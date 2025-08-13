Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

Arturo Daen

13/08/2025 - 9:00 am

Tras la desaparición de Coneval, el Inegi presentó el cálculo sobre pobreza en México para 2024, con lo que se pudo evaluar todo el sexenio de López Obrador y si cumplió una de sus principales promesas.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Ya es oficial: con el aumento al salario mínimo y los apoyos sociales durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 13.4 millones de personas dejaron la condición de pobreza.

Así lo indican las mediciones de pobreza multidimensional, ahora a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Incluso con los estragos de la pandemia de COVID, la Administración obradorista logró una mejoría récord en ese indicador, en contraste con lo registrado durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).  

En 2018, año en que concluyó el Gobierno priista de Enrique Peña Nieto (EPN), un 41.9 por ciento de la población (51.9 millones) vivía en situación de pobreza, y para el 2024 la cifra se redujo a un 29.6 por ciento, equivalente a 38.4 millones de personas.

En cuanto a la pobreza extrema, en 2018 se tenía un siete por ciento en esa condición (8.7 millones). Para 2024, el dato es de 6.9 millones de personas. Hubo una reducción de 1.8 millones. 

El Inegi se encargó por primera vez de este análisis de pobreza multidimensional —que usa datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)—, tras la desaparición este año del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Hay registros de la medición que hizo Coneval desde 2008. El nivel más alto de personas en condición de pobreza se tuvo en 2014, en el sexenio de Peña Nieto, con 46.2 por ciento. En aquel entonces, fue el equivalente a 55.3 millones de mexicanas y mexicanos en pobreza.

De 2008 a 2012, en el sexenio panista de Felipe Calderón, la pobreza subió de 44.4 a 45.5 por ciento de la población. Se pasó de 49.5 a 53.3 millones de personas en pobreza. Un aumento de 3.8 millones.

El 23 de julio pasado, el Inegi apuntó en un comunicado que mantendría la metodología de Coneval para medir la pobreza. “Con apego a los principios de independencia, objetividad, rigor técnico, transparencia y replicabilidad”, dijo la titular del Instituto, Graciela Márquez.

Periodista. Estudié en la FES Aragón de la UNAM. Trabajo en medios desde hace unos 15 años. Me gusta recabar datos para contar historias y el fact-checking para combatir la desinformación.

