecto de Nación, necesita algo más. Nacimos con el nombre Olinia, derivado de ‘olin’, la palabra náhuatl para ‘movimiento’. Es un recordatorio permanente de que existimos para crear tecnología para mover a los mexicanos, pero también refleja nuestro arraigo y el orgullo en la herencia de nuestro pasado", agregó.

Por ello, Capuano Tripp compartió la firma comercial y el logotipo de este ambicioso trabajo. "Cada trazo de este logotipo fue pensado para evocar un equilibrio entre la precisión de la ingeniería y la calidez humana. Cuando vean este logotipo, verán nuestra promesa de crear tecnología centrada en las personas", explicó.

"Pero una firma no es suficiente. Los grandes proyectos tienen un símbolo, un ícono que resuena sin necesidad de palabras. Por eso buscamos ese ícono en el corazón de nuestra cultura y lo encontramos, lo encontramos en la magia, el color y el ingenio de los alebrijes, esas criaturas fantásticas nacidas en Oaxaca de los sueños. En ellos vimos la combinación perfecta de fuerza, fantasía y movimiento", detalló.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
1

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

2

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

México extradita a EU a 26 operadores criminales del CJNG y del Cártel de Sinaloa.
3

“La Tuta”, “El Cuini” y otros 24 líderes criminales ya volaron a EU. LISTA COMPLETA

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
4

ENTREVISTA ¬ Élites de derecha tomaron la UNAM y Lorenzo controla los OPLES: Arreola

5

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
6

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

La restauración de la Virgen de la Macarena ha causado polémica en Sevilla. Ahora, la retirarán varios meses para una nueva modificación.
7

La Macarena necesitaba un retoque. Sevilla está encendida: se les pasó el maquillaje

Suspensión de Plaza Mitikah.
8

Elevador cae y deja 2 heridos en Plaza Mítikah; autoridades les suspenden actividades

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
9

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
10

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

La tristeza de López Obrador
11

La tristeza de López Obrador

Delfina Gómez reconoce falta de avances en seguridad.
12

Delfina llora por Fernandito y Dulce: "¿Qué nos faltó para prevenir sus muertes?"

Adán Augusto López (izquierda) y Ricardo Monreal, los líderes de Morena en el Congreso, han dado cabida dentro del movimiento a polémicas figuras.
13

RADICALES ¬ Caciques en partidos e INE no quieren cambios. Menos Reforma Electoral

14

VIDEO ¬ Policías "tablean" a detenido en Chiapas; los arrestan por abuso de autoridad

La Senadora suplente de Morena, Nathaly Chávez.
15

VIDEO ¬ Senadora suplente de Morena usa fuero para evadir alcoholímetro; se disculpa

Destacadas

Ver sección
Destacadas
México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
1

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

2

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

Suspensión de Plaza Mitikah.
3

Elevador cae y deja 2 heridos en Plaza Mítikah; autoridades les suspenden actividades

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
4

ENTREVISTA ¬ Élites de derecha tomaron la UNAM y Lorenzo controla los OPLES: Arreola

5

FOTOGALERÍA: Periodistas piden justicia en CdMx por crímenes contra la prensa en Gaza

6

Migrantes arrinconados por redadas de Trump protestan; llaman a boicot en Los Ángeles

La FGE de Chiapas detiene a 59 policías de Cintapala por pertenecer a un cártel .
7

Autoridades detienen a 59 policías de Cintalapa y a 4 del Cártel Chiapas-Guatemala

8

VIDEO ¬ Policías "tablean" a detenido en Chiapas; los arrestan por abuso de autoridad

9

La FGE ha identificado 39 cuerpos en crematorio Plenitud; descartan más hallazgos

Miembro de La Familia Michoacana aprehendido durante la Operación Enjambre.
10

Exjefe policiaco de Coatepec Harinas, Edomex, es sentenciado a 10 años por extorsión

Trump da prórroga a China de 90 días.
11

Trump pausa aranceles del 145% a China por 90 días; siguen negociaciones

Delfina Gómez reconoce falta de avances en seguridad.
12

Delfina llora por Fernandito y Dulce: "¿Qué nos faltó para prevenir sus muertes?"