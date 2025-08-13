Guterres advierte a Israel sobre informes de abusos sexuales por parte de sus fuerzas

Europa Press

13/08/2025 - 2:40 pm

Guterres ha advertido a las autoridades de Israel de la "posible" inclusión de sus fuerzas armadas y cuerpos de seguridad en un informe sobre violencia sexual.

Artículos relacionados

La ONU puso a este país "sobre aviso" por un "patrón documentado" de violencia contra prisioneros palestinos. Israel alegó "acusaciones infundadas y tendenciosas".

MADRID, 13 de agosto (EUROPA PRESS).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido a las autoridades de Israel de la "posible" inclusión de sus fuerzas armadas y cuerpos de seguridad en un informe anual sobre violencia sexual al considerarlas "creíblemente sospechosas" de cometer violaciones contra prisioneros palestinos.

"Estoy advirtiendo a las fuerzas armadas y de seguridad israelíes de su posible inclusión en la lista en el próximo ciclo de presentación de informes, debido a la gran preocupación que suscitan los patrones de ciertas formas de violencia sexual que han sido documentados sistemáticamente por Naciones Unidas", ha señalado en una carta dirigida al representante de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Danny Danon, y que éste mismo ha difundido en su cuenta de la red social X.

Guterres ha decidido poner "en aviso" a las autoridades israelíes sobre el comportamiento de sus agentes, pese a que "ha sido difícil determinar de manera definitiva los patrones, las tendencias y el carácter sistemático de la violencia sexual en estas situaciones", lo que se explica por "la denegación sistemática del acceso a los observadores de Naciones Unidas".

Franja de Gaza
Imagen del 10 de agosto de 2025 de tiendas de campaña para palestinos desplazados vistas cerca de una playa, en la Ciudad de Gaza. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

Con todo, el representante de la ONU ha manifestado que "[le] preocupan profundamente las informaciones fidedignas sobre violaciones cometidas por las fuerzas armadas y de seguridad israelíes contra palestinos en varias prisiones, un centro de detención y una base militar".

Por ello, ha pedido al Gobierno de Israel que tome medidas para "garantizar el cese inmediato de todos los actos de violencia sexual", lo que incluye, entre otras cuestiones, la "emisión de órdenes claras a través de las cadenas de mando y elaboración de códigos de conducta que prohíban la violencia sexual; la investigación de todas las denuncias creíbles, incluidas las basadas en la información comunicada por las entidades pertinentes de Naciones Unidas, y la rendición de cuentas de los responsables; el acceso sin trabas de las entidades pertinentes de la ONU para la supervisión y la prestación de servicios y asistencia humanitaria".

Por su parte, Dannon ha calificado la misiva de "inusual" y ha denunciado que Guterres "difunde graves acusaciones contra el Estado de Israel" en ella. "El Secretario general ha optado una vez más por apropiarse de acusaciones infundadas, basadas en publicaciones tendenciosas", ha asegurado.

El Embajador ha declarado además que "la ONU debe centrarse en los escandalosos crímenes de guerra de [el Movimiento de Resistencia Islámica] Hamás y en la liberación inmediata de todos los secuestrados".

Una comisión de investigación de Naciones Unidas afirmó en marzo que "se ha producido un gran aumento de los delitos sexuales y de género perpetrados contra palestinos por miembros de las fuerzas de seguridad de Israel desde el 7 de octubre de 2023, con el objetivo de tomar represalias y castigarlos colectivamente" por los ataques cometidos ese día por Hamás.

"La comisión documentó un patrón de violencia sexual que incluye casos de violación y otras formas de violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", subrayó la comisión, actos que "se cometen con órdenes explícitas o con el apoyo implícito de la cúpula de las autoridades civiles y militares".

