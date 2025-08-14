#PuntosYComas ¬ México Republicano, fan de Trump, atasca su gestión para ser partido

Pedro Mellado Rodríguez

13/08/2025 - 9:16 pm

Artículos relacionados

México Republicano no ha notificado al INE cuando realizará la primera de las 20 asambleas estatales que deberá llevar a cabo para iniciar el proceso que le permitirá cumplir los requisitos para poder solicitar, en febrero del 2026, su registro oficial como nuevo partido.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- La Asociación Civil México Republicano, que pretende fundar un partido político en nuestro país, se define como “la vanguardia conservadora, conformada por ciudadanos comprometidos con la seguridad, la familia y el progreso de nuestra Nación”. Advierte también: “somos el primer y único movimiento político con visión binacional, trabajamos para construir la representación política en ambos lados de la frontera”. A algunos de sus dirigentes y promotores se les vincula a los intereses económicos y políticos del Gobierno de Estados Unidos.

La organización presenta en su plataforma digital una robusta estructura, pero formalmente no ha notificado al Instituto Nacional Electoral (INE) cuando realizará la primera de las 20 asambleas estatales que deberá llevar a cabo, luego de que enero pasado consiguió la anuencia de la autoridad electoral para iniciar el proceso que durante 2025 le permitirá cumplir los requisitos para poder solicitar, en febrero del 2026 su registro oficial como el nuevo Partido México Republicano.

“Somos conservadores cuyas posiciones políticas se definen en función de los temas prioritarios del país: Libertad, seguridad y prosperidad. Negamos la falsa dialéctica de izquierdas vs derechas. Nuestro objetivo es consolidar un país de clases medias y productivas en consonancia con la realidad política binacional de américa del norte”, advierten en sus principios rectores.

EL VÍNCULO

Gricha Raether, quien aparece como Secretario General de la Asociación Civil México Republicano, que promueve la formación de un partido político en México, también figura como Country Manager de la American Society México y en su biografía se advierte que es egresado como Ingeniero en Sistemas Electrónicos del Tecnológico de Monterrey, con postgrado en la Universidad de Baylor, en Texas.

También está en sus antecedentes que es ciudadano trinacional de México, Estados Unidos y Alemania. Se señala con claridad que fue portavoz del Partido Demócrata de Estados Unidos en México durante 6 años.

En la biografía de Gricha Raether como Secretario General, en la Página de México Republicano, se explica que “ha sido una figura activa tanto en México como en Estados Unidos, como candidato a congresista por el Partido Libertario en Texas en 2008 y como representante del Partido Demócrata de los Estados Unidos en México”. Se aclara que el enfoque en su activismo político ha sido fortalecer las relaciones binacionales y promover la cooperación entre ambos países, convirtiéndose en una voz influyente en temas de política y activismo transfronterizo.

LOS REPRESENTANTES

Lizette Clavel Sánchez, Juan Iván Peña Neder y Juan Iván Peña Villazón fueron registrados como representantes legales de la Asociación Civil México Republicano ante el Instituto Nacional Electoral para el proceso en el cual la organización deberá realizar por lo menos 20 asambleas estatales, con la participación de al menos 3,000 personas en cada una de ellas, durante 2025, así como llevar a cabo una asamblea nacional constitutiva en enero del 2026 para tener derecho a solicitar, formalmente, en febrero del 2026, su registro oficial como nuevo partido político nacional en nuestro país.

En la plataforma oficial de México Republicado se ofrecen datos sobre Lizette Clavel Sánchez su secretaria de Comunicación. Se advierte que fue diputada en la Ciudad de México por el Partido del Trabajo (2018-2021) y exsenadora suplente de Luisa María Calderón Hinojosa (en el periodo 2012-2018) por el Partido Acción Nacional.

Juan Iván Peña Neder es presidente del Consejo Nacional de México Republicano y su página de internet se le considera “como una figura clave para liderar propuestas innovadoras en la política y sociedad mexicana”. Se le describe como abogado, escritor y político con una sólida trayectoria en los ámbitos político, administrativo y académico. Es Licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Asia-Pacífico por la Tamkang University de Taiwán.

