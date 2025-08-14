Un Juez dicta nueva vinculación a proceso a los presuntos asesinos de Fernandito

Redacción/SinEmbargo

13/08/2025 - 10:39 pm

Presuntos homicidas de Fernandito son vinculados a proceso por desaparición.

Los tres detenidos por el caso de Fernando enfrentan hasta 140 años de prisión por secuestro y hasta 20 años de cárcel por desaparición, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).-  Un Juez de control vinculó a proceso, ahora por el delito de secuestro con agravante de muerte, a las tres personas detenidas la semana pasada por el caso de Fernando, un niño de cinco años asesinado el 30 de julio en La Paz, Estado de México, como consecuencia de una duda de mil pesos que tenía su madre con un grupo de vecinos. Se trata de la segunda vinculación a proceso que efrentan los presuntos responsables.

El Juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, detenidos el 7 de agosto por las autoridades mexiquenses.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que la autoridad Judicial estableció como plazo tres meses para el cierre de investigación complementaria.

En una audiencia celebrada el pasado 11 de agosto en los juzgados de Nezahualcóyotl, la autoridad judicial, es decir, un Juez dictó la primera vinculación a proceso a las tres personas acusadas de secuestrar al menor por su probable participación en delitos relacionados con la desaparición de personas.

La semana pasada se dio a conocer el asesinato de Fernando, un niño de cinco años que fue sustraído de su madre como garantía para el cobro de una deuda de mil pesos y a quien posteriormente sus captores privaron de la vida en el municipio de La Paz, Estado de México.

Según el comunicado de la Fiscalía del Estado de México, se estableció que a las 12:00 horas del pasado 28 de julio, las dos mujeres  acudieron al domicilio de una mujer, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, para “cobrarle una deuda económica”. En el sitio amenazaron y forcejearon con la mujer.

"Ana Lilia 'N' cargó en sus brazos al pequeño y junto con Lilia 'N' se dirigieron a la esquina de la calle, donde las esperaba Carlos 'N', posteriormente juntos se retiraron del lugar", detalló la FGJ-Edomex.

Los días 30 de julio, así como 1 y 2 de agosto, la madre de Fernando acudió a la vivienda de estas personas ubicada en la misma colonia, con la intención de que le devolvieran a su hijo. En un primer momento Lila "N" le habría dicho: "hasta que me pagues te lo voy a regresar", agregó la institución.

Luego, el primero de agosto, la mujer afirmó a la víctima que le habían devuelto el niño a su padre y al otro día le dijeron a la madre que se lo habían entregado a su abuela, lo cual fue falso.

De acuerdo con la investigación, los detenidos habrían ocasionado la muerte del menor por traumatismo craneoencefálico, luego  envolvieron su cuerpo con sábanas, lo colocaron en bolsas plásticas y costales, para finalmente esconderlo entre objetos y basura en el patio del inmueble.

Según el Código Penal del Estado de México, las personas declaradas culpables del delito de secuestro que causa la muerte pueden ser sentenciadas a una pena de hasta 140 años de prisión, mientras que en el caso de delitos vinculados a la desaparición la pena máxima es de hasta 20 años de cárcel.

