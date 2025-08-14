EU confisca a Nicolás Maduro más de 700 mdd en inmuebles, anuncia Pam Bondi

Bondi aseguró que se le confiscó a Maduro una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, dos aviones lujosos, nueve vehículos, una granja de caballos y dinero en efectivo.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, anunció este miércoles que ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, a quien en días pasados acusó de liderar el Cártel de los Soles.

"Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los presuntos crímenes relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa", informó la Fiscal Pam Bondi.

La funcionaria estadounidense precisó que entre los activos confiscados a Maduro se encuentran una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, dos aviones lujosos, nueve vehículos, una granja de caballos y dinero en efectivo.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

El pasado 7 de agosto, la Casa Blanca ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que ayude al arresto de Maduro, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) como un "narcoterrorista".

Por su parte, Nicolás Maduro acusó al Gobierno de Donald Trump de financiar una "conspiración fascista" contra Venezuela, por lo que las autoridades civiles y militares de su país reforzarán los planes de "seguridad y de protección de la paz" Nacional.

"Aquí hay personas conspirando para quebrantar la paz y la tranquilidad de Venezuela. Hay individuos completamente desquiciados llamando a una guerra civil", expresó el líder chavista durante una reunión transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El 29 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró a Maduro ganador de los comicios presidenciales por sobre el opositor Edmundo González, que logró unificar a la oposición de la mano de María Corina Machado. Maduro logró la reelección para un tercer período y recibió las credenciales que lo acreditan como mandatario para el periodo 2025-2031.

El mes pasado, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ratificó las sanciones sobre el Cártel de los Soles como organización terrorista y emitió una recompensa por información que condujera al arresto y/o condena de los venezolanos Nicolás Maduro Moros, por quien se ofrecieron 25 millones de dólares.

Cabe destacar que el Gobierno de Joe Biden, al final de su mandato, había anunciado una recompensa de 25 millones de dólares por información que condujera a la detención del mandatario venezolano, después de que asumiera un tercer mandato en la Presidencia.