Sobre Peña Nader la página oficial de México Republicano explica que “a lo largo de su carrera ha participado en la política nacional como dirigente juvenil, delegado estatal y estratega en importantes instituciones políticas como el PRI, Partido Nueva Alianza y Redes Sociales Progresistas junto a Manuel Camacho Solís”. Se dice que ha fungido como funcionario del gobierno de México y también ha trabajado como representante de la oficina del Sheik de Dubái en América Latina y asesorado al gobierno de Belice.

Hay poca información disponible sobre el tercer representante legal de México Republicano ante el INE, Juan Iván Peña Villazón, quien en julio del 2019 se desempeñaba como secretario de Organización de Jóvenes en el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

LOS EVANGÉLICOS

Como Secretario de Operación Política en México Republicano aparece Guillermo Montaño García, de quien se dice en su página oficial que es “líder y conferencista con amplia experiencia en el fortalecimiento familiar, liderazgo social y políticas públicas. Ha trabajado en la creación e implementación de iniciativas que buscan mejorar el entorno familiar y social a través de alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales”.

Montaño García “encabeza diversas organizaciones como la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano, la Fundación para la Restauración Familiar en Latinoamérica,y la Escuela para Padres Duranno, impulsando cambios de impacto social para convertir a la familia en un agente de cambio activo”.

Se le atribuye al Secretario de Operación Política la realización de “cabildeo en los Congresos Estatales, Federales, el Senado, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Como parte de la estrategia de México Republicano, dirige las tareas de organización de las asambleas para la constitución del partido político nacional.

El domingo 19 de enero del 2020 el Heraldo de Chihuahua publicó una información que advierte: “En el marco de la realización de la Conferencia Nacional de liderazgo cristiano efectuada en la ciudad de Chihuahua en días pasados, la alcaldesa Maru Campos Galván [actual gobernadora] se reunió con el Pastor Guillermo Montaño García, director de temas de Familia de esta organización y miembros de la comunidad evangélica. Los líderes de la comunidad evangélica agradecieron a la Alcaldesa por la hospitalidad y apoyo recibido para la realización de este congreso que tuvo lugar en la ciudad y en el que se trataron temas de vida y familia, propios de la organización”.

DE ORIGEN PANISTA

Aparece como Coordinador de Política Digital Arturo Moreno Dorantes, a quien se identifica como “filósofo, escritor y analista político con más de 15 años de experiencia en política conceptual, desarrollo organizacional, ciencia de datos e inteligencia artificial. En el ámbito político, ha colaborado como asesor de política digital para figuras públicas, incluyendo a Federico Döring y Gabriel Quadri”. Su tarea en México Republicano es coordinar las acciones de política digital y actuar como vocero del Movimiento México Republicano.

ASUNTOS RELIGIOSOS

El Coordinador de Asuntos Religiosos de México Republicano es Raúl Ernesto Calleja. El enlace a su semblanza no funciona y no hay información disponible sobre él en la plataforma de su organización. En YouTube hay un canal en el cual se le identifica como pastor y ofrece consejos sobre religión.

Sin embargo, el 18 de julio del 2022 se publica una nota en la plataforma digital identificada como Enlace Judío, en la que se relata: Era la Magna Celebración del centenario de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, ICIPAR, en la Nueva Arena CDMX. Ante las emotivas palabras del Embajador de Israel, Zvi Tal, espontáneamente, los miles de asistentes empezaron a aclamar ¡Shalom Israel!. El Auditorio iluminado de azul y con la bandera de Israel ondeando en la plataforma se tornó en un ambiente de profundo amor a la nación amiga”.

La información de Enlace Judío agrega: “El Embajador [de Israel], honrando el esfuerzo de los Pastores de esta importante Iglesia [cristiana], los nombró al inicio de su discurso […] Asimismo agradeció al Pastor Ernesto Calleja y a la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en México por ser el enlace en esta magna celebración”.

El 18 de enero del 2025 el periódico Milenio publicó que el director de la fundación México Republicano, Pedro Cobo Pulido, aseguró que alcanzarán registro como partido en para competir en los comicios del 2027 para ser fuerza política en el país, pues no cree que el PAN se recupere.

Doctor en historia por la Universidad de Málaga, España, Cobo Pulido reiteró que México Republicano tiene posibilidades de convertirse en partido, porque una de sus cartas fuertes es la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

“Somos trumpistas. No de hueso colorado, como se suele decir, pero tenemos una visión cercana a la del republicano, principalmente con las políticas conservadoras que están en torno a su figura y a las que Trump ha dado características peculiares y un viraje distinto al conservadurismo”, explicó el dirigente de México Republicano.

