VIDEO ¬ Policías salvan a un bebé en el Metro de la CdMx; se ahogaba con un cacahuate

Las dos oficiales de la PBI aplicaron maniobras de RCP y lograron que el menor expulsara el alimento que tenía atorado en la garganta.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El rápido actuar de dos mujeres oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) evitó que un momento de angustia terminara en tragedia dentro de la estación Isabel la Católica de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CdMx).

Durante su turno, las policías fueron alertadas por una joven madre, visiblemente nerviosa, ya que su bebé de un año y ocho meses de edad se estaba ahogando con un cacahuate que había ingerido.

Al notar que el menor tenía dificultades para respirar, lo tomaron en brazos y aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, mejor conocidas como RCP.

#BoletínSSC | #AuxilioABebé | Durante sus labores de seguridad y vigilancia, uniformadas de la @PBI_SSC de la #SSC ayudaron a un menor de 1 año 08 meses de edad, que se asfixiaba y le brindaron los primeros auxilios hasta que lo estabilizaron. Los hechos ocurrieron cuando una… pic.twitter.com/HQEvxj9oXg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 13, 2025

Segundos después, junto con la madre, las oficiales lograron que el niño expulsara el alimento que obstruía su garganta.

Minutos más tarde llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes evaluaron al pequeño y confirmaron que se encontraba clínicamente estable, por lo que no requirió traslado a un hospital.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la madre agradeció el apoyo del personal de la PBI y del ERUM, firmó la bitácora del día y se retiró con su hijo por sus propios medios hacia su hogar.