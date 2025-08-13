El fuego calcina España: ya van 2 muertos y más de una docena de incendios forestales

Europa Press

13/08/2025 - 4:01 pm

El fuego se extiende por muchos puntos de España con más de una docena de incendios forestales, la mayoría de ellos concentrados en Castilla y León.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a cerca de mil efectivos en España a causa de los incendios que sacuden al país.

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS).- El fuego se extiende por muchos puntos de España con más de una docena de incendios forestales, la mayoría de ellos concentrados en Castilla y León -donde hay más de cinco mil personas desalojadas- y Ourense, Galicia. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a cerca de mil militares, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha enviado efectivos para colaborar en las tareas de extinción a lo largo del día.

Las llamas provocadas por los incendios forestales han dejado dos muertos y varios heridos. En Molezuelas de la Carballeda, Zamora, ha muerto uno de los voluntarios que trabajaba en el operativo contra el fuego debido a las heridas provocadas por las quemaduras. Además del fallecido, otro varón, de unos 36 años, ha sido trasladado por una ambulancia de Emergencias Sanitarias al hospital de León con quemaduras.

También un hombre de unos 55 años que trabajaba en una hípica en la urbanización Soto de Viñuelas, en Tres Cantos murió ayer como consecuencia de las quemaduras que sufrió cuando presuntamente trataba de salvar a sus caballos.

La jornada ha comenzado con la declaración de la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 de Protección Civil y la reunión urgente del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para incendios forestales, donde se ha coordinado una respuesta “eficiente” en la asignación de los recursos de la Administración General del Estado con los que se está apoyando a las comunidades autónomas afectadas por el fuego.

Muchos de ellos se concentran en Castilla y León donde, a última hora de ayer, el incendio declarado en la zona de Molezuelas, Zamora, que continúa activo y en Índice de Gravedad 2 (nivel dos) ha obligado a evacuar nuevas localidades del sur de la provincia de León y deja por el momento unas tres personas desalojadas, según ha informado la Subdelegación del Gobierno. Esta cifra se suma a las dos mil 520 evacuados tras el fin del desalojo en Yeres, Las Médulas, Orellán y Carucedo.

A las 14:50 horas, la Guardia Civil de Ávila ha detenido a un varón que ha confesado haber provocado de forma intencionada el incendio forestal desatado entre Cuevas del Valle y Mombeltrán el pasado 28 de julio, un delito que habría llevado a cabo por intereses laborales, dado que era trabajador de extinción.

Una "altísima actividad incendiaria" en Galicia

Otra de las provincias más afectadas por el fuego es Ourense, donde la Xunta de Galicia ha decretado el nivel 2 de emergencia a nivel provisional en las 14:18 horas por la oleada de 12 incendios simultáneos. En conjunto, los de mayor afectación -aquellos que o bien superan las 20 hectáreas o que han supuesto un peligro para viviendas- ya han calcinado alrededor de cinco mil 100 hectáreas, con base en las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural.

Asimismo, el primero de los incendios del municipio ourensano de Maceda, Ourense, en la parroquia de Castro de Escuadro y con una dimensión estimada de 450 hectáreas quemadas, se ha reactivado, según informa la Alcaldesa, Uxía Oviedo, a Europa Press. Actualmente, evalúan la situación por si fuera necesario realizar desalojos en el núcleo de A Teixeira, como ya sucedió el fin de semana.

El fuego se extiende por muchos puntos de España con más de una docena de incendios forestales, la mayoría de ellos concentrados en Castilla y León
Foto: Europa Press

Por su parte, la Conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reconocido que la situación en Galicia "es preocupante" por una ola de fuegos, con "alrededor de 40 o 50 al día", que achaca a "una altísima actividad incendiaria".

Además, la circulación de tren entre Santiago y Ourense ha sido restablecida esta tarde de martes tras permanecer cortada desde las 13:45 horas por un incendio en las inmediaciones de la vía en la ciudad de As Burgas. También la línea de alta velocidad Madrid-Galicia se vio interrumpida por fuego, si bien el servicio se ha restablecido progresivamente sobre las 21:25 horas.

Un fallecido en Madrid y tres mil hectáreas quemadas en Toledo

Al margen de los grandes focos de León y Ourense, en las últimas horas se ha producido un incendio en Tres Cantos (Comunidad de Madrid), donde una persona ha fallecido y cerca de mil 500 hectáreas se han visto afectadas. El fuego todavía está en fase de control y en situación 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA).

El fallecido es un hombre de unos 55 años que trabajaba en una hípica en la urbanización Soto de Viñuelas, que ha muerto como consecuencia de quemaduras que sufrió cuando presuntamente trataba de salvar a sus caballos. Además, otro hombre de 83 años tuvo que ser trasladado al mismo centro hospitalario con dolor torácido, aunque ha recibido el alta hospitalaria, han apuntado a Europa Press fuentes sanitarias.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a cerca de mil militares para colaborar en las tareas de extinción a lo largo del día.
Foto: Europa Press

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado a causas naturales como origen de este incendio. En este contexto, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho, ha avisado que se espera que durante los próximos días se pueden repetir las tormentas secas, que "hacen que el fuego se origine en poco tiempo, se propague rápido por el viento y, si el lugar es inaccesible, que los medios de extinción tarden en llegar".

Preocupación en Extremadura

También Navalmoralejo, Toledo, ha sufrido la violencia de un fuego que ya ha traspasado la frontera con Extremadura tras arrasar unas tres mil hectáreas, el 75 por ciento de ellas en la comunidad vecina. El incendio continúa en Nivel 2 y se mantiene el confinamiento preventivo de las localidades de Estrella y Villar de Pedrosa.

Además, el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha elevado el Nivel de operatividad 2 en toda la región por simultaneidad de las llamas y ha pedido la intervención de la UME.

La Junta ha activado además la Situación Operativa 2 del Plan Infocaex a las 21:30 horas por posibles daños a la población, bienes y ambiente. Y es que en la comunidad extremeña han preocupado los doce incendios que han llegado a estar activos en esta jornada: Villar del Pedroso, Jarilla, Trujillo, Jarandilla, Aldea del Cano, San Vicente de Alcántara, Tornavacas, Robledollano, Fregenal de la Sierra, Talayuela y Casar de Cáceres.

Al margen de los grandes focos de León y Ourense, en las últimas horas se ha producido un incendio en Tres Cantos (Comunidad de Madrid)
Foto: Europa Press

El fuego de tarifa, intencionado

Mientras, en Andalucía, el Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que se tienen "sospechas fundadas" de que el incendio en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz), que obligó el lunes al desalojo de más de mil 500 personas, "ha podido ser intencionado".

Por ello, han activado e incrementado los operativos de vigilancia, reforzando los efectivos por parte de los cuerpos de seguridad, y también la vigilancia y la investigación, como ha apuntado el Consejero en declaraciones a los medios. Así, a lo largo de esta tarde, la Guardia Civil de Cádiz ha identificado y localizado a un hombre como presunto responsable del conato de incendio registrado este martes por la mañana en una zona de arbustos junto a la urbanización Playas del Estrecho y uno de los parkings de la zona, en Los Caños de Meca.

Por último, se ha declarado otro incendio en Los Romeros, en Jabugo (Huelva), que mantiene por el momento la fase de emergencia en situación de Operativa 1 en previsión de cómo evoluciona, toda vez que ha señalado que se ha elevado a 240 las personas desalojadas.

El Consejero andaluz ha explicado que "la caída de uno o varios rayos, a causa de una tormenta", ha provocado "un serial de incendios", porque "no ha sido uno, sino varios en diferentes puntos del entorno de Jabugo".

