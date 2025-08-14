VIDEO ¬ Alcalde de Piedras Negras ataca a reportera; preguntó si se haría antidoping

Redacción/SinEmbargo

14/08/2025 - 11:08 am

El Alcalde de Piedras Negras protagonizó un controversial momento al responder de forma alterada a una reportera si estaría dispuesto a hacerse el antidoping.

Artículos relacionados

Jacobo Rodríguez González, Alcalde de Piedras Negras, generó polémica tras encarar a una reportera luego de que ésta le planteara una pregunta sobre si estaría dispuesto a someterse a un examen antidoping.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El Alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez González, protagonizó un controversial momento la mañana de ayer, cuando, al ser interrogado por una reportera sobre si estaría dispuesto a someterse a un examen antidopaje, respondió de forma alterada.

El hecho ocurrió el miércoles 13 de agosto durante la conferencia matutina del Presidente Municipal, espacio en el que una de las periodistas presentes le planteó el cuestionamiento antes mencionado.

"¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas de antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?", fue la pregunta elaborada por la reportera, a raíz de que Rodríguez González habló en días pasados sobre estar a favor de realizar ese tipo de exámenes a miembros del departamento de bomberos local, así como a otras instituciones.

Ante la pregunta, el Alcalde, quien forma parte del partido Morena, cuestionó a la comunicóloga, con un tono de voz claramente molesto, el porqué de su interrogante, la cual tomó como un intento de atacarlo personalmente.

"Nunca vienes a la 'mañanera' y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que yo ando drogado?", respondió el morenista.

"¿Qué es lo que quieres lograr?", añadió el Presidente Municipal, quien encaró a la periodista y le reclamó por qué no hacía ese tipo de preguntas a otros personajes como Manolo Jiménez, actual Gobernador de Coahuila.

Del mismo modo, Rodríguez González señaló a la reportera de no trabajar, pues consideró que únicamente se dedica a estar "molestando" a los regidores de la entidad y a quitarles el tiempo.

"Aburres ahí. No haces nada. Quitas el tiempo nada más", reprochó el político a la reportera, a quien posteriormente se le quitó el micrófono que sostenía para evitar que continuara con sus cuestionamientos.

Alcalde denuncia "golpeteo político"

Luego de viralizarse el video sobre el intercambio de palabras entre Jacobo Rodríguez González y la reportera, el Presidente Municipal de Piedras Negras compartió un video en sus redes sociales para abordar el tema, al cual se refirió como un intento de golpeteo político.

En su video, el morenista afirmó que la comunicóloga es y siempre ha sido adversaria a su Gobierno, aunque reconoció que debió haber respondido de forma clara y sin evasivas.

"Yo debí haber contestado: 'Claro que me hago el antidoping junto con todo mi Gabinete'. Y claro que estoy dispuesto a hacerlo, 100 por ciento, pero, bueno, es parte del golpeteo político, es parte del periodismo chayotero que existe aquí en Coahuila", dijo.

Finalmente, el político apuntó que sus adversarios están "muy enojados" por los buenos resultados de su gestión, al presumir que Piedras Negras es la "frontera más segura del país" y la "segunda ciudad más segura de México", según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

María Rivera

Tributo

"Ojalá que el Gobierno mexicano ya tenga un plan a, b y c ante este escenario que...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es inhumano politizar la salud

"A la fecha, unos 18 estados de la República Mexicana se han adherido al IMSS Bienestar, cediendo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Detienen a exdirector de Pemex por corrupción.
1

Carlos Treviño, encumbrado (IMSS y Pemex) con Calderón-Peña, cae en EU por corrupción

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
2

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

Con el aumento al salario mínimo y los apoyos sociales durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 13.4 millones de personas dejaron la pobreza.
3

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

La Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, anunció que se realizará una sesión extraordinaria el 19 de agosto para atender asuntos en materia electoral.
4

Piña convoca a sesión extraordinaria; CSP cuestiona para qué y aumento presupuestal

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
5

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
6

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Bondi aseguró que se le confiscó a Maduro más de 700 mmd.
7

EU confisca a Nicolás Maduro más de 700 mdd en inmuebles, anuncia Pam Bondi

Pobreza en México
8

ENTREVISTA ¬ 13.4 millones de pobres menos; lo ocultan por vergüenza, dice Viri Ríos

Dos policías de la CdMx salvaron a un bebé que se estaba ahogando con un cacahuate que había ingerido. Todo pasó en la estación del Metro Isabel la Católica.
9

VIDEO ¬ Policías salvan a un bebé en el Metro de la CdMx; se ahogaba con un cacahuate

Pobreza en México
10

DATOS ¬ El alza de 116% al salario fue clave para sacar a 13.4 millones de la pobreza

11

#PuntosYComas ¬ México Republicano, fan de Trump, atasca su gestión para ser partido

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
12

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

13

El insoportable peso del imperio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que la reducción de la pobreza y la desigualdad en México demuestra que el sistema funciona.
14

La reducción de pobreza y desigualdad demuestra que el sistema funciona: Sheinbaum

15

DATOS ¬ El reto es el sur: rescate de 13.4 millones de pobres apenas tocó 3 estados

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Alcalde de Piedras Negras protagonizó un controversial momento al responder de forma alterada a una reportera si estaría dispuesto a hacerse el antidoping.
1

VIDEO ¬ Alcalde de Piedras Negras ataca a reportera; preguntó si se haría antidoping

Detienen a exdirector de Pemex por corrupción.
2

Carlos Treviño, encumbrado (IMSS y Pemex) con Calderón-Peña, cae en EU por corrupción

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que la reducción de la pobreza y la desigualdad en México demuestra que el sistema funciona.
3

La reducción de pobreza y desigualdad demuestra que el sistema funciona: Sheinbaum

Dos policías de la CdMx salvaron a un bebé que se estaba ahogando con un cacahuate que había ingerido. Todo pasó en la estación del Metro Isabel la Católica.
4

VIDEO ¬ Policías salvan a un bebé en el Metro de la CdMx; se ahogaba con un cacahuate

Pobreza en México
5

DATOS ¬ El alza de 116% al salario fue clave para sacar a 13.4 millones de la pobreza

Bondi aseguró que se le confiscó a Maduro más de 700 mmd.
6

EU confisca a Nicolás Maduro más de 700 mdd en inmuebles, anuncia Pam Bondi

Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN.
7

Pardo Rebolledo se despide de la Corte: "la dignidad, intacta". Cierra Primera Sala

Presuntos homicidas de Fernandito son vinculados a proceso por desaparición.
8

Un Juez dicta nueva vinculación a proceso a los presuntos asesinos de Fernandito

Reyes Colmenares protesta al frente de la UIF: "No habrá persecución, sino justicia"
9

Reyes Colmenares protesta al frente de la UIF: "No habrá persecución, sino justicia"

Sedatu inicia registro para el Programa Vivienda para el Bienestar: AQUI los detalles
10

Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo ubicar los módulos y horarios de registro?

Pobreza en México
11

ENTREVISTA ¬ 13.4 millones de pobres menos; lo ocultan por vergüenza, dice Viri Ríos

12

#PuntosYComas ¬ México Republicano, fan de Trump, atasca su gestión para ser partido