Elevador cae y deja 2 heridos en Plaza Mítikah; autoridades les suspenden actividades

13/08/2025 - 8:22 am

La Alcaldía Benito Juárez suspendió todas las actividades en el inmueble; en tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México tomó conocimiento de los hechos.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Un elevador de la plaza comercial Mítikah, ubicada en la colonia Xoco de la Alcaldía Benito Juárez, presentó una falla en su mecanismo la tarde del martes, la cual provocó una caída durante su trayecto. El incidente dejó dos personas lesionadas y derivó en la suspensión de actividades en el lugar.

Las víctimas, un hombre de 47 años y una mujer de 60, fueron trasladadas a un hospital cercano con posibles luxaciones y contusiones, según reportes emitidos por Protección Civil.

Autoridades de la Alcaldía Benito Juárez, encabezada por Luis Mendoza Acevedo, informó en un comunicado que, tras el accidente, se ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades en el centro comercial, localizado en avenida Real de Mayorazgo y calle San Felipe.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas”, afirmó la Alcaldía en redes sociales tras anunciar que la plaza sería desalojada y se revisarían a fondo las medidas de protección civil.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el elevador tuvo una anomalía que provocó tres paradas bruscas antes de la caída. Por tal motivo, personal estableció un perímetro de seguridad y restringió el acceso al inmueble.

"Un elevador presentó una anomalía, lo cual ocasionó que se detuviera de manera brusca en tres ocasiones, resultando afectadas dos personas", compartió la dependencia capitalina.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) inició una carpeta de investigación por el presunto delito de lesiones culposas.

Las autoridades indicaron que las actividades no podrán reanudarse hasta que se subsanen las fallas y se entreguen las cartas responsivas correspondientes por parte de los responsables de obra e instalaciones.

Mítikah es uno de los desarrollos inmobiliarios más grandes de América Latina. El complejo integra vivienda, oficinas, hospital y un centro comercial de cinco niveles con más de 280 espacios dedicados a moda, gastronomía, entretenimiento y servicios.

