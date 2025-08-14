Trump amenaza a Putin con “graves consecuencias” si no para la guerra tras su reunión

La Opinión

13/08/2025 - 10:41 pm

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump

Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, Suiza. La última vez que se vio cara a cara con Trump fue en junio de 2019 en Osaka, Japón, durante el primer mandato del republicano.

Los Ángeles, 13 de agosto (LaOpinión).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con "graves consecuencias" si el mandatario ruso, Vladímir Putin, no frena la guerra en Ucrania tras la cumbre que ambos mantendrán el viernes en Alaska.

"Sí, habrá consecuencias muy graves", respondió al ser consultado por la prensa durante un evento en el Centro Kennedy, en Washington.

Trump y Putin se reunirán en una base militar en Anchorage (Alaska) tras varios meses en los que el republicano ha expresado su frustración por la negativa del Kremlin a detener los bombardeos en Ucrania, y ha amenazado con imponer nuevas sanciones a Rusia, país que ya enfrenta fuertes restricciones impuestas por Occidente.

El republicano admitió que no puede convencer a Putin de que detenga los ataques contra la población civil ucraniana, pues ya lo ha intentado durante las conversaciones telefónicas que han mantenido, pero insistió en que quiere “poner fin a la guerra”.

Trump también afirmó que, si la cumbre con Putin transcurre de manera positiva, se celebrará casi de inmediato una reunión trilateral que incluirá también al Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha insistido en que no puede ser excluido de las negociaciones de paz.

