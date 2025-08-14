PuntosYComas ¬ México Republicano, fan de Trump, atasca su gestión para ser partido

México Republicano no ha notificado al INE cuando realizará la primera de las 20 asambleas estatales que deberá llevar a cabo para iniciar el proceso que le permitirá cumplir los requisitos para poder solicitar, en febrero del 2026, su registro oficial como nuevo partido.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- La Asociación Civil México Republicano, que pretende fundar un partido político en nuestro país, se define como “la vanguardia conservadora, conformada por ciudadanos comprometidos con la seguridad, la familia y el progreso de nuestra Nación”. Advierte también: “somos el primer y único movimiento político con visión binacional, trabajamos para construir la representación política en ambos lados de la frontera”. A algunos de sus dirigentes y promotores se les vincula a los intereses económicos y políticos del Gobierno de Estados Unidos.

La organización presenta en su plataforma digital una robusta estructura, pero formalmente no ha notificado al Instituto Nacional Electoral (INE) cuando realizará la primera de las 20 asambleas estatales que deberá llevar a cabo, luego de que enero pasado consiguió la anuencia de la autoridad electoral para iniciar el proceso que durante 2025 le permitirá cumplir los requisitos para poder solicitar, en febrero del 2026 su registro oficial como el nuevo Partido México Republicano.

“Somos conservadores cuyas posiciones políticas se definen en función de los temas prioritarios del país: Libertad, seguridad y prosperidad. Negamos la falsa dialéctica de izquierdas vs derechas. Nuestro objetivo es consolidar un país de clases medias y productivas en consonancia con la realidad política binacional de américa del norte”, advierten en sus principios rectores.

EL VÍNCULO

Gricha Raether, quien aparece como Secretario General de la Asociación Civil México Republicano, que promueve la formación de un partido político en México, también figura como Country Manager de la American Society México y en su biografía se advierte que es egresado como Ingeniero en Sistemas Electrónicos del Tecnológico de Monterrey, con postgrado en la Universidad de Baylor, en Texas.

También está en sus antecedentes que es ciudadano trinacional de México, Estados Unidos y Alemania. Se señala con claridad que fue portavoz del Partido Demócrata de Estados Unidos en México durante 6 años.

En la biografía de Gricha Raether como Secretario General, en la Página de México Republicano, se explica que “ha sido una figura activa tanto en México como en Estados Unidos, como candidato a congresista por el Partido Libertario en Texas en 2008 y como representante del Partido Demócrata de los Estados Unidos en México”. Se aclara que el enfoque en su activismo político ha sido fortalecer las relaciones binacionales y promover la cooperación entre ambos países, convirtiéndose en una voz influyente en temas de política y activismo transfronterizo.

LOS REPRESENTANTES

Lizette Clavel Sánchez, Juan Iván Peña Neder y Juan Iván Peña Villazón fueron registrados como representantes legales de la Asociación Civil México Republicano ante el Instituto Nacional Electoral para el proceso en el cual la organización deberá realizar por lo menos 20 asambleas estatales, con la participación de al menos 3,000 personas en cada una de ellas, durante 2025, así como llevar a cabo una asamblea nacional constitutiva en enero del 2026 para tener derecho a solicitar, formalmente, en febrero del 2026, su registro oficial como nuevo partido político nacional en nuestro país.

En la plataforma oficial de México Republicado se ofrecen datos sobre Lizette Clavel Sánchez su secretaria de Comunicación. Se advierte que fue diputada en la Ciudad de México por el Partido del Trabajo (2018-2021) y exsenadora suplente de Luisa María Calderón Hinojosa (en el periodo 2012-2018) por el Partido Acción Nacional.

Juan Iván Peña Neder es presidente del Consejo Nacional de México Republicano y su página de internet se le considera “como una figura clave para liderar propuestas innovadoras en la política y sociedad mexicana”. Se le describe como abogado, escritor y político con una sólida trayectoria en los ámbitos político, administrativo y académico. Es Licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Asia-Pacífico por la Tamkang University de Taiwán.

Sobre Peña Nader la página oficial de México Republicano explica que “a lo largo de su carrera ha participado en la política nacional como dirigente juvenil, delegado estatal y estratega en importantes instituciones políticas como el PRI, Partido Nueva Alianza y Redes Sociales Progresistas junto a Manuel Camacho Solís”. Se dice que ha fungido como funcionario del gobierno de México y también ha trabajado como representante de la oficina del Sheik de Dubái en América Latina y asesorado al gobierno de Belice.

