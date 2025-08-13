VIDEO ¬ Ganadora del Premio Juventud exige atención y resultados a diputados de CdMx

Durante su discurso en el Congreso de la CdMx, Ana Karen Sotelo denunció la falta de atención de los legisladores, y pidió acciones concretas para garantizar seguridad, salud y educación.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- En una sesión extraordinaria del Congreso capitalino, realizada el martes para entregar el Premio de la Juventud 2025, la estudiante Ana Karen Sotelo Salazar, de 23 años, alzó la voz desde la tribuna para exigir respeto, atención, y resultados a las y los legisladores de la Ciudad de México (CdMx).

"Que pongan atención cuando estamos hablando, que nos escuchen. Ya como juventud nos esforzamos en llegar hasta acá", reclamó la ganadora, visiblemente molesta, al notar que varias y varios diputados conversaban entre sí, reían y tomaban fotos, mientras ella pronunciaba su discurso.

“Me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. ¿Qué clase de actitud es esta?”, cuestionó.

Sotelo, galardonada por sus actividades académicas y de innovación, aprovechó el espacio para denunciar la falta de garantías que enfrentan las juventudes en México: “Estamos ganando un premio, pero no tenemos seguridad laboral, ni sistemas de salud accesibles, ni suficiente acceso a la educación. Sí, somos el futuro, pero ¿qué pasa con el presente?”.

"Despierten, luchen y no se queden en la individualidad, porque México no llegará lejos si creen que el trabajo solamente es por uno, es con cada una de nosotras, y para eso tenemos que estar unidas, criticar y denunciar", añadió.

Uno de los momentos más relevantes fue cuando abordó el impacto del crimen organizado en su comunidad. “Soy parte de un barrio que el narcotráfico desapareció, y donde nunca nadie nos puso atención. México está siendo oprimido y no se están tomando medidas drásticas”, afirmó.

“No basta con premiarnos. Merecemos que se evidencien las problemáticas que vivimos. El respeto no se da desde el paternalismo, se da desde la lucha, la crítica y el enunciamiento", insistió la joven, quien pidió que el reconocimiento no se quede sólo en lo simbólico.

Al finalizar su intervención, Ana Karen hizo un llamado a la acción colectiva: “¡Juventud de México! Hoy y siempre seremos revolucionarios. Siempre criticaremos al sistema. Siempre buscaremos libertad y justicia para todos los que hemos sido rezagados por la desigualdad”.

Su discurso fue aplaudido por algunos congresistas y compañeros presentes, mientras en redes sociales comenzó a ganar popularidad por representar una de las participaciones más contundentes en el recinto legislativo en lo que va del año.