Yizbeleni Gallardo Bahena es la Secretaria de Asuntos Internacionales. En la página de México Republicano no se ofrecen datos sobre su trayectoria pero en 2002 aparecía como presidenta del Capítulo México del Instituto Internacional de Derechos Humanos, Capítulo México y ofrece conferencias sobre temas políticos. En tanto que Gonzalo Rafael Ortiz Cárcamo, oficial mayor de México Republicano, en 2022 se ostentaba como representante de la Asociación Civil Redes Sociales Progresistas.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Es inhumano politizar la salud

"A la fecha, unos 18 estados de la República Mexicana se han adherido al IMSS Bienestar, cediendo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Con el aumento al salario mínimo y los apoyos sociales durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 13.4 millones de personas dejaron la pobreza.
1

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
2

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
3

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

La Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, anunció que se realizará una sesión extraordinaria el 19 de agosto para atender asuntos en materia electoral.
4

Piña convoca a sesión extraordinaria; CSP cuestiona para qué y aumento presupuestal

Policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC capacitará a efectiva.
5

Una policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC anuncia sanción

Pobreza en México
6

ENTREVISTA ¬ 13.4 millones de pobres menos; lo ocultan por vergüenza, dice Viri Ríos

México extradita a EU a 26 operadores criminales del CJNG y del Cártel de Sinaloa.
7

“La Tuta”, “El Cuini” y otros 24 líderes criminales ya volaron a EU. LISTA COMPLETA

8

#PuntosYComas ¬ México Republicano, fan de Trump, atasca su gestión para ser partido

9

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

10

Tijuana: Agua Fría, historia de fraudes y despojos

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
11

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

El Gobierno federal presentó los avances de Kutsari, una iniciativa que busca que México diseñe y fabrique sus chips electrónicos, es decir, semiconductores.
12

El Gobierno federal presenta avances de Kutsari; fabricará semiconductores en 3 sedes

La tristeza de López Obrador
13

La tristeza de López Obrador

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
14

ENTREVISTA ¬ Élites de derecha tomaron la UNAM y Lorenzo controla los OPLES: Arreola

15

DATOS ¬ El reto es el sur: rescate de 13.4 millones de pobres apenas tocó 3 estados

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Reyes Colmenares protesta al frente de la UIF: "No habrá persecución, sino justicia"
1

Reyes Colmenares protesta al frente de la UIF: "No habrá persecución, sino justicia"

Sedatu inicia registro para el Programa Vivienda para el Bienestar: AQUI los detalles
2

Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo ubicar los módulos y horarios de registro?

Pobreza en México
3

ENTREVISTA ¬ 13.4 millones de pobres menos; lo ocultan por vergüenza, dice Viri Ríos

4

#PuntosYComas ¬ México Republicano, fan de Trump, atasca su gestión para ser partido

Policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC capacitará a efectiva.
5

Una policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC anuncia sanción

Hugo Aguilar, próximo Ministro presidente de la SCJN en la Cámara de Diputados.
6

Hugo Aguilar promete autonomía de la SCJN: "No tengo compromiso con ningún partido"

7

DATOS ¬ El reto es el sur: rescate de 13.4 millones de pobres apenas tocó 3 estados

Lluvias seguirán en CdMx; Protección Civil activa Alerta Naranja
8

Protección Civil activa doble alerta por lluvias y granizo en 11 alcaldías de la CdMx

La violencia en 5 entidades principalmente provocó una alerta de viaje de EU a México.
9

EU emite alerta de viaje a 30 estados de México por "terrorismo" y "delincuencia"

10

Dron de EU sobrevoló el Edomex a petición del Gobierno mexicano, confirma Harfuch

"El Cuini", uno de los 26, se declara no culpable de tráfico de droga en Washington.
11

Abigael González, alias "El Cuini", comparece en Washington y se declara no culpable

La Feria de Regreso a Clases Profeco 2025 llegará esta semana a la Ciudad de México (CdMx), por lo que aquí te decimos dónde y cuándo acudir al evento.
12

La Feria de Regreso a Clases Profeco 2025 llega a la CdMx. ¿Cuándo es y a qué hora?