Hay poca información disponible sobre el tercer representante legal de México Republicano ante el INE, Juan Iván Peña Villazón, quien en julio del 2019 se desempeñaba como secretario de Organización de Jóvenes en el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

LOS EVANGÉLICOS

Como Secretario de Operación Política en México Republicano aparece Guillermo Montaño García, de quien se dice en su página oficial que es “líder y conferencista con amplia experiencia en el fortalecimiento familiar, liderazgo social y políticas públicas. Ha trabajado en la creación e implementación de iniciativas que buscan mejorar el entorno familiar y social a través de alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales”.

Montaño García “encabeza diversas organizaciones como la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano, la Fundación para la Restauración Familiar en Latinoamérica,y la Escuela para Padres Duranno, impulsando cambios de impacto social para convertir a la familia en un agente de cambio activo”.

Se le atribuye al Secretario de Operación Política la realización de “cabildeo en los Congresos Estatales, Federales, el Senado, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Como parte de la estrategia de México Republicano, dirige las tareas de organización de las asambleas para la constitución del partido político nacional.

El domingo 19 de enero del 2020 el Heraldo de Chihuahua publicó una información que advierte: “En el marco de la realización de la Conferencia Nacional de liderazgo cristiano efectuada en la ciudad de Chihuahua en días pasados, la alcaldesa Maru Campos Galván [actual gobernadora] se reunió con el Pastor Guillermo Montaño García, director de temas de Familia de esta organización y miembros de la comunidad evangélica. Los líderes de la comunidad evangélica agradecieron a la Alcaldesa por la hospitalidad y apoyo recibido para la realización de este congreso que tuvo lugar en la ciudad y en el que se trataron temas de vida y familia, propios de la organización”.

DE ORIGEN PANISTA

Aparece como Coordinador de Política Digital Arturo Moreno Dorantes, a quien se identifica como “filósofo, escritor y analista político con más de 15 años de experiencia en política conceptual, desarrollo organizacional, ciencia de datos e inteligencia artificial. En el ámbito político, ha colaborado como asesor de política digital para figuras públicas, incluyendo a Federico Döring y Gabriel Quadri”. Su tarea en México Republicano es coordinar las acciones de política digital y actuar como vocero del Movimiento México Republicano.

ASUNTOS RELIGIOSOS

El Coordinador de Asuntos Religiosos de México Republicano es Raúl Ernesto Calleja. El enlace a su semblanza no funciona y no hay información disponible sobre él en la plataforma de su organización. En YouTube hay un canal en el cual se le identifica como pastor y ofrece consejos sobre religión.

Sin embargo, el 18 de julio del 2022 se publica una nota en la plataforma digital identificada como Enlace Judío, en la que se relata: Era la Magna Celebración del centenario de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, ICIPAR, en la Nueva Arena CDMX. Ante las emotivas palabras del Embajador de Israel, Zvi Tal, espontáneamente, los miles de asistentes empezaron a aclamar ¡Shalom Israel!. El Auditorio iluminado de azul y con la bandera de Israel ondeando en la plataforma se tornó en un ambiente de profundo amor a la nación amiga”.

La información de Enlace Judío agrega: “El Embajador [de Israel], honrando el esfuerzo de los Pastores de esta importante Iglesia [cristiana], los nombró al inicio de su discurso […] Asimismo agradeció al Pastor Ernesto Calleja y a la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en México por ser el enlace en esta magna celebración”.

El 18 de enero del 2025 el periódico Milenio publicó que el director de la fundación México Republicano, Pedro Cobo Pulido, aseguró que alcanzarán registro como partido en para competir en los comicios del 2027 para ser fuerza política en el país, pues no cree que el PAN se recupere.

Doctor en historia por la Universidad de Málaga, España, Cobo Pulido reiteró que México Republicano tiene posibilidades de convertirse en partido, porque una de sus cartas fuertes es la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

“Somos trumpistas. No de hueso colorado, como se suele decir, pero tenemos una visión cercana a la del republicano, principalmente con las políticas conservadoras que están en torno a su figura y a las que Trump ha dado características peculiares y un viraje distinto al conservadurismo”, explicó el dirigente de México Republicano.

Yizbeleni Gallardo Bahena es la Secretaria de Asuntos Internacionales. En la página de México Republicano no se ofrecen datos sobre su trayectoria pero en 2002 aparecía como presidenta del Capítulo México del Instituto Internacional de Derechos Humanos, Capítulo México y ofrece conferencias sobre temas políticos. En tanto que Gonzalo Rafael Ortiz Cárcamo, oficial mayor de México Republicano, en 2022 se ostentaba como representante de la Asociación Civil Redes Sociales Progresistas.