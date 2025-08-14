Una policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC anuncia sanción

Una usuaria del Metro de la Ciudad de México denunció en un video que una policía le impidió el paso al vagón exclusivo debido a su identidad de género. La SSC indicó que capacitará en perspectiva de género a la oficial.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Una elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, impidió el paso a una mujer trans al área exclusiva de mujeres del Sistema de Trasporte Colectivo (STC) Metro. Ante el acto de discriminación, la institución capitalina aseguró este miércoles que tomará acciones.

"En la estación Merced, en la separación de género, una elemento de la PBI impidió el paso de una mujer trans al área exclusiva de mujeres y niños menores de 12 años, motivo por el cual, acudió al lugar el Jefe del Sector, quien escuchó la queja de la persona, permitiendo que viajara en el área de separación de género", explicó la SSC.

El acto de transfobia fue denunciado en un video en redes sociales por la afectada, Alexa Andrade, quien compartió el momento en el que la efectivo intenta impedirle el paso, a pesar de que la Ciudad de México en su Constitución reconoce la identidad de género como un derecho humano.

En Merced, línea rosa (1), del @MetroCDMX, una guardia de seguridad impidió el paso a Alexa Andrade, una mujer trans, al vagón exclusivo para mujeres, alegando que “eres un caballero”. ¿Cómo se puede proceder con protocolos contra la discriminación en estos casos, @GobCDMX? pic.twitter.com/sMjZiPIfen — Ziggy Starbucks ⚡️(Emilio Calderón) (@EmilioCadernMne) August 12, 2025

En las imágenes, la policía varias veces malgeneriza a Andrade, es decir, la nombra con pronombres masculinos y cuestiona de manera despectiva su identidad. Andrea, por el contrario, pregunta si en algún momento le faltó al respeto a la oficial.

La SSC indicó que no habrá tolerancia a ningún tipo de conducta que atente contra los derechos de todas las personas que habitan o circulan por la ciudad, y se comprometió a que la uniformada recibirá capacitación en materia de equidad de género y respeto a los derechos de las personas de la comunidad LGBITTTQ+.

"También, la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI le impondrá un correctivo disciplinario, lo que se integrará a la carpeta de investigación administrativa interna del caso y su expediente", finalizó la SSC.

#TarjetaInformativa | Respecto a un video que circula en redes sociales, en el que se señala que en la estación #Merced, de la #Línea1 del @MetroCDMX, una elemento de la @PBI_SSC, de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, impidió el paso a una mujer trans al área exclusiva de mujeres, se… pic.twitter.com/xWJu1E8kkP — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 13, 2025

México reconoce a las personas trans

En 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que cinco millones de personas en el país pertenecen a la comunidad LGBITTTQ+. Dentro de ese grupo, al menos 316 mil 258 personas se nombraron como personas trans y otras 592 mil 328 personas se nombraron bajo otras identidades de género, entre las que destacan: personas no binarias, agénero y género fluido.

En la Ciudad de México, la identidad de género de las personas trans se reconoció por primera vez en 2008 a través de un juicio de amparo. A partir de 2015, el cambio de identidad convirtió en un trámite administrativo y civil para adultos, y posteriormente fue reconocido por la constitución capitalina, así como por la Ley para el Reconocimiento de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México.

En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia en la que reconoció el derecho al cambio de identidad de género en documentos oficiales, incluyendo el acta de nacimiento, a través del Amparo en Revisión 1317/2017.

¿Cómo denunciar un acto de discriminación?

Para denunciar un acto de discriminación de cualquier tipo, las personas pueden acudir al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México. Estas son las formas en las que puedes comunicarte: