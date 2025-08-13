La Feria de Regreso a Clases Profeco 2025 llega a la CdMx. ¿Cuándo es y a qué hora?

La Feria de Regreso a Clases llegará esta semana a la Ciudad de México, por lo que aquí te decimos dónde y cuándo acudir al evento.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciaron el martes la realización de 41 Ferias de Regreso a Clases en distintas entidades del país, a fin de facilitar la adquisición de útiles escolares, uniformes y demás artículos necesarios para el nuevo ciclo escolar 2025-2026. Sin embargo, una de las sedes más grandes estará en la Ciudad de México (CdMx).

En caso de estar interesado, aquí te informamos la fecha y sede donde se realizará el evento para que no te lo pierdas. ¡Toma nota!

¿Dónde será la feria de la CdMx?

La Profeco informó que la Feria de Regreso a Clases 2025 en la CdMx tendrá lugar el sábado 16 de agosto en un horario de 9:00 a 20:00 horas; la entrada es gratuita.

Este evento se llevará a cabo en Expo Reforma, recinto ubicado en la avenida Morelos número 67, en la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc.

En esta feria, las madres y los padres de familia podrán encontrar más de 50 proveedores de todo tipo de artículos escolares, con ofertas de hasta el 50 por ciento de descuento, además de que podrán pagar con su tarjeta del programa Mi Beca Para Empezar.

