Dron de EU sobrevoló el Edomex a petición del Gobierno mexicano, confirma Harfuch

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, respondió este miércoles que el dron estadounidense captado sobrevolando zonas del Estado de México no tiene carácter militar y que su operación se realiza a petición de instituciones del Gobierno mexicano.

“No es un avión militar, no es un dron militar, son drones, aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano”, señaló García Harfuch. “Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país".

El titular en materia de seguridad abundó que en este caso, el dron está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México.

“Pero esa petición es de nuestro país”, enfatizó García Harfuch, quien insistió que ninguna aeronave militar estadounidense realiza vuelos de manera autónoma en territorio mexicano y que todas estas operaciones cuentan con autorización oficial.

El vuelo del dron, reportado por medios locales y monitoreado a través de plataformas de rastreo como Flightradar24, generó inquietud entre la población, debido a la presencia de una aeronave extranjera en territorio nacional. Sin embargo, el Gobierno a través del Secretario de Seguridad aclaró que estas operaciones cuentan con autorización y coordinación con autoridades mexicanas, descartando cualquier acción militar unilateral.

Y es que hoy diversos medios reportaron que fue captado sobrevolando en el Estado de México un dron con la matrícula CBP-113 n General Atomics MQ-9B Guardian, identificado como parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) bajo el indicativo TROY701 y perteneciente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

De acuerdo con registro de la página Flightradar24, la aeronave habría despegado desde San Angelo, Texas, y su trayecto sugiere una misión de vigilancia prolongada sobre los límites de los municipios de Zacazonapan y Valle de Bravo.