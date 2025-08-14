Protección Civil activa doble alerta por lluvias y granizo en 11 alcaldías de la CdMx

Protección Civil alertó que las lluvias continuarán esta tarde-noche en la Ciudad de México y llamó a la población a evitar transitar por vialidades encharcadas o inundadas.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este miércoles las alertas Amarilla y Naranja por la intensificación de lluvias fuertes para esta tarde y noche en 11 demarcaciones de la Ciudad de México.

La dependencia capitalina indicó, a través de un comunicado, que se prevén lluvias de 30 a 49 milímetros (mm) y la caída de granizo entre las 18:15 y las 22:00 horas de este miércoles, por lo que activó la Alerta Naranja en las demarcaciones de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

Además, se actualizó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Se activa Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 13/08/2025 en las demarcaciones de @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM y @AlcaldiaMHmx.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/u9xDxEGcZM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 13, 2025

En esas alcaldías, se prevén lluvias de 15 a 29 mm y caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo. Por ello, la SGIRPC emitió varias recomendaciones a la población. Estas son:

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer

No subir a andamios, azoteas, ni cornisas, así como alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

La Secretaría también pidió evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, solicitó apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Lluvias récord azotan a la CdMx

El pasado 11 de agosto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que las lluvias registradas durante el fin de semana han roto récord “cada día”, por lo que advirtió que “septiembre será peor que agosto”.

"Tuvimos 84.5 milímetros, en el pluviómetro del Zócalo, que afectó principalmente al Centro de la Ciudad de México [...] Otra zona importante en que tuvimos precipitación pluvial, fue la zona de Venustiano Carranza, Aeropuerto, con 57 milímetros de precipitación pluvial, que como todos sabemos, es muchísima lluvia", destacó ese día.

Con ello, Brugada aseguró que la ciudad cuenta con un Centro de Mando en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, desde donde se coordina el operativo Tlaloque Reforzado, que se activa ante lluvias de gran intensidad. De esta forma, advirtió que la temporada de lluvias se encuentra en su punto medio y que los meses más críticos son agosto y septiembre, siendo este último históricamente el más complicado por el volumen de precipitación.

Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 13/08/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/T9rjUzOqjO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 13, 2025

La funcionaria pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y a los distintos niveles de alerta establecidos en la ciudad. Asimismo, reiteró que el Gobierno capitalino continuará reforzando la coordinación interinstitucional para atender con rapidez cualquier emergencia provocada por precipitaciones más fuertes en las próximas semanas.