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Con el aumento al salario mínimo y los apoyos sociales durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 13.4 millones de personas dejaron la pobreza.
1

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
2

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

La Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, anunció que se realizará una sesión extraordinaria el 19 de agosto para atender asuntos en materia electoral.
3

Piña convoca a sesión extraordinaria; CSP cuestiona para qué y aumento presupuestal

México extradita a EU a 26 operadores criminales del CJNG y del Cártel de Sinaloa.
4

“La Tuta”, “El Cuini” y otros 24 líderes criminales ya volaron a EU. LISTA COMPLETA

El Departamento del Tesoro de EU congeló los bienes de cuatro mexicanos y 13 empresas acusadas de un fraude para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
5

EU sanciona a 4 mexicanos y 13 empresas por fraude de tiempo compartido ligado a CJNG

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
6

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
7

ENTREVISTA ¬ Élites de derecha tomaron la UNAM y Lorenzo controla los OPLES: Arreola

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
8

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

La organización Democracy Forward (DFF) presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump para que haga públicos los archivos del caso Jeffrey Epstein.
9

Organización presenta demanda contra Gobierno de Trump por caso Epstein. ¿Qué dice?

Guterres ha advertido a las autoridades de Israel de la "posible" inclusión de sus fuerzas armadas y cuerpos de seguridad en un informe sobre violencia sexual.
10

Guterres advierte a Israel sobre informes de abusos sexuales por parte de sus fuerzas

11

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La ganadora del Premio Juventud, Ana Karen, alzó la voz desde la tribuna para exigir respeto, atención y resultados a los legisladores de la Ciudad de México.
12

VIDEO ¬ Ganadora del Premio Juventud exige atención y resultados a diputados de CdMx

Los 26 líderes y capos del narcotráfico, así como otros criminales, enviados a EU seguían cometiendo crímenes desde las cárceles, reveló Omar García Harfuch.
13

Los 26 capos en manos de EU seguían cometiendo crímenes desde la prisión: Harfuch

La tristeza de López Obrador
14

La tristeza de López Obrador

Gentrificación en pueblo originario
15

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La ganadora del Premio Juventud, Ana Karen, alzó la voz desde la tribuna para exigir respeto, atención y resultados a los legisladores de la Ciudad de México.
1

VIDEO ¬ Ganadora del Premio Juventud exige atención y resultados a diputados de CdMx

La organización Democracy Forward (DFF) presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump para que haga públicos los archivos del caso Jeffrey Epstein.
2

Organización presenta demanda contra Gobierno de Trump por caso Epstein. ¿Qué dice?

El Departamento del Tesoro de EU congeló los bienes de cuatro mexicanos y 13 empresas acusadas de un fraude para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
3

EU sanciona a 4 mexicanos y 13 empresas por fraude de tiempo compartido ligado a CJNG

El Gobierno federal presentó los avances de Kutsari, una iniciativa que busca que México diseñe y fabrique sus chips electrónicos, es decir, semiconductores.
4

El Gobierno federal presenta avances de Kutsari; fabricará semiconductores en 3 sedes

La Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, anunció que se realizará una sesión extraordinaria el 19 de agosto para atender asuntos en materia electoral.
5

Piña convoca a sesión extraordinaria; CSP cuestiona para qué y aumento presupuestal

Los 26 líderes y capos del narcotráfico, así como otros criminales, enviados a EU seguían cometiendo crímenes desde las cárceles, reveló Omar García Harfuch.
6

Los 26 capos en manos de EU seguían cometiendo crímenes desde la prisión: Harfuch

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el envío de 26 capos del narcotráfico y otros criminales a Estados Unidos fue una decisión soberana y no parte de un acuerdo.
7

"Es una decisión soberana": Sheinbaum defiende el envío de 26 líderes criminales a EU

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
8

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

Con el aumento al salario mínimo y los apoyos sociales durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 13.4 millones de personas dejaron la pobreza.
9

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

Suspensión de Plaza Mitikah.
10

Elevador cae y deja 2 heridos en Plaza Mítikah; autoridades les suspenden actividades

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
11

ENTREVISTA ¬ Élites de derecha tomaron la UNAM y Lorenzo controla los OPLES: Arreola

12

Migrantes arrinconados por redadas de Trump protestan; llaman a boicot en Los Ángeles