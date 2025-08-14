Hugo Aguilar promete autonomía de la SCJN: "No tengo compromiso con ningún partido"

El próximo Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explicó que desde el primer día se notarán cambios en el máximo Tribunal y adelantó que se reducirán los salarios.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- El Ministro presidente electo Hugo Aguilar Ortiz aseguró este miércoles que su gestión frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será autónoma y sin romper con los otros poderes del Estado, pero adelantó que el nuevo periodo de la Corte vendrá con un mejor manejo del presupuesto, reducción de salarios, apertura a escuchar todas las voces y la mejora en el acceso de la justicia.

"No tengo carrera política, no tengo compromiso con ningún partido político, agrupación política, ni con otros sectores que tengan intereses en la Corte, el seno de la Corte. Yo llego por la reforma. [...] Vamos a estar abiertos a dialogar con todos, es lo que hemos ofrecido y ese va a ser el nuevo rostro de la Corte, pero cuando vayamos a tomar una decisión, lo haremos con base en la Constitución, la Ley y los criterios que tengamos, sin la presión ni injerencia de nadie", aseguró.

En una conferencia de prensa, tras reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Diputado Ricardo Monreal, Aguilar explicó que el nuevo Tribunal hará más con menos recursos.

"Nosotros realizamos ya la revisión del funcionamiento de la Corte, del presupuesto, y vamos a proponer algunos ajustes, porque como saben, quien tomará la decisión será el órgano de administración judicial. Hemos revisado y todavía falta ajustar salarios, vamos a ir a la baja. Entonces varias de las iniciativas que vamos a tomar para acercar la justicia al pueblo van a requerir sólo reorientación de recursos, no va a implicar gastos mayores", adelantó.

"Vamos a poder hacer mucho con poco, ese sería el principio básico con el que vamos a regir nuestra actuación", señaló.

Respecto a los cambios que diferenciarán a la nueva Suprema Corte, producto de la elección del Poder Judicial, el Ministro declaró que busca generar cercanía con la gente.

"Vamos a cambiar aspectos de forma, desde abrir la puerta, desde el trato, la cercanía de la gente, ya no va a haber el Ministro inalcanzable, el Ministro que es difícil dialogar con él. La única limitante será el tiempo, lo que nos alcance en las horas del día para dialogar con todos, atender a todos y resolver los asuntos de nuestra competencia", expresó.

Respecto a la autonomía del Poder Judicial, el presidente entrante de la SCJN añadió que se ha malentendido el concepto. Dijo que su gestión será independiente, pero que eso no implica aislamiento, ruptura o confrontación. "A esta fecha, nadie me ha presionado o ha condicionado lo que yo voy a hacer en la Corte. Llego con entera libertad, con plena autonomía", sostuvo.

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación arrancará su gestión el próximo 1 de septiembre, con tres actos solemnes: la toma de Protesta ante el Senado de la República, la sesión solemne de instalación, y la ceremonia tradicional de entrega de Bastón de Mando y Servicio por autoridades indígenas y afromexicanas.