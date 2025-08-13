Los 26 capos extraditados a EU seguían cometiendo crímenes desde la prisión: Harfuch

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó esta mañana que el envío de 26 líderes y capos del narcotráfico, así como de otros criminales, a EU no fue parte de un acuerdo, sino una "decisión soberana" de México basada en la seguridad pública.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– Los 26 líderes y capos del narcotráfico, así como otros criminales, enviados a Estados Unidos (EU) seguían cometiendo crímenes desde las cárceles donde se encontraban recluidos en México, dio a conocer este miércoles el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, además de que habían logrado, a través de resoluciones del Poder Judicial, obtener traslados a prisiones de seguridad más baja, desde donde seguían ordenando extorsiones, secuestros, homicidios y amedrentando al personal penitenciario.

"Es una decisión que se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país. Es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por determinación del Consejo de Seguridad Nacional, alineada con estrategia nacional contra la extorsión", explicó en conferencia de prensa Harfuch sobre estos capos.

Además, Harfuch reiteró lo que había adelantado el martes: que el envío incluye el acuerdo con las autoridades de EU para "no solicitar la pena de muerte", incluidos estos 26 capos enviados ayer y los 29 narcotraficantes y criminales que México ya había enviado a EU en febrero.

De acuerdo con Harfuch, estos criminales trasladados a EU dirigían actividades ilícitas aun privados de su libertad, mediante visitas. "No pueden prohibirse las visitas por respeto a sus derechos humanos, pero estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender sus redes de corrupción e intimidación. "Esta acción se realizo como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos", detalló.

Por ello, añadió, representaban un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. "Muchos habían conseguido amparos para estar en cárceles de baja seguridad. Se preveía que otros actualmente en centros federales recibieran resoluciones para facilitar su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con operaciones delictivas o riesgo de fuga", resaltó el funcionario federal.

Además, Harfuch resaltó el tema del Poder Judicial. Indicó que estos capos tenían o llevaban adelante litigios que buscaban su liberación anticipada: "De haberse concretado, significaría un retroceso en lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas".

Harfuch dio dos ejemplos: el de Miguel Ángel Treviño Morales, alias "Z-40"; y Óscar Omar Treviño Morales, alias "Z-42. El procedimiento del primero fue pospuesto 79 ocasiones y en el caso del segundo fueron 54 veces. Además, los señaló de ir contra al menos 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de centros penitenciarios federales: los amenazaban y amedrentaban".

"El Estado mexicano no establece relaciones de contubernio con criminales y la seguridad del pueblo es la prioridad", sentenció García Harfuch.

En EU, estos capos enfrentaban procesos de extradición en varios casos, por delitos de alto impacto: tráfico de personas, homicidios, narcotráfico, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El operativo para enviar a los capos a EU

En el megaoperativo para trasladar a los capos mexicanos a EU, participaron 988 elementos de diversas dependencias y corporaciones federales, así como 90 vehículos, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde la base aérea militar número 1 salieron 11 aeronaves de la Sedena y una más de la Marina para realizar diversos traslados de los criminales: 8 aviones llegaron a White Plains, en el estado de Nueva York; uno al John F. Kennedy, de la ciudad de Nueva York; 5 aeronaves a San Diego, en California; 6 aviones más a Phoenix, Arizona; y uno más a Dulles, en Virginia, uno de los aeropuertos que sirven al sistema de Washington DC, la capital estadounidense.

"Los centros penitenciarios donde estaban los internos operan con total normalidad", destacó Harfuch este miércoles en la rueda de prensa donde se presentaron los detalles del operativo. "No se registraron incidentes en estas operaciones".